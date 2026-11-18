Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom योजना प्रारंभिक चरण में, तारीख अभी तय नहीं।

लंबी दूरी के सफर के लिए लोग ट्रेन से यात्रा करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें वह अपने बजट और जरूरत को देखते हुए टिकट बुक कर सकते हैं. ऐसे में सोचिए आपका ट्रेन सफर पहले के मुकाबले काफी कम समय में पूरा हो जाएं, तो इससे आपका समय कितना बच सकता है. अगर आप दिल्ली से असम ट्रेन से सफर करते हैं तो आने वाले कुछ समय में आपका सफर काफी तेज हो सकता है.

बता दें कि दिल्ली से गुवाहाटी बुलेट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव सामने आया है, जिससे यात्रियों का सफर कम समय के साथ-साथ ही फ्लाइट से भी कम किराए में पूरा हो सकेगा.

दरअसल, बुलेट ट्रेन से जुड़ी जानकारी असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. उन्होंने नॉर्दर्न बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का रूट मैप शेयर किया है. इस प्रस्ताव से दिल्ली और असम के बीच ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को काफी फायदा हो सकता है.

Gear up for the future of mobility with India's Northern Bullet Train corridor stretching from Delhi to Dispur! Connect to India's major cities in just a few hours, taking your travel and business to new heights. https://t.co/wJV2mk7KA4 — Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 17, 2026

फ्लाइट से भी कम होगा किराया?

बता दें कि मुख्यमंत्री ने जो ग्राफिक्स शेयर किया है, उनमें बताया गया है कि बुलेट ट्रेन का किराया फ्लाइट से भी कम हो सकता है. यानी इससे यात्रियों का समय तो बचेगा ही, बल्कि फ्लाइट से भी कम किराए में सफर करने का लाभ मिल सकता है.

8 घंटे में पहुंचेगी दिल्ली से असम

बड़ी बात ये है कि अभी दिल्ली से असम ट्रेन से सफर करने में 30 घंटे से ज्यादा लगता है, लेकिन बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनने के बाद ये दूरी 8 घंटे से भी कम समय में पूरी की जा सकेगी. अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर बुलेट ट्रेन कब शुरू होगी?

कब से शुरू होगी बुलेट ट्रेन?

बता दें कि दिल्ली से असम के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की अभी केवल योजना सामने आई है. सरकार ने यह साफ नहीं किया है कि इस प्रस्ताव पर काम कब शुरू होगा या फिर ट्रेन में सफर कब से शुरू कर सकेंगे. इसका मतलब ये है कि बुलेट ट्रेन चलाने की तारीख तय नहीं है.

कितना होगा बुलेट ट्रेन का किराया?

अहम सवाल ये है कि आखिर बुलेट ट्रेन का किराया कितना होगा? ध्यान देने वाली बात ये है कि फिलहाल टिकट की कीमत तय नहीं की गई है. इसलिए अभी यह कहना मुश्किल होगा कि दिल्ली से गुवाहटी का टिकट कितने का होगा

कई शहरों से गुजरेगी ट्रेन

खास बात ये है कि यह ट्रेन कई शहरों से गुजरते हुए गुवाहाटी पहुंचेगी. इसमें आगरा, कानपुर, अयोध्या और गुवाहाटी जैसे कई शहर शामिल हैं. यानी जिन लोगों को दिल्ली से असम के लिए सफर करना रहता है तो उन्हें इससे काफी फायदा हो सकता है.

साथ ही सबसे बड़ा फायदा तो उन्हें सफर तय करने में होगा, क्योंकि उनका सफर 8 घंटे से भी कम समय में पूरा हो सकेगा. कई बार लोग घूमने-फिरने का प्लान करते हैं तो उनका काफी समय तो केवल सफर में ही लग जाता है, लेकिन सफर का समय कम होने से यात्रियों को काफी फायदा हो सकता है.

यात्रियों का काफी बचेगा ट्रैवल टाइम

सबसे पहले तो दिल्ली से गुवाहाटी का सफर काफी कम समय में पूरा हो सकता है.

इसके अलावा किराया भी फ्लाइट के मुकाबले कम होने की उम्मीद है.

यात्री कम समय में असम पहुंच सकेंगे, जिससे उनका ट्रैवल टाइम बेचेगा.

इसके अलावा पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिल सकता है.

यानी जैसे वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों की शुरुआत होने से यात्रियों का सफर पहले की तुलना में काफी सुविधाजनक और आसान हुआ है तो अब बुलेट ट्रेन के शुरू होने पर भी लंबी दूरी का सफर करने वाले यात्रियों को काफी फायदे हो सकता है.

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