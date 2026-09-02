LIC लाया दो नई पॉलिसी, बीमा प्लैटिनम में गारंटीड कमाई, जीवन रक्षा से मिलेगी भारी सुरक्षा
अगर आप LIC की कोई पॉलिसी लेने की योजना बना रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए जरूरी है. LIC ने 1 सितंबर को दो नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है. इन दोनों के अलग-अलग फायदे हैं. जानिए पूरी डिटेल.
- ये योजनाएं 7 सितंबर से ऑनलाइन-ऑफलाइन उपलब्ध हैं।
आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसके परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिले, जिसके लिए कई लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेना पसंद करते हैं, ताकि उनके भविष्य की आर्थिक जरूरत पूरी हो सके. ऐसे में अगर आप भी LIC की कोई पॉलिसी लेने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है. LIC ने दो नई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है. ऐसे में अब जानते हैं कि LIC ने कौन सी दो नई पॉलिसी लॉन्च की है और दोनों के क्या-क्या फायदे हैं.
कब हुई दोनों पॉलिसी लॉन्च?
दरअसल, LIC ने अपनी 70वीं वर्षगांठ पर ग्राहकों के लिए ये दो पॉलिसी की शुरुआत की है. इन दोनों प्लान को कल यानी 1 सितंबर को लॉन्च किया गया है. अगर इन दोनों पॉलिसी की बात करें तो इनमें LIC बीमा प्लेटिनम (प्लान 770) और LIC जीवन रक्षा ( प्लान 894) शामिल हैं.
कब से खरीद सकते हैं ये प्लान?
जानकारी के मुताबिक, अगर कोई ग्राहक इन प्लान को लेना चाहता है तो आप इसे 7 सितंबर 2026 से खरीद सकते हैं. सबसे जरूरी बात तो यह है कि आप इस पॉलिसी को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से खरीद सकते हैं.
ऑफलाइन और ऑनलाइन कैसे खरीदें?
अगर आप ऑनलाइन नहीं खरीदना चाहते तो आप इसे LIC एजेंट, ब्रोकर और कॉरपोरेट एजेंट से खरीद सकते हैं. वहीं ऑनलाइन खरीदने के लिए आपको LIC की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए भी खरीद सकते हैं.
LIC बीमा प्लेटिनम (प्लान 770) क्या है?
- अगर LIC बीमा प्लेटिनम (प्लान 770) की बात करें तो यह पॉलिसी खासतौर पर उन लोगों के लिए है, जो सेविंग के साथ ही लाइफ कवर और भविष्य में इनकम चाहते हैं.
- वहीं इसमें प्रीमियम भरने की अवधि के दौरान ही हर साल 1000 के प्रीमियम पर 70 रुपये जुड़ेंगे.
- इस प्लान में शुरुआती बीमा राशि 3 लाख है और अधिकतम की कोई लिमिट तय नहीं है.
- साथ ही प्रीमियम 7,10,12,15 या 18 साल तक भरा जा सकता है.
- इसके अलावा प्रीमियम भरने की अवधि पूरी होने के 5 साल के अंत तक अगर पॉलिसीधारक जीवित रहता है तो उसे बीमा राशि का 70 प्रतिशत बूस्टर इनकम मिलेगा.
- साथ ही पेआउट अवधि में हर साल बेसिक सम एश्योर्ड का 10 प्रतिशत रेगुलर इनकम के रूप में दिया जाएगा.
- यह प्लान नॉन-पार्टिसिपेटिंग और नॉन-लिंक्ड पॉलिसी है.
5 से 24 सितंबर तक इस रूट की कई ट्रेनें कैंसिल, कुछ के बदलेंगे रूट
LIC जीवन रक्षा (प्लान 894) क्या है?
- अब जानते हैं LIC जीवन रक्षा ( प्लान 894) क्या है. यह प्लान खासतौर से उन लोगों के लिए बेहतर है, जो अपने परिवार को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए लाइफ कवर चाहते हैं.
- अगर पॉलिसी की अवधि के दौरान ही पॉलिसीधारक की मौत हो जाती है तो शर्तों के मुताबिक, गांरटीड डेथ बेनिफिट मिलता है.
- इस प्लान में आप 5 लाख से 24 लाख तक का बीमा कवर ले सकते हैं.
- इस प्लान को 18 से 45 साल तक के लोग ले सकते हैं.
- वहीं महिलाओं के लिए खास रेट्स उपलब्ध हैं.
- इस प्लान का फोकस परिवार के लोगों को आर्थिक सुरक्षा देना है.
- वहीं यह नॉन-पार्टिसिपेटिंग,नॉन-लिंक्ड प्योर-रिस्क प्लान है.
11 सितंबर को बैंक बंद! देशव्यापी हड़ताल पर रहेंगे कर्मचारी, 5 दिन रहेंगी सेवाएं ठप्प