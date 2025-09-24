हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपुराना फोन बेचने का बना रहे हैं प्लान तो कर लें ये जरूरी काम, नहीं चोरी होगा आपका डेटा

पुराना फोन बेचने का बना रहे हैं प्लान तो कर लें ये जरूरी काम, नहीं चोरी होगा आपका डेटा

Old Phone Selling Tips: पुराना फोन बेचने से पहले कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखें. जिससे कि फोन बेचने के बाद आपके डेटा का कोई गलत इस्तेमाल न कर ले. पढे़ं पूरी खबर.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 24 Sep 2025 03:26 PM (IST)
Preferred Sources

Old Phone Selling Tips: आजकल हर दिन कोई न कोई नया फोन लाॅन्च होता रहता है. आईफोन भी हर साल नया आता है. कई लोग ऐसे होत है. जिन्हें लेटेस्ट फोन यूज करने की आदत होती है. तो कई लोगों का यह शौक होता है. नया फोन लेने के बाद अक्सर लोग अपना पुराना फोन बेच देते हैं. अगर आप भी पुराना फोन बेचने का सोच रहे हैं. तो सबसे बड़ी चिंता हमेशा यही रहती है कि आपके पर्सनल डेटा का कोई गलत इस्तेमाल न हो. 

आजकल लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से अपने पुराने स्मार्टफोन बेचते हैं लेकिन कई बार ध्यान न देने से डेटा चोरी या गलत हाथों में चला जाता है. फोन में आपकी फोटो, पासवर्ड, बैंक ऐप्स और सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी होती है. इसलिए इसे सेफ रखना बेहद जरूरी है. पुराने फोन को बेचने से पहले कुछ चीजें करना जरूरी है. जिससे आपका डेटा सेफ रहेगा. 

फोन का डेटा पूरी तरह मिटा दें

अपना पुराना फोन बेचने से पहले आपको सबसे पहले फोन का डेटा पूरी तरह से डिलीट करना जरूरी है. इसके साथ ही फॉर्मैट करने से पहले बैकअप लेना जरूरी है. ताकि आपके जरूरी फाइलें सुरक्षित रहें. एंड्रॉयड फोन और आईओएस दोनों में ही फैक्टरी रीसेट का ऑप्शन होता है. 

यह भी पढ़ें: फेसबुक पर लड़का कर रहा लड़की बनकर चैट, फ्रॉड होने से पहले कैसे पहचानें

जो फोन को पूरी तरह नया जैसा बना देता है. रीसेट करने के बाद भी कुछ एप्स आपके डेटा को रिकवर कर सकती हैं.  इसलिए हमेशा यह चीज सुनिश्चित करें कि सभी अकाउंट्स से लॉगआउट और साइन-आउट कर दिया गया है. इसके बाद ही फोन बेचने की प्रोसेस को आगे बढ़ाएं. 

क्लाउड अकाउंट्स को लाॅगआउट करना जरूरी

फोन बेचने से पहले यह ध्यान रखें कि पुराने फोन में कुछ एप्स का डेटा क्लाउड में भी स्टोर होता है. इसलिए क्लाउड अकाउंट्स से भी लॉगआउट कर देना चाहिए. फोन बेचने से पहले किसी भरोसेमंद दोस्त या तकनीकी जानकार की मदद लेकर एक बार चेक कर लें कि कोई व्यक्तिगत डेटा कहीं बचा न हो. इस तरह आप अपने पुराने फोन को सुरक्षित तरीके से बेच सकते हैं और किसी भी तरह की चोरी या मिसयूज़ से बच सकते हैं.

यह भी पढ़ें: व्रत में आप भी तो नहीं खा रहे मिलावटी कुट्टू का आटा, ऐसे करें असली-नकली की पहचान

सेव पासवर्ड हटा दें

कई बार ब्राउज़र या ऐप्स में आपके पासवर्ड सेव रह जाते हैं. जो बाद में प्राॅब्लम पैदा कर सकते हैं. इसलिए इन्हें हटाना जरूरी है. ब्राउज़र की सेटिंग में जाकर Saved Passwords सेक्शन में सभी पासवर्ड डिलीट कर दें. इससे आपका ईमेल, सोशल मीडिया और बैंकिंग अकाउंट सुरक्षित रहेगा.

यह भी पढ़ें: GST कट के बाद भी सस्ते में न मिले रेल नीर तो कहां करें शिकायत, जान लें जरूरी बात

Published at : 24 Sep 2025 03:26 PM (IST)
Tags :
Data Protection Utility News Old Phone
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
CWC Meeting: 'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
विश्व
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
Advertisement

वीडियोज

रामलीला, अध्यात्म, शाका लाका बूम बूम, बचपन की फेम से लेकर लाइव पर्फॉर्मन्सेस फीट। किंशुक वैद्य
R.K. Singh New Party: BJP छोड़ने के दिए संकेत, बनाएंगे अलग Party?
Bad things about Bollywood: सहर बांबा का कहना है कि सफलता आसानी से नहीं मिलती, यहां तक ​​कि स्टार किड्स के लिए भी नहीं!
Delhi Ashram Molestation: आश्रम प्रशासन ने आरोपी स्वामी चैतन्यनंद को पद से हटाया | Breaking
Delhi Ashram Case:छेड़छाड़ का आरोपी स्वामी Chaitanyanand फरार, 17 छात्राओं के बयान दर्ज
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CWC Meeting: 'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
'योगी खुद को पीएम मोदी का उत्तराधिकारी मानते हैं', CWC की मीटिंग में बोले खरगे, नीतीश कुमार को कहा 'बोझ'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
योगी सरकार के 'जाति' वाले फैसले का हो रहा है विरोध, सुप्रीम कोर्ट में अपील की तैयारी
विश्व
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
जर्मनी में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में आकर हो जाएंगे करोड़पति, जानें कैसे
क्रिकेट
T20I Record: भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
भारत के टी20 इतिहास में सबसे हाई-स्कोरिंग मैच कौन से हैं, पांच बार किया 400 का आंकड़ा पार
टेलीविजन
'मुझे क्यों फंसा रहे हो...', ईशा मालवीय ने अपने वेडिंग प्लान का कर दिया खुलासा
'मुझे क्यों फंसा रहे हो...', ईशा मालवीय ने अपने वेडिंग प्लान का कर दिया खुलासा
लाइफस्टाइल
Abhishek Sharma House: पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने वाले अभिषेक शर्मा का आशियाना बेहद आलीशान, Inside Photos देख ठहर जाएंगी नजरें
हेल्थ
Tuberculosis Diagnosis AI: इस तरह रिकॉर्ड करें अपनी आवाज और AI बता देगा कि आपको टीबी है या नहीं? जानें कैसे काम करेगी यह तकनीक
इस तरह रिकॉर्ड करें अपनी आवाज और AI बता देगा कि आपको टीबी है या नहीं? जानें कैसे काम करेगी यह तकनीक
नौकरी
यूपी में संविदा कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी नौकरी वाला वेतन, योगी सरकार ले आई ये बंपर प्लान
यूपी में संविदा कर्मचारियों को मिलेगा सरकारी नौकरी वाला वेतन, योगी सरकार ले आई ये बंपर प्लान
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget