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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रबकरीद पर AIMIM नेता वारिस पठान का बड़ा बयान, 'BMC और सरकार के दिशा निर्देश...'

बकरीद पर AIMIM नेता वारिस पठान का बड़ा बयान, 'BMC और सरकार के दिशा निर्देश...'

Eid Al Adha 2026: वारिस पठान का कहना है कि बीएमसी के दिशा निर्देशों के मुताबिक बकरीद बड़े धूमधाम से मनाई जाएगी. उनोहोंने पूरी दुनिया में भाईचारे और शांति की दुआ मांगी है.

By : निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 28 May 2026 08:03 AM (IST)
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ईद अल अजहा के पर्व पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM नेता वारिस पठान ने सभी को बधाई दी है. बकरीद के अवसर पर YMCA मैदान में नमाज अदा करने के बाद वारिस पठान ने कहा, "मैं भारत के सभी लोगों, दुनिया भर के लोगों और पूरे मुस्लिम समुदाय को ईद-उल-अज़हा की हार्दिक बधाई देता हूं. आज ईद है, एक पवित्र और मुबारक दिन. यह त्याग का त्योहार है, प्रेम और सद्भाव फैलाने का दिन है."

वारिस पठान ने आगे कहा, "आदरणीय उलेमाओं, मौलानाओं, विद्वानों के मार्गदर्शन में और बीएमसी और सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, हम ईद को हर्षोल्लास से मनाएंगे. हम पूरे देश में भाईचारे का संदेश फैलाएंगे. हर जगह दुआएं अदा की गई हैं और मैंने भी दुआ की है कि शांति, सद्भाव और भाईचारा पूरी दुनिया में कायम रहे. लोग एकता और आपसी सम्मान के साथ अपने त्योहार मनाते रहें. देश और दुनिया भर में शांति और सद्भाव कायम रहे."

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'अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखना'- वारिस पठान

AIMIM नेता ने आगे कहा कि सभी लोग अपनी अपनी जगहों पर जाकर कुर्बानी करेंगे और फिर मटन, पाया, कीमा-गुर्दा, कलेजी खाएंगे और अपनों से मिलेंगे. एक ही दुआ है कि अल्लाह हमारी कुर्बानियों को कबूल फर्माए और देश में अमन शांति और बहार रहे. ईद मुबारक. अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखें.

यह भी पढ़ें: Explained: बकरीद से पहले तनाव क्यों? मुंबई में चाकूबाजी, जयपुर में जुबान काटने की धमकी और UP में सख्त पाबंदियों समेत कहां क्या बवाल

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन करने के बाद माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर्स की डिग्री ली है. इनको पत्राकारिता के क्षेत्र  में 5 साल से ज्यादा का अनुभव है. इस दौरान इन्होंने राजनीति, क्राइम और हेल्थ-लाइफस्टाइल बीट पर काम किया है. अभी निमिषा एबीपी न्यूज के डिजिटल विंग में अपनी सेवाएं दे रही हैं. निमिषा को इतिहास, साहित्य और कविताएं पढ़ने में रुचि है. 
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Published at : 28 May 2026 07:58 AM (IST)
Tags :
देवेंद्र फडणवीस BMC Waris Pathan MAHARASHTRA NEWS Al Adha 2026
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