EPFO: ठगों से अपने पीएफ खाते को कैसे बचाएं? UAN-पासवर्ड और OTP पर मान लें सरकार की ये सलाह

EPFO News: कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए EPFO (Employees Provident Fund Organisation) बनाया गया है. इसके जरिए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद भी ठीक पहले की तरह ही जिंदगी जीने में मदद करता है. हाल ही में इसकी वेबसाइट को अपडेट किया गया है, जिसके बाद इसमें कई सारी नई सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं. तो वहीं अब हाल ही में संगठन की तरफ से कर्मचारियों को सतर्क रहने के लिए भी कहा गया है. आइये जानते हैं ऐसा क्यों?

EPFO के सदस्य रहें सावधान

दरअसल EPFO के आधिकारिक X (ट्विटर) अकाउंट के जरिए एक पोस्ट शेयर की है. इस पोस्ट के जरिए सावधान रहने की सलाह दी गई है. इस पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा है, 'क्लिक करने से पहले सोचें! EPFO सभी सदस्यों से ऑनलाइन सतर्क रहने का आग्रह करता है. फेक लिंक से बचें, URL की जांच करें और हर समय अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखें.' इसके साथ ही इमेज में सुरक्षा सलाह दी गई हैं.

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EPFO ने दी 'महत्वपूर्ण सुरक्षा सलाह'

इस पोस्ट के साथ एक इमेज शेयर की गई हैं, जिसमें लोगों को सुरक्षित रहने के लिए 6 पॉइंट्स में बताया गया है कि कैसे सुरक्षित रहना है. यहां जानें ये जरूरी सुरक्षा सलाह क्या हैं:

सबसे पहले लिखा गया है, 'सदस्यों को सख्ती से सलाह दी जाती है कि वे अपनी व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी की सुरक्षा के लिए नीचे दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करें.'

केवल डीएफओ की आधिकारिक वेबसाइटों का ही उपयोग करें.

एसएमएस, ईमेल या सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त अप्रमाणित लिंक पर क्लिक न करें.

अपनी यूएएन, पीपीओ, पासवर्ड, आधार, पैन, बैंक विवरण या ओटीपी किसी भी गैर-आधिकारिक वेबसाइट पर साझा न करें.

लॉगिन करने से पूर्व वेबसाइट के यूआरएल को सावधानीपूर्वक सत्यापित करें, विशेष रूप से वर्तनी में भिन्नता या संदिग्ध डोमेन पर ध्यान दें.

किसी भी संदिग्ध वेबसाइट, संदेश या फिशिंग प्रयास की सूचना ईपीएफओ के आधिकारिक हेल्पडेस्क या साइबर सुरक्षा रिपोर्टिंग माध्यमों पर दें.

ईपीएफओ कभी भी फोन कॉल, व्हॉट्सएप, एसएमएस, सोशल मीडिया या ईमेल के माध्यम से व्यक्तिगत विवरण, ओटीपी या लॉगिन जानकारी नहीं मांगता है.

इस पोस्ट में किन वेबसाइट प्लेटफॉर्म् को इस्तेमाल करना है उनका पता भी लिया गया है. तो ऐसे में अब जब भी आपके पास ईपीएफओ का कोई मैसेज आए या फिर आपको वेबसाइट में कुछ अपडेट करना हो तो पहले से सुरक्षा नियम पढ़े लें.

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