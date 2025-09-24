GST कट के बाद भी सस्ते में न मिले रेल नीर तो कहां करें शिकायत, जान लें जरूरी बात

आपको बता दें पहले रेल नीर की 1 लीटर की बोतल 15 रुपये की मिलती थी. जो अब जीएसटी घटने से 14 रुपये की हो गई है. तो वहीं आधा लीटर की बोतल 10 रुपये में मिलती थी. वह अब 9 रुपये में हो गई है. अगर कीमत इतने से ज्यादा होती है तो आप शिकायत कर सकते हैं