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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीलाइफ इंश्योरेंस में क्लेम पर कितनी शिकायतें? जानिए कौन सी कंपनी अच्छी

लाइफ इंश्योरेंस में क्लेम पर कितनी शिकायतें? जानिए कौन सी कंपनी अच्छी

बाईस लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की रिसर्च में 11 कंपनियों पर हर 10 हजार क्लेम में 15 से कम शिकायतें मिलीं, जबकि 4 कंपनियों में यह संख्या 100 से ज्यादा रही. पॉलिसी लेने से पहले क्लेम रिकॉर्ड जरूर जांचें.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 16 Nov 2026 03:41 PM (IST)
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लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते समय ज्यादातर लोग प्रीमियम, कवरेज और मिलने वाली रकम पर ध्यान देते हैं, लेकिन बीमा कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रिकॉर्ड भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है. पॉलिसीधारक के परिवार को जरूरत के समय बीमा का पैसा आसानी से मिले, इसके लिए कंपनी की क्लेम प्रक्रिया और ग्राहकों की शिकायतों को समझना जरूरी है.

अब एक नई रिसर्च में देश की लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के क्लेम से जुड़ी शिकायतों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें कुछ कंपनियों का प्रदर्शन बेहतर तो कुछ का काफी कमजोर दिखाई दिया है. रिसर्च में चार ऐसी बीमा कंपनियां भी सामने आई हैं, जिनके खिलाफ हर 10 हजार क्लेम पर 100 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गईं. यह आंकड़ा इन कंपनियों के क्लेम से जुड़े अनुभव और शिकायत निवारण प्रक्रिया पर ध्यान देने की जरूरत बताता है. हालांकि, केवल शिकायतों की संख्या से किसी कंपनी को पूरी तरह अच्छा या खराब नहीं कहा जा सकता. इसके लिए क्लेम सेटलमेंट रेशियो, क्लेम खारिज होने के कारण और शिकायतों के समाधान जैसे पहलुओं को भी देखना जरूरी है.

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22 बीमा कंपनियों के आंकड़ों का हुआ विश्लेषण

रिपोर्ट में देश की 22 लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के पिछले पांच वर्षों के आंकड़ों का अध्ययन किया गया है. इसमें वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक के क्लेम से जुड़ी शिकायतों को शामिल किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, 22 में से 11 बीमा कंपनियों के खिलाफ हर 10 हजार दर्ज क्लेम पर औसतन 15 से कम शिकायतें मिलीं. इसका मतलब है कि इन कंपनियों के क्लेम से जुड़े मामलों में ग्राहकों की शिकायतों की संख्या तुलनात्मक रूप से कम रही.

पॉलिसी खरीदने से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

लाइफ इंश्योरेंस लेने से पहले सिर्फ कम प्रीमियम देखकर कंपनी का चुनाव करना सही नहीं है. ग्राहकों को कंपनी का पुराना क्लेम रिकॉर्ड, शिकायतों की संख्या और पॉलिसी की शर्तों को ध्यान से समझना चाहिए. इसके अलावा यह भी देखना चाहिए कि क्लेम के लिए कौन-कौन से दस्तावेज जरूरी हैं और कंपनी शिकायतों का समाधान कितनी जल्दी करती है.

रिसर्च में इस्तेमाल किए गए आंकड़े बीमा कंपनियों के सार्वजनिक खुलासों से लिए गए हैं. जेनेरली सेंट्रल के साल 2021-22 के आंकड़ों में एक ही श्रेणी के तहत दो अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध थे, इसलिए विश्लेषण में उनमें से 451.39 का आंकड़ा इस्तेमाल किया गया. इस रिपोर्ट से साफ है कि बीमा कंपनी चुनते समय क्लेम से जुड़ी शिकायतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. सही कंपनी का चुनाव परिवार को भविष्य में आर्थिक सुरक्षा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.

नई कंपनियों को नहीं किया गया शामिल

इस विश्लेषण में Acko लाइफ और गो डिजिटल लाइफ इंश्योरेंस को शामिल नहीं किया गया है. इसकी वजह यह है कि ये कंपनियां अपेक्षाकृत नई हैं और इनके पास पांच साल का पर्याप्त ऐतिहासिक डेटा उपलब्ध नहीं है.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 16 Nov 2026 03:41 PM (IST)
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