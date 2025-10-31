300 यूनिट फ्री बिजली के लिए फ्लैट में कितने मेगावॉट का सोलर पैनल जरूरी? जानें सूर्य घर योजना के नियम

क्योंकि आप फ्लैट पर लगवा रहे हैं. तो पहले आपको रूफ स्पेस देखना होगा. इसके बाद पैनल कितने होंगे इस पर ध्यान दें. 330–400 W पैनल के हिसाब से 3 kW के लिए लगभग 8–10 पैनल चाहिए होते हैं. इसके लिए छत पर जगह आमतौर पर 200–350 वर्ग फुट चाहिए होती है.