बिना बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड लिया जा सकता है? ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगी ये बात

Credit Card Without Bank Account: क्रेडिट कार्ड आज के समय में हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन गया है. शॉपिंग, ऑनलाइन पेमेंट और जब पैसे न हो तो ऐसे में आने वाले खर्च के लिए यह एक बढ़िया ऑप्शन देता है. क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए बैंकों की ओर से कुछ क्राइटेरिया तय किए गए होते हैं. नॉर्मली लोग सोचते हैं कि क्रेडिट कार्ड लेने के लिए बैंक अकाउंट होना जरूरी है. लेकिन क्या वाकई ऐसा ही है.

तो आपको बता दें ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपको बिना बैंक अकाउंट के आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है. हालांकि इसके लिए कुछ नियम और पात्रताएं होती हैं. जिन्हें पूरा करने के बाद ही आपको क्रेडिट कार्ड मिल पाता है. चलिए आपको बताते हैं कैसे मिलता है बिना बैंक अकाउंट के क्रेडिट कार्ड और क्या होते हैं इसके फायदे.

बिना बैंक अकाउंट क्रेडिट कार्ड कैसे मिलता है?

अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है और आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए. तो ऐसा नहीं है कि आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिल सकता. हालांकि बिना बैंक अकाउंट के क्रेडिट कार्ड लेना मुश्किल जरूर है. लेकिन नामुमकिन नहीं. कुछ निजी फाइनेंस कंपनियां और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी NBFCs ऐसे कार्ड ऑफर करती हैं. जो सीधे बैंक अकाउंट से लिंक नहीं होते.

इसके लिए आपकी इनकम स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार और कुछ मामलों में इनकम सर्टिफिकेट जैसे दस्तावेज चाहिए होते हैं. यह कार्ड आम बैंक कार्ड की तरह ही काम करता है. इसके जरिए ऑनलाइन या ऑफलाइन पेमेंट किया जा सकता है. लिमिट और फीचर्स बैंक से जुड़े कार्ड के कंपेरिजन में थोड़े अलग हो सकते हैं.

क्या हैं इसके फायदे?

इस तरह के कार्ड का फायदा यह है कि यह आपको फाइनेंसियल फ्लेक्सिबिलिटी देता है और आप क्रेडिट हिस्ट्री बनाना शुरू कर सकते हैं. जो भविष्य में बैंक से लोन या कोई और क्रेडिट कार्ड लेने में मदद करेगा. इसलिए अगर आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है. तो भी आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं और आसानी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

बिना बैंक अकाउंट वाले क्रेडिट कार्ड लेते समय कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है. सबसे पहले, कार्ड जारी करने वाली कंपनी की रिलायबिलिटी चेक करें. इसके साथ ही किसी भी तरह की हिडन फीस या ज्यादा इंटरेस्ट रेट से बचें. इसके अलावा लिमिट और पेमेंट टर्म्स को अच्छी तरह समझें. जिससे टाइम पर पेमेंट कर सकें.

