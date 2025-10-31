हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटी300 यूनिट फ्री बिजली के लिए फ्लैट में कितने मेगावॉट का सोलर पैनल जरूरी? जानें सूर्य घर योजना के नियम

300 यूनिट फ्री बिजली के लिए फ्लैट में कितने मेगावॉट का सोलर पैनल जरूरी? जानें सूर्य घर योजना के नियम

PM Surya Ghar Yojana: बिजली बिल घटाने के लिए सोलर पैनल लगवाने वालों की संख्या बढ़ रही है. जानें फ्लैट में कितनी क्षमता का पैनल जरूरी है और इसके लिए सूर्य घर योजना में क्या हैं नियम.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 31 Oct 2025 12:48 PM (IST)
PM Surya Ghar Yojana: बिजली बिल घटाने के लिए सोलर पैनल लगवाने वालों की संख्या बढ़ रही है. जानें फ्लैट में कितनी क्षमता का पैनल जरूरी है और इसके लिए सूर्य घर योजना में क्या हैं नियम.

बढ़ते बिजली बिल से लोग काफी परेशान रहते हैं. इसलिए इसे कम करने के कई तरीके खोजते रहते हैं. एक कारगर तरीका है घर में सोलर पैनल लगवाना. फ्लैट में रूफटॉप सोलर लगाकर आप खुद घर के लिए बिजली पैदा कर सकते हैं.

घर में सोलर पैनल लगवाने के लिए भारत सरकार की ओर से पीएम सूर्यघर योजना के तहत सब्सिडी भी दी जाती है. जिससे लोगों का सोलर पैनल लगवाने के खर्च काफी कम हो जाता है. इससे आप अगर ज्यादा बिजली बनाते हैं तो उसे बेच भी सकते हैं.
अगर आपका टारगेट 300 यूनिट हर महीने का है. और आपको पता नहीं इसके लिए कितने मेगावाट का सोलर पैनल लगवाना चाहिए तो आपको बता दें आम तौर पर 3 kW का ऑन-ग्रिड सिस्टम इसके लिए काफी माना जाता है. 3 kW यानी 0.003 MW मेगावाट.
1 kW सिस्टम भारत में एवरेज 3–4 kWh दिन के हिसाब से देता है. तो 2.5–3 kW की रेटिंग 300 kWh हर महीने देने के काबिल रहती है. हालांकि यह मौसम और लोकेशन पर भी डिपेंड करता है. उस हिसाब से कम ज्यादा भी हो सकता है.
केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर योजना के तहत सरकार लोगों के बिजली बिलों को जीरो करना चाहती है. योजना में 1–3 kW तक के सिस्टम पर सरकार की ओर से सब्सिडी जाती है. इसलिए 3 kW तक का इंस्टालेशन इस स्कीम के तहत सही है.
क्योंकि आप फ्लैट पर लगवा रहे हैं. तो पहले आपको रूफ स्पेस देखना होगा. इसके बाद पैनल कितने होंगे इस पर ध्यान दें. 330–400 W पैनल के हिसाब से 3 kW के लिए लगभग 8–10 पैनल चाहिए होते हैं. इसके लिए छत पर जगह आमतौर पर 200–350 वर्ग फुट चाहिए होती है.
कई राज्यों में इस स्कीम की शर्तें अलग हैं. ग्रुप हाउसिंग या अपार्टमेंट के लिए अलग नियम हो सकते हैं. कुछ DISCOM नेट-मीटरिंग नियम और मिनिमम चार्ज वसूलते हैं, इसलिए पहले अपने लोकल डिस्कॉम की पॉलिसी भी जान लें. इसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
Published at : 31 Oct 2025 12:48 PM (IST)
Solar Panel Utility News PM Surya Ghar Yojana

