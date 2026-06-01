हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीEthanol Stoves: LPG की छुट्टी? अब रसोई गैस नहीं, इथेनॉल स्टोव पर पकेगा खाना, जानें क्या है इसके पीछे का विज्ञान

Ethanol Stoves: LPG की छुट्टी? अब रसोई गैस नहीं, इथेनॉल स्टोव पर पकेगा खाना, जानें क्या है इसके पीछे का विज्ञान

Eco-Friendly Cooking: अब बाइक और कार के बाद जल्द ही हमारे घरों में एथेनॉल आधारित चूल्हों का इस्तेमाल होने वाला है, जिसको लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी बड़ा बयान दिया है.

By : एबीपी यूटिलिटी डेस्क | Edited By: Darshna Deep | Updated at : 01 Jun 2026 12:03 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • सुरक्षा उपाय महत्वपूर्ण, आग लगने का खतरा संभव।

Ethanol Stoves vs LPG: केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में रसोई ईंधन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने बयान देते हुए कहा कि हमारे देश में एथेनॉल आधारित चूल्हा तकनीक विकसित की गई है, जो एलपीजी गैस सिलेंडर के मुकाबले काफी ज्यादा सस्ती साबित होती है. इसके अलावा उन्होंने आगे कहा कि पानी में सिर्फ और सिर्फ 7 प्रतिशत एथेनॉल मिलाकर चूल्हे जैसी लगातार जलने वाली लौ पैदा की जा सकती है. 

पानी और एथेनॉल का सही तालमेल

वैज्ञानिक रूप से एथेनॉल एक बेहद ही ज्वलनशील ईंधन है. वर्तमान में बाजार में उपलब्ध एथेनॉल चूल्हे बेहतर और साफ नीली लौ के लिए 70 से 90 प्रतिशत तक का ही इस्तेमाल किया जाता है. हांलाकि, कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि अगर, आधुनिक बर्नर तकनीक, प्रेशर सिस्टम या प्री-हीटिंग व्यवस्था का सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो खाना बनाने में किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है.

ऑनलाइन दिख रहे Customer Care नंबर पड़ सकते हैं भारी, साइबर स्कैम से बचने के लिए जानें जरूरी बातें

क्या हो सकती हैं सुरक्षा चुनौतियां?

भारत में गन्ने और अन्य कृषि उत्पादों से एथेनॉल के उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की योजना की वजह से इसका नेटवर्क पूरे देश में सबसे ज्यादा मजबूत है. तो वहीं, दूसरी तरफ रसोई ईंधन के रूप में इसका उपयोग बढ़ने से भारत की एलपीजी पर निर्भरता कम होगी और आम जनता का ज्यादा से ज्यादा खर्च कम होगा. 

एथेनॉल का इस्तेमाल करते समय बरतनी होगी सावधानी

लेकिन, एथेनॉल को घरों में अपनाने से पहले कई सुरक्षा तकनीकों को ध्यान में रखना पड़ेगा. एथेनॉल की लौ कई बार दिन के उजाले में साफ दिखाई नहीं देती, जिससे घर में आगजनी का खतरा सबसे ज्यादा बढ़ सकता है. तो वहीं, अगर सुरक्षा को ध्यान में रखकर इसका इस्तेमाल किया जाता है तो, भविष्य में यह एक बेहतरीन स्वदेशी विकल्प बनेगा. 

जून की बिलिंग साइकिल से बदलेगा बिजली का रेट, 1000 आता था बिल तो अब कितना आएगा?

Published at : 01 Jun 2026 12:03 PM (IST)
Tags :
Ethanol Utility News LPG GAS CYLINDER
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
Ethanol Stoves: LPG की छुट्टी? अब रसोई गैस नहीं, इथेनॉल स्टोव पर पकेगा खाना, जानें क्या है इसके पीछे का विज्ञान
LPG की छुट्टी? अब रसोई गैस नहीं, इथेनॉल स्टोव पर पकेगा खाना, जानें क्या है इसके पीछे का विज्ञान
यूटिलिटी
Insurance Claim: क्या शादी के बाद सरनेम बदलने से रुक सकता बीमा क्लेम! कंज्यूमर फोरम ने किया क्लियर
Insurance Claim: क्या शादी के बाद सरनेम बदलने से रुक सकता बीमा क्लेम! कंज्यूमर फोरम ने किया क्लियर
यूटिलिटी
Train News: ट्रेन के टॉयलेट में गिर गया मोबाइल? घबराएं नहीं, भूलकर भी न खींचें चेन, ऐसे मिलेगा वापस
Train News: ट्रेन के टॉयलेट में गिर गया मोबाइल? घबराएं नहीं, भूलकर भी न खींचें चेन, ऐसे मिलेगा वापस
यूटिलिटी
Metro Safety Tips: मेट्रो में सफर के दौरान ईयरबड्स गिर जाए तो न करें ये गलती, जानें सही तरीका
Metro Safety Tips: मेट्रो में सफर के दौरान ईयरबड्स गिर जाए तो न करें ये गलती, जानें सही तरीका
Advertisement

वीडियोज

'हस्तिनापुर के वीर' में धृतराष्ट्र नहीं होंगे लाचार, Sandeep Mohan का बड़ा खुलासा
Iran US War | Strait of Hormuz | Janhit: होर्मुज में ईरान ने खींची 'रेड लाइन'! | Trump | IRGC
Ghaziabad Asad Encounter | UP Police: असद ढेर, पर क्यों भड़का है विपक्ष? | Bakrid
Ghaziabad Asad Encounter | Janhit: जुर्म देखा या धर्म? | Bakrid | UP News
Delhi Bulldozer Action: दिल्ली में 'योगी मॉडल' का प्रहार! | Encroachment
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'नेपाल ने भारत की जमीन पर किया कब्जा', बालेन शाह के विवादित बयान पर अब आई विदेश मंत्रालय की सफाई
'नेपाल ने भारत की जमीन पर किया कब्जा', बालेन शाह के विवादित बयान पर अब आई विदेश मंत्रालय की सफाई
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'जिसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता हो..', जियाउर्रहमान बर्क पर प्रमोद कृष्णम का तीखा हमला
'जिसका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता हो..', जियाउर्रहमान बर्क पर प्रमोद कृष्णम का तीखा हमला
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी पर अब आया उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
कॉकरोच जनता पार्टी पर अब आया उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का रिएक्शन, कह दी ये बड़ी बात
आईपीएल 2026
GT की बस में आग का वीडियो आया सामने, सड़क पर 1 घंटे तक रहे खिलाड़ी; फैंस का लगा जमावड़ा
GT की बस में आग का वीडियो आया सामने, सड़क पर 1 घंटे तक रहे खिलाड़ी; फैंस का लगा जमावड़ा
बॉलीवुड
Chand Mera Dil BO Day 10 Worldwide: ‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म
‘चांद मेरा दिल' की कमाई में दूसरे संडे आई तेजी, दुनियाभर में 32 करोड़ के पार हुई अनन्या पांडे की फिल्म
बिजनेस
Share Market Today: शेयर बाजार में 440 अंकों की तेजी, 75200 के पार पहुंचा सेंसेक्‍स, निफ्टी भी 100 अंक उछला
Share Market Today: शेयर बाजार में 440 अंकों की तेजी, 75200 के पार पहुंचा सेंसेक्‍स, निफ्टी भी 100 अंक उछला
रिलेशनशिप
Divorce: शादी के कितने साल बाद सबसे ज्यादा होते हैं तलाक? जानें रिश्तों में दरार आने की वजह
शादी के कितने साल बाद सबसे ज्यादा होते हैं तलाक? जानें रिश्तों में दरार आने की वजह
जनरल नॉलेज
दुनिया का वो शहर जहां की 80 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अनफिट, महिलाओं की हालत सबसे खराब
दुनिया का वो शहर जहां की 80 प्रतिशत से ज्यादा आबादी अनफिट, महिलाओं की हालत सबसे खराब
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
ENT LIVE
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
Jackie Shroff बने सुपरहीरो दादाजी, ‘The Great Grand Super Hero’ में दिखी emotion और adventure की कहानी
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Embed widget