GST कट के बाद भी सस्ते में न मिले रेल नीर तो कहां करें शिकायत, जान लें जरूरी बात
Complaint Against Higher Rates: जीएसटी कम होने के बाद भी स्टेशन पर आपको रेल नीर की बोतल सस्ती नहीं मिल रही. तो जान लीजिए इस बारे में आप कैसे कर सकते हैं शिकायत.
सरकार ने कुछ दिन पहले GST के स्लैब्स में बदलाव किए हैं और कई चीजें सस्ती हुई हैं. यह नया बदलाव 22 सितंबर से लागू हो चुका है. जिसका असर अब कई चीजों पर देखने को मिल रहा है. जिसमें रेलवे की रेल नीर पानी की बोतल भी है.
Published at : 24 Sep 2025 02:39 PM (IST)
