दिल्ली वाले ध्यान दें, आधार, राशन कार्ड हो या पिंक कार्ड, हर शिकायत का ऑन-द-स्पॉट होगा समाधान

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Delhi Welfare Camp: राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए एक खास खबर है. अब आपको सरकारी योजना की जानकारी लेने, डॉक्यूमेंट अपडेट कराने और अलग-अलग सेवाओं का लाभ लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. क्योंकि दिल्ली सरकार तीन दिन के लिए राजधानी के अलग-अलग क्षेत्रों में जन कल्याण शिविर आयोजित कर रही है. इन शिविरों की मदद से आपको सरकारी सेवाएं और योजनाओं से जुड़ी सारी जानकारी एक ही जगह पर उपलब्ध कराई जाएगी.

इस तारीख से शुरू होगा शिविर

जन कल्याण शिविर का आयोजन 18 जून यानी कल से 20 जून 2026 सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा. इन शिविरों में लोगों को पिंक कार्ड, राशन कार्ड, ई-श्रम कार्ड, जन धन खाता, पीएम उदय योजना, लाडली योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जुड़ी सहायता उपलब्ध होगी. इसके साथ ही आधार अपडेट और पंजीकरण, टेली लॉ सेवा और राष्ट्रीय वयोश्री योजना (ALIMCO) से जुड़ी सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी.

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टैक्स, सोलर, बिजनेस की भी मिलेगी सुविधा

इनमें प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, हाउस टैक्स संबंधी सेवाएं, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधों का वितरण, MSME और छोटे कारोबारियों के लिए लोन संबंधी जानकारी भी शामिल हैं. खास बात तो यह है कि इन शिविरों में बुजुर्ग, महिलाएं, छात्रों के लिए काफी सुविधाएं उपलब्ध होंगी जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और अन्य पेंशन योजनाओं के रिकॉर्ड अपडेट भी शामिल हैं. इसके अलावा आयुष्मान कार्ड से जुड़ी भी मिलेगी सहायता और एससी, एसटी वर्ग के छात्रों को अच्छी शिक्षा, जाति प्रमाण पक्ष से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन भी मिलेगा.

घर से निकलने से पहले रखें दस्तावेज

इनमें आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, आधार से लिंक मोबाइल नंबर सभी चीजों को अपने साथ लेकर जाए. काफी लोगों को सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी नहीं मिल पाती है, जिसके चलते वह योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं. ऐसे में यह जन कल्याण शिविर लोगों के लिए खास अवसर साबित हो सकता है.

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