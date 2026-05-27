फ्री राशन पाने के लिए अब कैसे करें आवेदन, ये डॉक्यूमेंट्स अभी कर लें तैयार, हो गए बदलाव

Ration Card: हाल ही में केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में फ्री राशन यानी PDS को लेकर अहम फैसला किया है. जिसके तहत अब इस स्कीम में कुछ खास बदलाव करके देश के करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन बांटा जाएगा. अगर आप भी इस स्कीम का लाभ उठाना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि कैसे इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, क्या क्या दस्तावेज लगेंगे और कैसे आवेदन कर सकते हैं.

राशन कार्ड है अनिवार्य

सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि इसके लिए सरकारी दस्तावेज है 'राशन कार्ड' सबसे जरूरी है. इसके जरिए पात्र परिवारों को पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (PDS) के तहत सस्ते दरों पर राशन मिलता है. राशन कार्ड राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है. इससे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति का भी पता चलता है. हालांकि इसे बनवाना अनिवार्य नहीं है, लेकिन सरकारी सुविधाओं और सब्सिडी का फायदा लेने के लिए ज्यादातर लोग राशन कार्ड बनवाते हैं.

ये भी पढ़ें: PDS Yojana: किस राज्य में कितने लोगों को फ्री राशन देती है सरकार, कहां सबसे कम है लाभार्थियों की संख्या?

राशन कार्ड के प्रकार

आमतौर पर राशन कार्ड चार प्रकार के होते हैं.

APL (गरीबी रेखा के ऊपर)

BPL (गरीबी रेखा के नीचे)

AAY (अंत्योदय अन्न योजना)

स्टेट स्पेसिफिट कार्ड

राशन कार्ड कैसे बनवाएं?

अगर आपने अब तक राशन कार्ड नहीं बनवाया है तो इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन कर सकते हैं. हर राज्य का अपना अलग पोर्टल और प्रक्रिया होती है.

इस तरह करें ऑनलाइन आवेदन

अपने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की वेबसाइट पर जाएं.

वेबसाइट पर अकाउंट बनाकर लॉगिन करें.

ई-सेवाएं या New Ration Card ऑप्शन चुनें.

आवेदन फॉर्म भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.

फॉर्म जमा करने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिससे आवेदन को आगे ट्रैक किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें: EPFO News: UAN एक्टिव नहीं तो फंस जाएगा पैसा! UPI का लाभ उठाने के लिए तुरंत करें ये काम

इस तरह करें ऑफलाइन आवेदन

नजदीकी राशन दुकान या फेयर प्राइस शॉप पर जाएं.

आवेदन फॉर्म लेकर उसे भरें.

जरूरी दस्तावेज साथ लगाकर फॉर्म जमा करें.

आवेदन जमा करने के बाद रेफरेंस नंबर प्राप्त करें.

दोनों में से जो भी प्रक्रिया स आवेदन जमा करेंगे, उसके बाद अधिकारियों द्वारा दस्तावेज और जानकारी की जांच की जाएगी. आमतौर पर 30 दिनों के अंदर ही सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है और राशन कार्ड जारी कर दिया जाता है. यदि आवेदन में कोई गलत जानकारी मिलती है, तो आवेदन रद्द भी किया जा सकता है.

राशन कार्ड बनवाने के लिए जरूरी दस्तावेज

अगर आप भी अपना राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आपके पास ये जरूरी दस्तावेज होना चाहिए. जैसे:

भरा हुआ आवेदन फॉर्म

आय प्रमाण पत्र

पहचान पत्र (वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि)

एड्रेस प्रूफ (बिजली बिल, फोन बिल, बैंक पासबुक, किरायानामा आदि)

परिवार के मुखिया की फोटो

वार्षिक आय की जानकारी

पुराना राशन कार्ड

राशन कार्ड जरिए ही सरकार गरीब लोगों तक फ्री राशन पहुंचाती है. इसके लिए आपको अपने इलाके में मौजूद सरकारी राशन की दुकान या 'राशन डीलर' के पास अपना राशन कार्ड और आधार कार्ड लेकर जाना होगा. जिसके बाद आपको आसानी से राशन मिल जाएगा. आजकल अधिकांश दुकानों पर ई-पॉइंट (e-PoS) मशीन पर फिंगरप्रिंट (बायोमेट्रिक) लगाकर भी राशन देते हैं.