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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीइलाज के लिए चाहिए पैसे? EPFO के इस नियम से मिनटों में निकाल सकेंगे PF का पैसा

इलाज के लिए चाहिए पैसे? EPFO के इस नियम से मिनटों में निकाल सकेंगे PF का पैसा

EPF Claim: EPFO ने मेडिकल एडवांस के नियम आसान कर दिए हैं. अब सदस्य अपने या परिवार के इलाज के लिए PF खाते से नॉन-रिफंडेबल मेडिकल एडवांस आसानी से निकाल सकते हैं.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 08 Jul 2026 04:34 PM (IST)
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PF Medical Advance: अगर आप EPFO के सदस्य हैं और हर महीने आपकी सैलरी से PF कटता है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है. अक्सर गंभीर बीमारी या अचानक मेडिकल इमरजेंसी आने पर कई बार लोगों के लिए यह खर्च उठाना काफी मुश्किल हो जाता है. ऐसे में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने मेडिकल एडवांस से जुड़े नियमों को पहले के मुकाबले काफी आसान कर दिया है.

EPFO ने अपने आधिकारिक प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी शेयर की है. इसके जरिए अब आप अपने या परिवार के इलाज के लिए अब PF खाते से मेडिकल एडवांस आसानी से निकाल सकते हैं. यह रकम पूरी तरह नॉन-रिफंडेबल होती है यानी इसे आपको वापस जमा करने की जरूरत नहीं है. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से....

किन हालात में निकाल सकते हैं PF का पैसा?

यह सुविधा सिर्फ आप अपने लिए ही नहीं, बल्कि परिवार के किसी भी सदस्य के इलाज के लिए PF से एडवांस ले सकते हैं. इसके जरिए आप अपने जीवनसाथी, बच्चों और माता-पिता के इलाज के लिए आवेदन कर सकते है. 

इसलिए आपको अपने नियोक्ता के पास जाने या अप्रूवल का इंतजार करने की जरूरत नहीं है. अगर आपका UAN एक्टिव है और आधार व बैंक खाता PF अकाउंट से लिंक है, तो आप EPFO के ऑनलाइन पोर्टल या UMANG ऐप के जरिए खुद क्लेम कर सकते हैं.

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किन बीमारियों में मिल सकता है फायदा?

  • टीबी
  • पैरालिसिस
  • कैंसर 
  • मानसिक बीमारी
  • हार्ट की बीमारी
  • किडनी से जुड़ी समस्याएं 
  • कोई बड़ी सर्जरी 

क्लेम के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट

  • डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट
  • अस्पताल से जुड़े डॉक्यूमेंट
  • जरूरत पड़ने पर एम्प्लॉयर वेरिफिकेशन

कैसे करें आवेदन?

  • मोबाइल में UMANG ऐप खोलें.
  • EPFO की वेबसाइट पर जाएं. 
  • Raise Claim पर क्लिक करें.
  • अपना UAN नंबर दर्ज करें और OTP से वेरिफाई करें.
  • PF खाते की जानकारी भरें.
  • ऑनलाइन सर्विस में जा कर Form-31 का ऑप्शन चुनें.
  • मेडिकल एडवांस का ऑप्शन चुनकर आवेदन जमा करें.
  • जितनी राशि निकालनी है, वह दर्ज करें.
  • आधार और बैंक डिटेल्स वेरिफाई होने के बाद आवेदन जमा करें.
  • इसके बाद Proceed पर क्लिक करते ही क्लेम दर्ज हो जाएगा.

कितनी रकम निकाल सकते हैं?

किसी भी बीमारी के इलाज के लिए PF एडवांस के तौर पर आप अपने 6 महीने की बेसिक सैलेरी और महंगाई भत्ते के बराबर या कुल PF बैलेंस (जो भी कम हो) उतनी रकम निकाल सकते हैं. यानी आप सिर्फ 75% हिस्से को ही एडवांस के तौर पर निकाल सकते हैं. 

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है.
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Published at : 08 Jul 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Utility News EPFO EPF Claim PF Medical Advance
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