दुबई से दिल्ली पहुंचे एक भारतीय यात्री के पास से कस्टम अधिकारियों ने करीब 94 लाख की पटेक फिल्पी घड़ी जब्त की है. यह घड़ी यात्री ने पहनी हुई थी.

इस घटना के बाद विदेश से सामान खरीदकर भारत लाने वाले लोगों के मन में भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर एयरपोर्ट पर कितना सामान बिना कस्टम ड्यूटी दिए ला सकते हैं और किस कीमत से ज्यादा सामान लाने पर टैक्स देना पड़ता है. आइए आसान भाषा में समझते हैं भारत के कस्टम नियम.

इस खबर को 10 प्वाइंट्स में समझें-

1. भारत में 2 फरवरी 2026 से नए बैगेज रुल्स लागू हैं. इनके मुताबिक, विदेश से हवाई रास्ते से भारत लौटने वाले भारतीय नागरिकों को 75 हजार तक के सामान पर कस्टम ड्यूटी नहीं देनी होती. यह छूट भारतीय मूल के यात्रियों और कुछ तय शर्तों वाले विदेशी नागरिकों को भी मिलती है.

2. यह मामला 11 नवंबर का है, जब एक भारतीय यात्री दुबई से स्पाइस जेट की फ्लाइट से दिल्ली पहुंचा था. IGI एयरपोर्ट पर जांच के दौरान अधिकारियों को उसके पास से पटेक फिल्पी एकुआनोटा घड़ी मिली. एक एक्सपर्ट ने घड़ी की जांच की और इसकी कीमत करीब 94 लाख बताई. इसके बाद कस्टम विभाग ने घड़ी जब्त कर यात्री को गिरफ्तार कर लिया.

3. विदेश से खरीदा गया सामान 75 हजार की तय सीमा से ज्यादा है, तो उस पर कस्टम ड्यूटी लग सकती है. इसका मतलब यह नहीं है कि आप इससे ज्यादा कीमत का सामान ला ही नहीं सकते. लेकिन ऐसी चीजों की जानकारी कस्टम अधिकारियों को देना और लागू ड्यूटी चुकाना जरूरी हो सकता है.

4. अगर कोई विदेशी पर्यटक भारत घूमने आता है, तो उसके लिए यह छूट 25 हजार तक है. वहीं, जमीन के रास्ते भारत आने वाले यात्रियों को सामान्य सामान पर ऐसी कोई ड्यूटी-फ्री छूट नहीं मिलती. यह छूट तय नियमों और सामान की कैटेगरी के हिसाब से लागू होती है.

5. इसके अलावा, 18 साल से ज्यादा उम्र के यात्री अपने साथ एक नया लैपटॉप भी बिना कस्टम ड्यूटी ला सकते हैं. रोजमर्रा के इस्तेमाल की निजी चीजें भी नियमों के तहत ड्यूटी-फ्री रहती हैं.

6. अगर आप विदेश में एक साल से ज्यादा समय रहने के बाद भारत लौट रहे हैं, तो ज्वेलरी के लिए अलग छूट है. महिला यात्री 40 ग्राम तक और अन्य यात्री 20 ग्राम तक सोने या कीमती धातु की ज्वेलरी बिना ड्यूटी ला सकते हैं. यह छूट वजन के आधार पर है, कीमत के आधार पर नहीं.

7. एयरपोर्ट पर ग्रीन और रेड चैनल बने होते हैं. अगर आपके पास ऐसा सामान है जिस पर कस्टम ड्यूटी बनती है, तो रेड चैनल से जाकर अधिकारियों को उसकी जानकारी देनी चाहिए. ग्रीन चैनल का इस्तेमाल वही यात्री करें जिनके पास बताने वाला कोई ड्यूटी वाला सामान नहीं है.

8. कुछ सामान सामान्य 75 हजार की छूट में शामिल नहीं है. इनमें हथियार, तय सीमा से ज्यादा कारतूस, 100 से ज्यादा सिगरेट, 25 से ज्यादा सिगार, 125 ग्राम से ज्यादा तंबाकू और 2 लीटर से ज्यादा शराब शामिल हैं. सोने या चांदी के बार और टीवी पर भी अलग नियम लागू होते हैं.

9. इसलिए विदेश से महंगी घड़ी, मोबाइल, ज्वेलरी या कोई दूसरा सामान खरीदने से पहले कस्टम के नियम जरूर समझ लें. सामान की कीमत और उस पर लागू छूट की जानकारी रखें. अगर ड्यूटी बनती है तो उसे छिपाने के बजाय अधिकारियों को बताएं, क्योंकि नियमों का पालन न करने पर सामान जब्त होने के साथ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है.

10. कस्टम विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक, यात्री के सामान में 50 लाख या उससे ज्यादा कीमत की चीज बिना जानकारी दिए लाने का मामला सामने आने पर गिरफ्तारी पर विचार किया जा सकता है. हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि हर मामले में अपने आप गिरफ्तारी होगी. इसके लिए मामले की परिस्थितियां और सबूत भी देखे जाते हैं.

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