हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPDS Scheme: फ्री राशन पाने के लिए अब कैसे करें आवेदन, ये डॉक्यूमेंट्स अभी कर लें तैयार, हो गए बदलाव

PDS Scheme: फ्री राशन पाने के लिए अब कैसे करें आवेदन, ये डॉक्यूमेंट्स अभी कर लें तैयार, हो गए बदलाव

PDS Scheme: हाल ही में पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. जिसमें PDS स्कीम को लेकर अहम फैसले किए गए. इस स्कीम के बारे में जानने से पहले ये जान लें कि इसके लिए आप पात्र हैं या नहीं.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 27 May 2026 09:13 PM (IST)
Preferred Sources

Ration Card: हाल ही में केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में फ्री राशन यानी PDS को लेकर अहम फैसला किया है. जिसके तहत अब इस स्कीम में कुछ खास बदलाव करके देश के करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा जाएगा. अगर आप भी इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि कैसे इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और कैसे आवेदन कर सकते हैं.

राशन कार्ड है अनिवार्य
सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि इसके लिए सरकारी दस्तावेज है 'राशन कार्ड' सबसे जरूरी है. इसके जरिए पात्र परिवारों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के तहत सस्ते दरों पर राशन मिलता है. राशन कार्ड राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है. इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है. हालांकि इसे बनवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन सरकारी सुविधाओं और सब्सिडी का फायदा लेने के लिए ज्यादातर लोग राशन कार्ड बनवाते हैं.

ये भी पढ़ें: PDS Yojana: किस राज्य में कितने लोगों को फ्री राशन देती है सरकार, कहां सबसे कम है लाभार्थियों की संख्या?

राशन कार्ड के प्रकार
आमतौर पर राशन कार्ड चार प्रकार के होते हैं.

  • APL (गरीबी रेखा के ऊपर)
  • BPL (गरीबी रेखा के नीचे)
  • AAY (अंत्योदय अन्न योजना)
  • स्टेट स्पेसिफिट कार्ड

राशन कार्ड कैसे बनवाएं?
अगर आपने अब तक राशन कार्ड नहीं बनवाया है तो इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं. हर राज्य का अपना अलग पोर्टल और प्रक्रिया होती है.

इस तरह करें ऑनलाइन आवेदन

  • अपने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाएं.
  • वेबसाइट पर अकाउंट बनाकर लॉगिन करें.
  • ई-सेवाएं या New Ration Card ऑप्शन चुनें.
  • आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
  • फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे आवेदन को आगे ट्रैक किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: EPFO News: UAN एक्टिव नहीं तो फंस जाएगा पैसा! UPI का लाभ उठाने के लिए तुरंत करें ये काम

इस तरह करें ऑफलाइन आवेदन

  • नजदीकी राशन दुकान या फेयर प्राइस शॉप पर जाएं.
  • आवेदन फॉर्म लेकर उसे भरें.
  • जरूरी दस्तावेज साथ लगाकर फॉर्म जमा करें.
  • आवेदन जमा करने के बाद रेफरेंस नंबर प्राप्त करें.

दोनों में से जो भी प्रक्रिया स आवेदन जमा करेंगे, उसके बाद अधिकारियों द्वारा दस्तावेज और जानकारी की जांच की जाएगी. आमतौर पर 30 दिनों के अंदर ही सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है. यदि आवेदन में कोई गलत जानकारी मिलती है, तो आवेदन रद्द भी किया जा सकता है.

राशन कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज
अगर आप भी अपना राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपके पास ये जरूरी दस्तावेज होना चाहिए. जैसे:

  • भरा हुआ आवेदन फॉर्म
  • आय प्रमाण पत्र
  • पहचान पत्र (वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि)
  • एड्रेस प्रूफ (बिजली बिल, फोन बिल, बैंक पासबुक, किरायानामा आदि)
  • परिवार के मुखिया की फोटो
  • वार्षिक आय की जानकारी
  • पुराना राशन कार्ड

राशन कार्ड जरिए ही सरकार गरीब लोगों तक फ्री राशन पहुंचाती है. इसके लिए आपको अपने इलाके में मौजूद सरकारी राशन की दुकान या 'राशन डीलर' के पास अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर जाना होगा. जिसके बाद आपको आसानी से राशन मिल जाएगा. आजकल अधिकांश दुकानों पर ई-पॉइंट (e-PoS) मशीन पर फिंगरप्रिंट (बायोमेट्रिक) लगाकर भी राशन देते हैं.

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 27 May 2026 09:13 PM (IST)
Tags :
Ration Card PDS Scheme
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
PDS Scheme: फ्री राशन पाने के लिए अब कैसे करें आवेदन, ये डॉक्यूमेंट्स अभी कर लें तैयार, हो गए बदलाव
फ्री राशन पाने के लिए अब कैसे करें आवेदन, ये डॉक्यूमेंट्स अभी कर लें तैयार, हो गए बदलाव
यूटिलिटी
8th Pay Commission: रेलवे यूनियन का धांसू फॉर्मूला, सैलरी में 400% से ज्यादा उछाल की उम्मीद
8th Pay Commission: रेलवे यूनियन का धांसू फॉर्मूला, सैलरी में 400% से ज्यादा उछाल की उम्मीद
यूटिलिटी
PDS Yojana: किस राज्य में कितने लोगों को फ्री राशन देती है सरकार, कहां सबसे कम है लाभार्थियों की संख्या?
PDS: किस राज्य में कितने लोगों को फ्री राशन देती है सरकार, कहां सबसे कम है लाभार्थियों की संख्या?
यूटिलिटी
EPFO News: UAN एक्टिव नहीं तो फंस जाएगा पैसा! UPI का लाभ उठाने के लिए तुरंत करें ये काम
EPFO News: UAN एक्टिव नहीं तो फंस जाएगा पैसा! UPI का लाभ उठाने के लिए तुरंत करें ये काम
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रामचरण की ‘पेड्डी’ के प्रमोशन में बवाल, भोपाल से बेंगलुरु तक हाई वोल्टेज ड्रामा (27.05.26)
Jackie Shroff ने बताया ‘Bhidu’ का असली मतलब, पर्यावरण और पेड़ लगाने को लेकर की खास अपील
Bakrid 2026: Varanasi में नगर निगम का बड़ा एक्शन, बंद कराई बकरा मंडी | Qurbani Controversy |Breaking
Honda City facelift 2026 HEV hybrid first look | #honda #hondacity #autolive
The Most Affordable Chetak | #chetak #bajajchetak #affordable #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
मध्य प्रदेश
'गिरिबाला सिंह ने क्राइम सीन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली है, ऐसे में...', HC में बहस, फैसला रिजर्व
'गिरिबाला सिंह ने क्राइम सीन मैनेजमेंट की ट्रेनिंग ली है, ऐसे में...', HC में बहस, फैसला रिजर्व
इंडिया
UCC पर हिमंत का कांग्रेस पर बड़ा हमला, ओवैसी बोले- मुसलमानों पर हिंदू कानून थोपने की कोशिश; असम विधानसभा से बिल पास
असम में UCC बिल पास: बहुविवाह पर रोक, लिव-इन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, ओवैसी बोले मुसलमानों पर...
टेलीविजन
नीट पेपर लीक विवाद पर कमेंट की वजह से विशाल ददलानी को इंडियन आइडल से निकाला गया? कंपोजर ने किया रिएक्ट
नीट पेपर लीक विवाद पर कमेंट की वजह से विशाल ददलानी को इंडियन आइडल से निकाला गया?
इंडिया
पीएम मोदी के साथ विजय की 20 मिनट बैठक, सीएम बनने के बाद पहली मुलाकात में की ये 2 अपील
पीएम मोदी के साथ विजय की 20 मिनट बैठक, सीएम बनने के बाद पहली मुलाकात में की ये 2 अपील
इंडिया
Explained: बकरीद से पहले तनाव क्यों? मुंबई में चाकूबाजी, जयपुर में जुबान काटने की धमकी और UP में सख्त पाबंदियों समेत कहां क्या बवाल
बकरीद से पहले तनाव क्यों? मुंबई में चाकूबाजी और UP में सख्त पाबंदियों समेत कहां क्या
आईपीएल 2026
IPL 2027 में चेन्नई के कोच बनकर लौटेंगे एमएस धोनी! CSK ने दिया बड़ा हिंट; रिटायरमेंट कंफर्म?
IPL 2027 में चेन्नई के कोच बनकर लौटेंगे एमएस धोनी! CSK ने दिया बड़ा हिंट; रिटायरमेंट कंफर्म?
विश्व
Explained: US-ईरान जंग के तीन महीने पूरे! कैसे होर्मुज से दुनिया की नसों में घुला जहर, भारत पर चौतरफा मार और IMF की चौंकाने वाली रिपोर्ट
ईरान जंग के तीन महीनों में कैसे होर्मुज से दुनिया में घुला जहर? भारत पर चौतरफा मार, IMF की...
हेल्थ
Foods To Avoid During Nautapa: बर्गर-पिज्जा से लेकर कोल्ड ड्रिंक तक.. नौतपा में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, हो सकता है उल्टा असर
बर्गर-पिज्जा से लेकर कोल्ड ड्रिंक तक.. नौतपा में भूलकर भी न खाएं ये चीजें, हो सकता है उल्टा असर
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
Embed widget