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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीRation Card Rules: राशन कार्ड में अब भी दर्ज है मृत व्यक्ति का नाम? तुरंत कराएं अपडेट, वरना हो सकती है कार्रवाई

Ration Card Rules: राशन कार्ड में अब भी दर्ज है मृत व्यक्ति का नाम? तुरंत कराएं अपडेट, वरना हो सकती है कार्रवाई

Ration Card Rule: परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है, लेकिन अभी भी उसका नाम आपने राशन कार्ड से नहीं हटाया है और उसके नाम पर राशन लिया जा रहा है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. जानिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 08 Jul 2026 05:21 PM (IST)
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  • ऑफलाइन हटाने हेतु खाद्य कार्यालय/डीलर को दें आवेदन।

Ration Card Rule: राशन कार्ड से जुड़े कुछ जरूरी नियमों के बारे में जानकारी होना बेहद महत्वपूर्ण है. अगर आपके परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई है, लेकिन अभी भी उसका नाम आपने राशन कार्ड से नहीं हटाया है तो यह आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. क्योंकि जिस व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो और परिवार उसके नाम पर अभी भी राशन लेता है तो यह गलत माना जा सकता है. ऐसे में आपके खिलाफ जांच के दौरान कार्रवाई तक की जा सकती है.

ऑनलाइन भी हटा सकते हैं नाम?

कुछ राज्य ऐसे हैं, जहां पर ऑनलाइन राशन कार्ड अपडेट करने की सुविधा दी जाती है. अगर आपके राज्य में भी ऑनलाइन राशन कार्ड अपडेट किया जा सकता है तो आप खाद्य एंव नागरिक आपूर्ति विभाग की आधकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं.

  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए पहले आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग इन करें.
  • इसके बाद Member Deletion या Ration Card Update का ऑप्शन चुनें.
  • फिर मृत व्यक्ति की सारी जानकारी दर्ज करें.
  • साथ ही कारण में Death का ऑप्शन चुनें.
  • इसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र की स्कैन कॉपी को अपलोड करें.
  • इसके बाद आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा.
  • लेकिन बाद में मिले एप्लीकेशन नंबर को अपने पास संभालकर रखें.

ऑनलाइन नहीं हटवाना, तो ऑफलाइन हटवाएं नाम

अगर आपके यहां पर ऑनलाइन सुविधा नहीं है तो आप बड़ी ही आसानी से ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं.

  • इसके लिए आपको अपने पास के खाद्य एंव आपूर्ति कार्यालय या राशन डीलर के पास जाना होगा.
  • वहां पर जाकर नाम हटाने का फॉर्म लें और लिखित में आवेदन करें.
  • साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र और राशन कार्ड की कॉपी जमा करें.
  • सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने के बाद रसीद लेना न भूलें.

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मृत व्यक्ति का नाम न हटाने पर होगी सख्त कार्रवाई

  • अगर आप राशन  किसी मृत व्यक्ति के नाम पर ले रहे हैं तो यह गलत है .
  • ऐसा करने पर राशन कार्ड को रद्द किया जा सकता है.
  • इसके साथ ही आपसे राशन बाजार कीमत के हिसाब से वापस वसूला जा सकता है.
  • साथ ही कार्रवाई और जुर्माना तक लगाया जा सकता है.
  • कुछ मामलों में FIR दर्ज भी हो सकती है.
  • सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत आ सकती है.

ध्यान रखें, इसलिए अगर घर में किसी की मृत्यु हो गई है तो आप राशन कार्ड में उस व्यक्ति का नाम जल्द से जल्द हटवा दें, ताकि आपको सरकारी योजना का लाभ उठाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 08 Jul 2026 05:21 PM (IST)
Tags :
Ration Card Utility News Ration Card Updates
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