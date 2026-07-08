बिना डीजल-बिजली के दौड़ेगी रेल, 17 जुलाई से चलेगी देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, कितनी है स्पीड?
First Hydrogen Train: भारतीय रेलवे देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने की तैयारी में है. 17 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे.
- प्रधानमंत्री मोदी 17 जुलाई को ट्रेन का उद्घाटन कर सकते हैं।
First Hydrogen Train: पहले की तुलना में अब चीजें बहुत हद तक बदल गई है, जहां पहले कोयले से ट्रेन को चलाया जाता था, फिर डीजल और बिजली का दौर आया. अब भारतीय रेलवे हाइड्रोजन तकनीक से चलने वाली ट्रेन शुरू करने जा रहा है. अगर आप भी ट्रेन से सफर करते हैं तो आपके लिए एक अहम खबर है.
भारतीय रेलवे लगातार अपने यात्रियों को बेहतर रेल सेवा देने की दिशा में काम कर रहा है. इसी कड़ी में भारतीय रेलवे जुलाई में ही देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को चलाने की तैयारी में है. यानी अब डीजल इंजन के बजाय हाइडोजन तकनीक से ये ट्रेन पटरियों पर दौड़ेगी.
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कहां चलाई जाएगी पहली हाइड्रोजन ट्रेन?
बता दें कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरियाणा के जिंद-सोनीपत रेल सेक्शन पर चलाया जाएगा. अगर ट्रेन की स्पीड की बात करें तो इसकी अधिकतम स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन अभी शुरुआती समय में इसे 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा. खास बात यह है कि इसके लिए रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिल गई है.
किस दिन होगा इस ट्रेन का उद्घाटन?
रेलवे सूत्रों के मुताबिक, 17 जुलाई को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे. इस ट्रेन को यात्रियों के लिए शुरू करने से पहले ही सभी जरूरी ट्रायल पूरे किए जा चुके है.
हालांकि, अभी रेलवे की ओर से उद्घाटन की तारीख और कार्यक्रम का आधिकारिक ऐलान भी जल्दी किया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, पीएम मोदी हाइड्रोजन ट्रेन का उद्घाटन के साथ ही प्रधानमंत्री अमृत भारत योजना के तहत विकसित जिंद जंक्शन के नए भवन का भी उद्घाटन कर सकते हैं.
इस ट्रेन की खासियत क्या है?
- ये ट्रेन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन से बिजली बनती है.
- ये ट्रेन जब चलती है तो उससे धुआ नहीं निकलता है, बल्कि पानी की भाप और गर्मी निकलती है.
- जिसकी मदद से प्रदूषण कम फैलेगा.
- ये ट्रेन डीजल ट्रेनों के मुकाबले पर्यावरण के लिए बेहतर है.
- खास बात तो यह है कि एक बार फ्यूल भरने के बाद यह 250 किलोमीटर तक चल सकती है.
- इस ट्रेन में सामान्य ट्रेनों की तुलना में कई सरे फीचर भी दिए गए हैं.
- मॉनिटरिंग सिस्टम, हाइड्रोजन लीक डिटेक्टर, फायर डिटेक्टर जैसे सुरक्षा फीचर हैं.
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