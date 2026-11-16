बिना ब्रेक के 463 KM दौड़ती रही वंदे भारत, बाल-बाल बचा बड़ा हादसा

भारतीय रेलवे की वंदे भारत को लेकर बहुत बड़ी खबर सामने आई है. 24 अक्टूबर को एक खाली वंदे भारत ट्रेन बिना ठीक ब्रेक के ही झारखंड से उत्तर प्रदेश तक करीब 463 किलोमीटर चलती रहीऔर ये बहुत बड़ा सेफ्टी लैप्स है. ये खाली ट्रेन हटिया से झांसी जा रही थी, जिसे एक मालगाड़ी के इंजन से खींचा जा रहा था. हैरानी की बात यह है कि रास्ते में दो लोको पायलट ने ब्रेक ठीक से काम नहीं करने की शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद ट्रेन को आगे जाने दिया गया. गनीमत रही कि ट्रेन में कोई यात्री सवार नहीं था, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था.

मामले की गंभीरता को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे (SER) ने जांच के आदेश दिए हैं. शुरुआती जांच में कोचों के रखरखाव से जुड़े कर्मचारियों, कंट्रोलर और ट्रेन क्रू की लापरवाही सामने आई है. रेलवे के मुताबिक, ट्रेन के सभी कोचों के ब्रेक अलग कर दिए गए थे, जिसके कारण वे काम नहीं कर रहे थे.

लोको पायलट ने दी थी खराब ब्रेक की जानकारी

अधिकारियों के मुताबिक, 24 अक्टूबर को खाली वंदे भारत रेक को हटिया से झांसी ले जाने की योजना थी. ट्रेन को मालगाड़ी के इंजन से खींचा जा रहा था. हटिया से रवाना होने के बाद लोको पायलट ने ब्रेक की जांच की तो उन्हें ब्रेक पावर बेहद कमजोर लगी. रांची स्टेशन पहुंचने पर उन्होंने इस परेशानी की लिखित शिकायत सेक्शन कंट्रोलर और ट्रैक्शन लोको कंट्रोलर से की.

इसके बावजूद ट्रेन को आगे जाने दिया गया. हालांकि, मुरी स्टेशन से ट्रेन चलाने वाले दूसरे लोको पायलट ने भी ब्रेक ठीक से काम नहीं करने की जानकारी दी, लेकिन उनकी शिकायत पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई.

कहां पकड़ी गई गड़बड़ी?

ट्रेन जब उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में स्थित दीन दयाल उपाध्याय (DDU) स्टेशन पर पहुंची, तब वहां रेलवे कर्मचारियों ने ट्रेन की जांच की. इस दौरान पता चला कि सभी कोचों के ब्रेकिंग सिस्टम आइसोलेट यानी अलग किए हुए थे. यही वजह थी कि कोचों के ब्रेक काम नहीं कर रहे थे. करीब 463 किलोमीटर की यात्रा के दौरान ट्रेन सिर्फ मालगाड़ी के इंजन के ब्रेक और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम के सहारे चलती रही.

रेलवे ने जांच के दिए आदेश

दक्षिण पूर्व रेलवे ने रांची के मंडल रेल प्रबंधक (DRM) को मामले की जांच करने का निर्देश दिया है. शुरुआती जांच में कोच और वैगन (C&W) विभाग के कर्मचारियों, कंट्रोलर और ट्रेन क्रू की जिम्मेदारी पर सवाल उठे हैं. आरोप है कि ट्रेन रवाना करने से पहले मेंटेनेंस स्टाफ ने ब्रेक की सही तरीके से जांच नहीं की. वहीं, लोको पायलट की शिकायत मिलने के बाद भी संबंधित अधिकारियों ने ट्रेन रोकने या समस्या दूर करने के लिए कदम नहीं उठाए.

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