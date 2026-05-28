हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वEid Ul Adha 2026: ईद-उल-अजहा पर पाकिस्तान ने ईरान को US का नाम लेकर क्या मैसेज दिया? कहा- 'सच्चे मित्र की तरह...'

Eid Ul Adha 2026: ईद-उल-अजहा पर पाकिस्तान ने ईरान को US का नाम लेकर क्या मैसेज दिया? कहा- 'सच्चे मित्र की तरह...'

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेश्कियन को ईद-उल अजहा की मुबारकबाद दी और कहा कि पाकिस्तान एक सच्चे मित्र और पड़ोसी के रूप में ईरान के साथ हमेशा खड़ा रहेगा. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 28 May 2026 07:42 AM (IST)
Preferred Sources

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान को ईद-उल अजहा की मुबारकबाद दी. ईरान ने इस्लामाबाद के शांति प्रयासों को लेकर पाकिस्तानी पीएम और पाक आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की जमकर तारीफ की. पाकिस्तान ने ईरान का हमेशा साथ देने की बात कही है.

पाकिस्तान ने ईरान को दी ईद-उल-अजहा की मुबारकबाद
शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि ईरान के राष्ट्रपति डॉ. मसूद पेजेश्कियन से सौहार्दपूर्ण टेलीफोन वार्ता के दौरान ईद-उल-अजहा की हार्दिक शुभकामनाएं दींं. उन्होंने आगे बताया कि ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियन ने क्षेत्र में शांति के लिए पाकिस्तान के नेक प्रयासों की सराहना की और सऊदी अरब, कतर और तुर्की जैसे मित्र देशों के समर्थन के साथ-साथ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया.

शहबाज शरीफ ने की ईरान के साथ खड़ा होने की बात
शहबाज शरीफ ने कहा कि मैंने वर्तमान संकट के दौरान हुई बहुमूल्य जनों की दुखद क्षति पर ईरान के मित्रवत लोगों के साथ पाकिस्तान की अटूट एकजुटता को दोहराया और इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान एक सच्चे मित्र और पड़ोसी के रूप में ईरान के साथ हमेशा खड़ा रहेगा. 

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने आशा व्यक्त करता हूं कि चल रहे शांति प्रयासों से जल्द ही एक स्थायी समझौता होगा. इससे क्षेत्रीय स्थिरता, समृद्धि और सहयोग का मार्ग खुलेगा. हम क्षेत्र में स्थायी शांति की प्राप्ति के लिए घनिष्ठ समन्वय बनाए रखने पर सहमत हुए हैं.

बता दें कि पाकिस्तान और ईरान के बीच शांति वार्ता (पीस टॉक) के लिए पाकिस्तान अहम भूमिका निभा रहा है. इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच एक दौर की वार्ता हुई, जो असफल रही. हालांकि उसके बाद से दूसरे की वार्ता नहीं हुई है लेकिन दोनों देशों के बीच पाकिस्तानी नेता मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं. इसी को लेकर आसिम मुनीर कईं बार ईरान का दौरा कर चुके हैं. 

ये भी पढ़ें 

बकरीद से पहले दिल्ली में फ्लैग मार्च, यूपी में ड्रोन से निगरानी और बंगाल के ईद नमाज में बड़ा बदलाव, जानें देशभर में कहां कैसी तैयारी

Published at : 28 May 2026 07:42 AM (IST)
Tags :
Eid Ul Adha Pakistan Shehbaz Sharif IRAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Eid Ul Adha 2026: ईद-उल-अजहा पर पाकिस्तान ने ईरान को US का नाम लेकर क्या मैसेज दिया? कहा- 'सच्चे मित्र की तरह...'
ईद-उल-अजहा पर पाकिस्तान ने ईरान को US का नाम लेकर क्या मैसेज दिया? कहा- 'सच्चे मित्र की तरह...'
विश्व
होर्मुज स्ट्रेट में भड़की जंग की चिंगारी! अमेरिका ने ईरान पर किए ताबड़तोड़ हमले, ड्रोन भी मार गिराए
होर्मुज स्ट्रेट में भड़की जंग की चिंगारी! अमेरिका ने ईरान पर किए ताबड़तोड़ हमले, ड्रोन भी मार गिराए
विश्व
'हम उनको उड़ा देंगे...', होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बाद अब ओमान को धमकाया
'हम उनको उड़ा देंगे...', होर्मुज पर कंट्रोल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बाद अब ओमान को धमकाया
विश्व
वॉर और डील पर ईरान की मीडिया के दावों से भड़का व्हाइट हाउस, कहा- सब झूठी और मनगढ़ंत कहानियां
वॉर और डील पर ईरान की मीडिया के दावों से भड़का व्हाइट हाउस, कहा- सब झूठी और मनगढ़ंत कहानियां
Advertisement

वीडियोज

Bhopal High Profile Suicide: IPS की बेटी का सुसाइड नोट, 'पापा-मम्मी, मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी'
Sansani | Patiala Drum Murder: नीले ड्रम में मिली नेहा की लाश! हाथों पर बने 'टैटू' ने खोला राज!
Bakrid Controversy | Janhit: दिल्ली से पटना तक फ्लैग मार्च, क्या कल थम जाएगा बकरे पर बवाल?
Bakrid Controversy | Bharat Ki Baat: बकरे पर बंटेंगे तो एकजुट कैसे रह सकेंगे? | Maharashtra News
Supreme Court on SIR | Sandeep Chaudhary: SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दी 'क्लीन चिट'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आसमान में थम गई सांसें! फ्यूल कम होते ही अकासा एयर फ्लाइट में मचा हड़कंप, ATC ने घोषित की फुल इमरजेंसी
आसमान में थम गई सांसें! फ्यूल कम होते ही अकासा एयर फ्लाइट में मचा हड़कंप, ATC ने घोषित की फुल इमरजेंसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी आज से बदलेगा मौसम, नोएडा से लखनऊ तक आंधी-बारिश का अलर्ट, 27 जिलों में गिरेंगे ओले
यूपी आज से बदलेगा मौसम, नोएडा से लखनऊ तक आंधी-बारिश का अलर्ट, 27 जिलों में गिरेंगे ओले
स्पोर्ट्स
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
टी20 वर्ल्ड कप से पहले हरमनप्रीत कौर का बड़ा बयान, कहा- 'वनडे वर्ल्ड कप जीतने से हमें बहुत आत्मविश्वास मिला जो अब...'
दिल्ली NCR
Delhi Weather: भीषण गर्मी के बाद दिल्ली-NCR को मिलेगी राहत, आज से बारिश और तेज हवाओं के आसार
भीषण गर्मी के बाद दिल्ली-NCR को मिलेगी राहत, आज से बारिश और तेज हवाओं के आसार
बॉलीवुड
Drishyam 3 BO Day 7: ‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन की धुआंधार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
‘दृश्यम 3’ ने बॉक्स ऑफिस पर किया कब्जा, 7वें दिन भी की दमदार कमाई, अब बनाने वाली है ये बड़ा रिकॉर्ड
जनरल नॉलेज
नेहरू की कूटनीति के कायल थे ये विदेशी नेता, पत्र में लिख दी थी इतनी बड़ी बात
नेहरू की कूटनीति के कायल थे ये विदेशी नेता, पत्र में लिख दी थी इतनी बड़ी बात
टेक्नोलॉजी
क्या इंटरनेट चलाते समय एक्सेप्ट करनी चाहिए Cookies? ये बात जान ली तो हमेशा आएगी काम
क्या इंटरनेट चलाते समय एक्सेप्ट करनी चाहिए Cookies? ये बात जान ली तो हमेशा आएगी काम
रिलेशनशिप
Low Effort Love बना नया ट्रेंड.. रिश्तों में क्यों घट रही मिठास, कैसे पा सकते हैं इससे छुटकारा?
Low Effort Love बना नया ट्रेंड.. रिश्तों में क्यों घट रही मिठास, कैसे पा सकते हैं इससे छुटकारा?
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
Embed widget