पुराना फोन बेचने का बना रहे हैं प्लान तो कर लें ये जरूरी काम, नहीं चोरी होगा आपका डेटा

Old Phone Selling Tips: आजकल हर दिन कोई न कोई नया फोन लाॅन्च होता रहता है. आईफोन भी हर साल नया आता है. कई लोग ऐसे होत है. जिन्हें लेटेस्ट फोन यूज करने की आदत होती है. तो कई लोगों का यह शौक होता है. नया फोन लेने के बाद अक्सर लोग अपना पुराना फोन बेच देते हैं. अगर आप भी पुराना फोन बेचने का सोच रहे हैं. तो सबसे बड़ी चिंता हमेशा यही रहती है कि आपके पर्सनल डेटा का कोई गलत इस्तेमाल न हो.

आजकल लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से अपने पुराने स्मार्टफोन बेचते हैं लेकिन कई बार ध्यान न देने से डेटा चोरी या गलत हाथों में चला जाता है. फोन में आपकी फोटो, पासवर्ड, बैंक ऐप्स और सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी होती है. इसलिए इसे सेफ रखना बेहद जरूरी है. पुराने फोन को बेचने से पहले कुछ चीजें करना जरूरी है. जिससे आपका डेटा सेफ रहेगा.

फोन का डेटा पूरी तरह मिटा दें

अपना पुराना फोन बेचने से पहले आपको सबसे पहले फोन का डेटा पूरी तरह से डिलीट करना जरूरी है. इसके साथ ही फॉर्मैट करने से पहले बैकअप लेना जरूरी है. ताकि आपके जरूरी फाइलें सुरक्षित रहें. एंड्रॉयड फोन और आईओएस दोनों में ही फैक्टरी रीसेट का ऑप्शन होता है.

जो फोन को पूरी तरह नया जैसा बना देता है. रीसेट करने के बाद भी कुछ एप्स आपके डेटा को रिकवर कर सकती हैं. इसलिए हमेशा यह चीज सुनिश्चित करें कि सभी अकाउंट्स से लॉगआउट और साइन-आउट कर दिया गया है. इसके बाद ही फोन बेचने की प्रोसेस को आगे बढ़ाएं.

क्लाउड अकाउंट्स को लाॅगआउट करना जरूरी

फोन बेचने से पहले यह ध्यान रखें कि पुराने फोन में कुछ एप्स का डेटा क्लाउड में भी स्टोर होता है. इसलिए क्लाउड अकाउंट्स से भी लॉगआउट कर देना चाहिए. फोन बेचने से पहले किसी भरोसेमंद दोस्त या तकनीकी जानकार की मदद लेकर एक बार चेक कर लें कि कोई व्यक्तिगत डेटा कहीं बचा न हो. इस तरह आप अपने पुराने फोन को सुरक्षित तरीके से बेच सकते हैं और किसी भी तरह की चोरी या मिसयूज़ से बच सकते हैं.

सेव पासवर्ड हटा दें

कई बार ब्राउज़र या ऐप्स में आपके पासवर्ड सेव रह जाते हैं. जो बाद में प्राॅब्लम पैदा कर सकते हैं. इसलिए इन्हें हटाना जरूरी है. ब्राउज़र की सेटिंग में जाकर Saved Passwords सेक्शन में सभी पासवर्ड डिलीट कर दें. इससे आपका ईमेल, सोशल मीडिया और बैंकिंग अकाउंट सुरक्षित रहेगा.

