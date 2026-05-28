बकरीद पर AIMIM नेता वारिस पठान का बड़ा बयान, 'BMC और सरकार के दिशा निर्देश...'

ईद अल अजहा के पर्व पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM नेता वारिस पठान ने सभी को बधाई दी है. बकरीद के अवसर पर YMCA मैदान में नमाज अदा करने के बाद वारिस पठान ने कहा, "मैं भारत के सभी लोगों, दुनिया भर के लोगों और पूरे मुस्लिम समुदाय को ईद-उल-अज़हा की हार्दिक बधाई देता हूं. आज ईद है, एक पवित्र और मुबारक दिन. यह त्याग का त्योहार है, प्रेम और सद्भाव फैलाने का दिन है."

वारिस पठान ने आगे कहा, "आदरणीय उलेमाओं, मौलानाओं, विद्वानों के मार्गदर्शन में और बीएमसी और सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, हम ईद को हर्षोल्लास से मनाएंगे. हम पूरे देश में भाईचारे का संदेश फैलाएंगे. हर जगह दुआएं अदा की गई हैं और मैंने भी दुआ की है कि शांति, सद्भाव और भाईचारा पूरी दुनिया में कायम रहे. लोग एकता और आपसी सम्मान के साथ अपने त्योहार मनाते रहें. देश और दुनिया भर में शांति और सद्भाव कायम रहे."

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VIDEO | Mumbai: AIMIM leader Waris Pathan offers namaz at YMCA Ground on the occasion of Eid al-Adha (Bakrid), says, "I extend heartfelt greetings and congratulations on Eid-ul-Adha to all the people of India, people across the world, and the entire Muslim community. Today is… pic.twitter.com/baqsrbaCEb — Press Trust of India (@PTI_News) May 28, 2026

'अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना'- वारिस पठान

AIMIM नेता ने आगे कहा कि सभी लोग अपनी अपनी जगहों पर जाकर कुर्बानी करेंगे और फिर मटन, पाया, कीमा-गुर्दा, कलेजी खाएंगे और अपनों से मिलेंगे. एक ही दुआ है कि अल्लाह हमारी कुर्बानियों को कबूल फर्माए और देश में अमन शांति और बहार रहे. ईद मुबारक. अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें.

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