हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीयूटिलिटीGST कट के बाद भी सस्ते में न मिले रेल नीर तो कहां करें शिकायत, जान लें जरूरी बात

GST कट के बाद भी सस्ते में न मिले रेल नीर तो कहां करें शिकायत, जान लें जरूरी बात

Complaint Against Higher Rates: जीएसटी कम होने के बाद भी स्टेशन पर आपको रेल नीर की बोतल सस्ती नहीं मिल रही. तो जान लीजिए इस बारे में आप कैसे कर सकते हैं शिकायत.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 24 Sep 2025 02:39 PM (IST)
Complaint Against Higher Rates: जीएसटी कम होने के बाद भी स्टेशन पर आपको रेल नीर की बोतल सस्ती नहीं मिल रही. तो जान लीजिए इस बारे में आप कैसे कर सकते हैं शिकायत.

सरकार ने कुछ दिन पहले GST के स्लैब्स में बदलाव किए हैं और कई चीजें सस्ती हुई हैं. यह नया बदलाव 22 सितंबर से लागू हो चुका है. जिसका असर अब कई चीजों पर देखने को मिल रहा है. जिसमें रेलवे की रेल नीर पानी की बोतल भी है.

GST कट के बाद भी रेलवे की बोतलबंद पानी यानी रेल नीर कई जगहों पर सस्ती नहीं मिल रही. लोगों को लग रहा है कि जीएसटी कटने का उन्हें कुछ फायदा नहीं हो रहा. ऐसे में लोगों के मन में सवाल आ रहा है इसकी शिकायत कहां कर सकते हैं.
लेकिन पहले आपको बता दें रेल नीर पर GST कम होने के बाद भी कीमत कम न होने की वजह स्टेशन पर डिस्ट्रिब्यूशन और मार्जिन है. कई बार स्टेशन पर होलसेल और रिटेल कीमत में अंतर होता है. मतलब टैक्स कम होने के बावजूद कीमत तुरंत कम नहीं हो जाती.
आपको बता दें पहले रेल नीर की 1 लीटर की बोतल 15 रुपये की मिलती थी. जो अब जीएसटी घटने से 14 रुपये की हो गई है. तो वहीं आधा लीटर की बोतल 10 रुपये में मिलती थी. वह अब 9 रुपये में हो गई है. अगर कीमत इतने से ज्यादा होती है तो आप शिकायत कर सकते हैं
अगर स्टेशन पर या ट्रेन में आपको अब भी रेल नीर की बोतल सस्ती नहीं मिल रही. तो पहले आप सीधे स्टेशन मास्टर या रेलवे कस्टमर केयर से शिकायत कर सकते हैं. यह ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है.
ऑनलाइन शिकायत के लिए आईआरसीटीसी या रेलवे के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर फॉर्म भरना होगा. इसमें स्टेशन का नाम, तारीख, खरीदी गई चीज और कीमत का जानकारी देनी होती है. इसके साथ ही रसीद की फोटो भी अपलोड करनी जरूरी है.
ऑफलाइन शिकायत के लिए स्टेशन पर हेल्पडेस्क या कस्टमर फोरम से संपर्क कर सकते हैं. इसमें अपना नाम, संपर्क नंबर और पूरी शिकायत लिखित रूप में देनी होती है. अधिकारी जांच करते हैं आपकी शिकायत सही होती है तो वेंडर पर कार्रवाई हो सकती है. आप कंज्यूमर फोर में भी शिकायत कर सकते हैं.
Published at : 24 Sep 2025 02:39 PM (IST)
Embed widget