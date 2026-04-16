Cyber Crime Alert: आज के समय में बच्चों से लेकर बुजर्ग तक हर कोई स्मार्टफोन और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है. इंटरनेट से हमें काफी सारे फायदे तो जरूर हैं, लेकिन वहीं इसके साथ खतरे भी तेजी से बढ़ रहे हैं. कई लोग बिना सोचे-समझे किसी भी लिंक पर क्लिक कर देते हैं या फिर अनजान कॉल्स पर भरोसा कर लेते हैं, जिसके चलते पल भर में ही उनकी मेहनत की कमाई चली जाती है. यही कारण है कि आज भारत में साइबर क्राइम के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका असर अब साफ तौर पर देखने को मिल रहा है. आपको जानकर हैरानी होगी कि राष्ट्रीय साइबर क्राइम हेल्पलाइन 1930 पर हर सेकंड शिकायतें दर्ज की जा रही है.

तेजी से बढ़ रहे हैं शिकायतों के मामले

आंकड़ों के मुताबिक, साल 2025 में इस हेल्पलाइन पर कुल 3.24 करोड़ शिकायतें दर्ज की गई है. वहीं अगर बात करें 2023 में 96.4 लाख और 2024 में 2.21 करोड़ कॉल्स आई थीं. मतलब इन दो सालों में शिकायतों की संख्या कई गुना बढ़ गई है.

हर दिन हजारों लोग कर रहे शिकायत

रोजाना की बात करें तो 2023 में जहां रोजाना लगभग 26 हजार कॉल्स आती थी तो वहीं 2025 में यह बढ़कर लगभग 55 हजार से ज्यादा हो गई. इससे यह साफ होता है कि साइबर क्राइम कितनी तेजी से बढ़ता जा रहा है और लोग भी इसकी शिकायत दर्ज करवा रहे हैं.

क्यों बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसके दो सबसे बड़े कारण हैं सबसे पहले साइबर अपराधियों के नए-नए तरीके और दूसरा लोगों में बढ़ती जागरूकता.अब लोग ठगी होने पर तुरंत शिकायत दर्ज करवाते हैं.साथ ही दिन पर दिन अब ऑनलाइन फ्रॉड. फिशिंग, पहचान की चोरी और सोशल मीडिया हैकिंग जैसे मामले तेजी से बढ़ रहे है.

1930 हेल्पलाइन की अहम भूमिका

बता दें कि ये हेल्पलाइन केंद्र सरकार की निगरानी में चलती है और राज्य पुलिस इसे संचालित करती है.सबसे जरूरी बात कि अगर आपने जल्दी शिकायत कर दी तो कई मामलों में ठगी गई रकम को फ्रीज भी कराया जा सकता है, जिससे पीड़ित को राहत मिल सकती है.

साइबर फ्रॉड से बचने के लिए रखें ये सावधानियां जैसे...

अगर कोई अनजान कॉल आपके पास आता है तो उस पर कभी विश्वास न करें.

अनजान कॉल पर लोन या ऑफर के झांसे में न आएं.

जरूरी बात बैंक डिटेल, आधार या फिर पैन जैसी जरूरी जानकारी किसी के साथ शेयर न करें.

अनजान सोशल मीडिया ग्रुप को ज्वाइन न करें.

कम टाइम में ज्यादा मुनाफा देने जैसे ऑफर्स से बचें.

ध्यान रहें लाइक, शेयर करके कमाई के झांसे में आने से बचें.

कुछ जरूरी सावधानियों को अपनाकर आप साइबर क्राइम से काफी हद तक बच सकते हैं.