अब एजेंट के बिना पाएं कन्फर्म ट्रेन टिकट, जानें IRCTC की ‘Master List’ की अनोखी ट्रिक

Confirm Train Ticket: अगर आप भी भारतीय रेलवे से सफर करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है. जहां, अब ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए थोड़ी बुरी खबर सामने आई है. अब यात्रा करते समय ट्रेन मे कन्फर्म टिकट मिलना एक बड़ी चुनौती बन सकती है. इसी वजह से ज्यादातर लोग कई एजेंटों को ज्यादा पैसे देकर टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं. लेकिन, अब आपको आईआरसीटीसी के 'मास्टर लिस्ट' फीचर का इस्तेमाल करना होगा.

आखिर क्या है मास्टर लिस्ट और इसके फायदे?

आपमें से बेहद ही कम लोगों को मास्ट लिस्ट के फायदे के बारे में पता होगा. इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप टिकट बुक करते हैं, तो यात्रियों का नाम, उम्र और लिंग जैसी जानकारियां भरने में सबसे ज्यादा समय लग जाता है. तो वहीं, तत्काल बुकिंग के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान देने की बात यह है कि बुकिंग के समय एक-एक सेकंड की कीमत होती है. हांलाकि, मास्टर लिस्ट की मदद से आप यात्रा करने वाले लोगों की डिटेल्स पहले से ही अपने अकाउंट में सुरक्षित कर सकते हैं. इसके अलावा बुकिंग के समय, आपको सिर्फ नाम सिलेक्ट करना होता है, जिससे आपका कीमती समय आसानी से बच जाता है.

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1. पहले चरण की प्रक्रिया

आपको सबसे पहले आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऐप को खोलना होगा. जिसके बाद अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर मेरा खाता सेक्शन के अंदर 'मेरी प्रोफाइल' के विकल्प पर क्लिक करना होगा.

2. दूसरा चरण की प्रक्रिया

तो वहीं, दूसरी तरफ अब आपको वहां मास्टर सूची का एक विकल्प दिखाई देगा जिसपर आपको क्लिक करना होगा. इसके बाद आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म खुल जाएगा, जहां इसमें यात्री की कैटेगरी चुनकर उसका नाम, जन्मतिथि, जेंडर के साथ-साथ बर्थ प्रेफरेंस यानी लोअर, मिडल, अपर जैसी जरूरी जानकारियां दर्ज करना होगा अनिवार्य होगा.

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3. तीसरा चरण की आखिरी प्रक्रिया

और अब सबसे आखिरी में जब भी आप टिकट बुक करने जाएं तत्काल बुकिंग के समय सुबह 10 और 11 बजे, तो पैसेंजर डिटेल्स वाले पेज पर आपको दोबारा नाम टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. इसके अलावा, वहां सीधे मास्टर लिस्ट से संबंधित यात्री का नाम चुनना न भूलें. ऐसा करने के बाद सारी जानकारी अपने आप भर जाएगी.