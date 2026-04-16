हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
APBoardResultsAssembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीभारत में साइबर क्राइम का 'विस्फोट', हर सेकंड मिल रही एक शिकायत, कॉल्स का टूटा रिकॉर्ड, कैसे बचें

भारत में साइबर क्राइम का 'विस्फोट', हर सेकंड मिल रही एक शिकायत, कॉल्स का टूटा रिकॉर्ड, कैसे बचें

Cyber Crime Alert: इंटरनेट के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साइबर ठगी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जहां छोटी सी लापरवाही में लोगों की मेहनत की कमाई पलभर में चली जाती है. जानिए इससे बचने के लिए जरूरी बातें.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 16 Apr 2026 12:57 PM (IST)
Preferred Sources

Cyber Crime Alert: आज के समय में बच्चों से लेकर बुजर्ग तक हर कोई स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है. इंटरनेट से हमें काफी सारे फायदे तो जरूर हैं, लेकिन वहीं इसके साथ खतरे भी तेजी से बढ़ रहे हैं. कई लोग बिना सोचे-समझे किसी भी लिंक पर क्लिक कर देते हैं या फिर अनजान कॉल्स पर भरोसा कर लेते हैं, जिसके चलते पल भर में ही उनकी मेहनत की कमाई चली जाती है. यही कारण है कि आज भारत में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका असर अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर हर सेकंड शिकायतें दर्ज की जा रही है.

तेजी से बढ़ रहे हैं शिकायतों के मामले

आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 में इस हेल्पलाइन पर कुल 3.24 करोड़ शिकायतें दर्ज की गई है. वहीं अगर बात करें 2023 में 96.4 लाख और 2024 में 2.21 करोड़ कॉल्स आई थीं. मतलब इन दो सालों में शिकायतों की संख्या कई गुना बढ़ गई है.

हर दिन हजारों लोग कर रहे शिकायत

रोजाना की बात करें तो 2023 में जहां रोजाना लगभग 26 हजार कॉल्स आती थी तो वहीं 2025 में यह बढ़कर लगभग 55 हजार से ज्यादा हो गई. इससे यह साफ होता है कि साइबर क्राइम कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है और लोग भी इसकी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं.

क्यों बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसके दो सबसे बड़े कारण हैं सबसे पहले साइबर अपराधियों के नए-नए तरीके और दूसरा लोगों में बढ़ती जागरूकता.अब लोग ठगी होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करवाते हैं.साथ ही दिन पर दिन अब ऑनलाइन फ्रॉड. फिशिंग, पहचान की चोरी और सोशल मीडिया हैकिंग जैसे मामले तेजी से बढ़ रहे है.

1930 हेल्पलाइन की अहम भूमिका

बता दें कि ये हेल्पलाइन केंद्र सरकार की निगरानी में चलती है और राज्य पुलिस इसे संचालित करती है.सबसे जरूरी बात कि अगर आपने जल्दी शिकायत कर दी तो कई मामलों में ठगी गई रकम को फ्रीज भी कराया जा सकता है, जिससे पीड़ित को राहत मिल सकती है.

साइबर फ्रॉड से बचने के लिए रखें ये सावधानियां जैसे...

  • अगर कोई अनजान कॉल आपके पास आता है तो उस पर कभी विश्वास न करें.
  • अनजान कॉल पर लोन या ऑफर के झांसे में न आएं.
  • जरूरी बात बैंक डिटेल, आधार या फिर पैन जैसी जरूरी जानकारी किसी के साथ शेयर न करें.
  • अनजान सोशल मीडिया ग्रुप को ज्वाइन न करें.
  • कम टाइम में ज्यादा मुनाफा देने जैसे ऑफर्स से बचें.
  • ध्यान रहें लाइक, शेयर करके कमाई के झांसे में आने से बचें.

कुछ जरूरी सावधानियों को अपनाकर आप साइबर क्राइम से काफी हद तक बच सकते हैं. 

और पढ़ें
Published at : 16 Apr 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Cyber Crime Utility News National Cyber ​​Crime Helpline
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
भारत में साइबर क्राइम का 'विस्फोट', हर सेकंड मिल रही एक शिकायत, कॉल्स का टूटा रिकॉर्ड, कैसे बचें
भारत में साइबर क्राइम का 'विस्फोट', हर सेकंड मिल रही एक शिकायत, कॉल्स का टूटा रिकॉर्ड, कैसे बचें
यूटिलिटी
टोल प्लाजा पर नहीं चलेगी मनमानी, एक्शन में NHAI, FASTag और गाड़ी के नंबर का मिलान करेंगे बैंक
टोल प्लाजा पर नहीं चलेगी मनमानी, एक्शन में NHAI, FASTag और गाड़ी के नंबर का मिलान करेंगे बैंक
यूटिलिटी
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे: खरीद लें प्रोपर्टी, इन 5 इलाकों में आसमान छुएंगे जमीन के दाम, नोट कर लें
दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे: खरीद लें प्रोपर्टी, इन 5 इलाकों में आसमान छुएंगे जमीन के दाम, नोट कर लें
यूटिलिटी
फैमिली वेकेशन पर जा रहे हैं? घर छोड़ने से पहले न करें ये 10 गलतियां, वरना बिगड़ सकता है मजा
फैमिली वेकेशन पर जा रहे हैं? घर छोड़ने से पहले न करें ये 10 गलतियां, वरना बिगड़ सकता है मजा
Advertisement

वीडियोज

नासिक के कॉर्पोरेट 'किले' के शैतान !
युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी
Sandeep Chaudhary: युद्ध नहीं रुका तो मचेगी तबाही? एक्सपर्ट की चेतावनी | Iran US Conflict | Trump
US Iran Ceasefire : Trump के तेवर नरम पड़ने के पीछे क्या है बड़ी वजह? | Strait Of Hormuz | China
Chitra Tripathi : Iran-US...सीजफायर बढ़ने से किसे फायदा?| Hormuz Clash | Netanyahu | Trump | China
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Women’s Reservation Bill: अखिलेश और धर्मेंद्र यादव को अमित शाह का संसद में तगड़ा जवाब, बोले- 'समाजवादी पार्टी की चले तो...'
अखिलेश और धर्मेंद्र यादव को अमित शाह का संसद में तगड़ा जवाब, बोले- 'समाजवादी पार्टी की चले तो...'
बिहार
महिला आरक्षण विधेयक पर गरमाई सियासत, लालू यादव की बेटी मीसा भारती बोलीं- 'हमने कभी भी विरोध...'
महिला आरक्षण विधेयक पर गरमाई सियासत, लालू यादव की बेटी मीसा भारती बोलीं- 'हमने कभी भी विरोध...'
इंडिया
Women’s Reservation Bill: लोकसभा में महिला आरक्षण समेत तीनों बिल पेश होते ही कांग्रेस फायर, पहली प्रतिक्रिया में बोली- 'लोकतंत्र हाईजैक'
लोकसभा में महिला आरक्षण समेत तीनों बिल पेश होते ही कांग्रेस फायर, पहली प्रतिक्रिया में बोली- 'लोकतंत्र हाईजैक'
क्रिकेट
Watch: 49 पर आउट हुए विराट कोहली तो अनुष्का शर्मा हो गई उदास, दिया ऐसा रिएक्शन; हो गया वायरल
Watch: 49 पर आउट हुए विराट कोहली तो अनुष्का शर्मा हो गई उदास, दिया ऐसा रिएक्शन; हो गया वायरल
बॉलीवुड
सेट पर कैसा बर्ताव करते थे रणवीर सिंह? बड़े स्टार्स संग अनबन होने पर कैसा रहता है आदित्य धर का रिएक्शन? 'धुरंधर' एक्टर ने किया खुलासा
सेट पर स्टार्स संग अनबन होने पर कैसा रहता था आदित्य धर का रिएक्शन? 'धुरंधर' एक्टर ने किया खुलासा
विश्व
रूस-ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, डेडलाइन खत्म, ट्रंप के करीबी बेसेंट ने कहा- 'अब और नहीं...'
रूस-ईरान से तेल नहीं खरीद पाएगा भारत, डेडलाइन खत्म, ट्रंप के करीबी बेसेंट ने कहा- 'अब और नहीं...'
Home Tips
Kitchen Cleanliness Tips: हाथ से बर्तन धोने वाले हो जाएं सावधान! चमकते बर्तनों में भी बच जाती है इतनी गंदगी
हाथ से बर्तन धोने वाले हो जाएं सावधान! चमकते बर्तनों में भी बच जाती है इतनी गंदगी
एग्रीकल्चर
किचन गार्डन में कैसे करें तोरई की खेती? गर्मी में नहीं होती ताजी सब्जी की दिक्कत
किचन गार्डन में कैसे करें तोरई की खेती? गर्मी में नहीं होती ताजी सब्जी की दिक्कत
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Embed widget