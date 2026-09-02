Train Cancelled: 5 से 24 सितंबर तक इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, कुछ के बदलेंगे रूट

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom यात्री NTES, IRCTC से ट्रेन स्थिति जानें।

क्या आप भी सितंबर में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह जानकारी आपके लिए ही है. कई बार कन्फर्म टिकट बुक होने के बाद भी आपकी ट्रेन रद्द हो सकती है और अगर इसकी जानकारी आपको नहीं होगी तो आप अपने सामान के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे. ऐसे में आपको काफी दिक्कत हो सकती है. सितंबर में जयपुर मंडल के फुलेरा-रींगस-रेवाड़ी रेलखंड पर डबल लाइन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से रेलवे को ट्रेनों के संचालन में बदलाव करना पड़ रहा है. इस दौरान कई ट्रेनों को रद्द किया जाएगा और कुछ के रूट में भी बदलाव होगा.

कुछ ट्रेनों के बदले जाएंगे रूट

ट्रेन नंबर 14087 दिल्ली-जैसलमेर

ट्रेन नंबर 15091 दोराई टनकपुर

ट्रेन नंबर 22950 दिल्ली सराय-बांद्रा टर्मिनस

ट्रेन नंबर 22452 चंडीगढ़-बांद्रा टर्मिनस

ध्यान रखें, ये ट्रेनें अलग-अलग तारीखों को बदले हुए रूट से चलेंगी.

5 से 24 सितंबर तक रद्द रहेंगी ये ट्रेनें

ट्रेन नंबर 19621 फुलेरा-रेवाड़ी 24 सितंबर तक रद्द

ट्रेन नंबर 19619 फुलेरा-रेवाड़ी 24 सितंबर तक रद्द

ट्रेन नंबर 19620 रेवाड़ी-फुलेरा 24 सितंबर तक रद्द

ट्रेन नंबर 59634 रींगस-रेवाड़ी 5,6,12,13,19 और 20 सितंबर को रद्द

ट्रेन नंबर 59633 रेवाड़ी-रींगस 5,6,12,13,19 और 20 सितंबर को रद्द

ट्रेन नंबर 59709 जयपुर-भिवानी 24 सितंबर तक रद्द

ट्रेन नंबर 59710 भिवानी-जयपुर 24 सितंबर तक रद्द

अब फ्री में लगेगा घर में सोलर पैनल, नहीं देना होगा जेब से एक भी रुपया

टिकट बुक कर ली है तो करें ये काम

अगर आप इस रूट की किसी ट्रेन से सितंबर के महीने में सफर करने वाले हैं तो कुछ जरूरी काम करें. सबसे पहले ये चेक कर लें कि आपकी ट्रेन रद्द हो गई है या नहीं? या फिर उसके रूट में कुछ बदलाव तो नहीं हुआ है. साथ ही ट्रेन की तारीख और समय से जुड़ी जानकारी चेक करना भी जरूरी है. आप रद्द ट्रेन की जानकारी लेने के लिए NTES की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. वहीं IRCTC ऐप और वेबसाइट पर भी रद्द ट्रेन की जानकारी मिल जाएगी.

11 सितंबर को बैंक बंद! देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे कर्मचारी, 5 दिन रहेंगी सेवाएं ठप्प