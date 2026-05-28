हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीक्या इंटरनेट चलाते समय एक्सेप्ट करनी चाहिए Cookies? ये बात जान ली तो हमेशा आएगी काम

क्या इंटरनेट चलाते समय एक्सेप्ट करनी चाहिए Cookies? ये बात जान ली तो हमेशा आएगी काम

Website Cookies: अलग-अलग वेबसाइट लैंग्वेज, प्रेफरेंस और दूसरी सेटिंग स्टोर करने के लिए Cookies यूज करती हैं. अगर आपको प्राइवेसी की चिंता है तो इन्हें एक्सेप्ट करते समय सावधानी बरतनी चाहिए.

By : एबीपी टेक डेस्क | Edited By: प्रमोद कुमार | Updated at : 28 May 2026 06:57 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • ज़रूरी कुकीज स्वीकार करना या सेटिंग्स मैनेज करना एक विकल्प है।

Website Cookies: जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, एक Cookie पॉप-अप आता है. इस पर मोस्टली एक्सेप्ट या रिजेक्ट का ऑप्शन होता है. ज्यादातर लोग बिना देखे ही Website Cookies एक्सेप्ट कर लेते हैं. अगर आप भी ऐसा करते हैं तो बता दें कि ऐसा करने से आपकी प्राइवेसी पर असर पड़ता है. Cookies को एक्सेप्ट करने से वेबसाइट को डेटा कलेक्ट करने की परमिशन मिल जाती है. इसके बाद वेबसाइट आपका डेटा स्टोर कर सकती है. इसलिए अगर आप प्राइवेसी और डेटा सेफ्टी को लेकर चिंतित हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए. 

क्या होती हैं Cookies?

Cookies ऐसी छोटी डेटा फाइल्स होती हैं, जिनकी मदद से वेबसाइट लॉग-इन, सेटिंग और प्रीफरेंसेस को याद रखती हैं. इनमें से कुछ एसेंशियल Cookies होती हैं, जो वेबसाइट के ठीक तरीके से फंक्शन करने के लिए जरूरी होती है. यूजर की लैंग्वेज और रीजन प्रेफरेंस को स्टोर करने के लिए फंक्शनल Cookies होती हैं. यूजर साइट से कैसे इंटरेक्ट करता है, इससे जुड़ा डेटा स्टोर करने का काम एनालिटिकल Cookies का होता है और टारगेटेड एड दिखाने के लिए एडवरटाइजिंग Cookies को यूज किया जाता है.

क्या Cookies एक्सेप्ट करनी चाहिए?

इस सवाल का कोई एक सही जवाब नहीं है. अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हर बार आपको वेबसाइट पर अपनी प्रेफरेंस और सेटिंग सेट नहीं करनी पड़ेगी. वहीं अगर आप इन्हें रिजेक्ट कर देते हैं तो ट्रैकिंग और प्राइवेसी से जुड़ी चिंता से पीछा छूट जाएगा. इसके बीच का एक आसान तरीका केवल एसेंशियल Cookies को एक्सेप्ट करना हो सकता है. कुछ वेबसाइट पर Cookies सेटिंग मैनेज करने का ऑप्शन भी मिलता है, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं.

Accept all cookies करने पर क्या होता है?

अगर आप हर वेबसाइट पर Accept all cookies सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको एकदम स्मूद ब्राउजिंग एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन इसके कुछ खतरे भी हैं. इससे आपके ब्राउजिंग बिहेवियर पर नजर रखी जा सकती है. इसके सहारे आपका प्रोफाइल क्रिएट कर टारगेटेड एडवरटाइजमेंट भी दिखाई जा सकती है. यह बात याद रखने वाली है कि Cookies कोई वायरस या मालवेयर नहीं है और ये डायरेक्ट आपके डिवाइस को डैमेज नहीं कर सकती. इनके साथ सिक्योरिटी की नहीं बल्कि प्राइवेसी की चिंता जुड़ी हुई है. अगर Cookies का स्टोर डेटा गलत हाथों में पड़ जाए तो खतरनाक हो सकता है.

ये भी पढ़ें- इंटरनेट पर ये चीजें देखना है मना, घर से उठाकर ले जा सकती है पुलिस

Published at : 28 May 2026 06:57 AM (IST)
Tags :
Tips And Tricks TECH NEWS Website Cookies
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
क्या इंटरनेट चलाते समय एक्सेप्ट करनी चाहिए Cookies? ये बात जान ली तो हमेशा आएगी काम
क्या इंटरनेट चलाते समय एक्सेप्ट करनी चाहिए Cookies? ये बात जान ली तो हमेशा आएगी काम
टेक्नोलॉजी
सिर्फ फोटो-वीडियो नहीं, Pen Drive का ऐसा इस्तेमाल देख आपके भी उड़ जाएंगे होश, जानिए क्या-क्या कर सकते हैं
सिर्फ फोटो-वीडियो नहीं, Pen Drive का ऐसा इस्तेमाल देख आपके भी उड़ जाएंगे होश, जानिए क्या-क्या कर सकते हैं
टेक्नोलॉजी
क्या फोन के मोटे कवर से पड़ता है बैटरी पर असर? गर्मी के मौसम में यह बात जान लेना है जरूरी
क्या फोन के मोटे कवर से पड़ता है बैटरी पर असर? गर्मी के मौसम में यह बात जान लेना है जरूरी
टेक्नोलॉजी
इस कंपनी ने मचा दिया तहलका, 2 रुपये से भी कम की डेली लागत में दे रही डेटा और कॉलिंग समेत ये बेनेफिट्स
इस कंपनी ने मचा दिया तहलका, 2 रुपये से भी कम की डेली लागत में दे रही डेटा और कॉलिंग समेत ये बेनेफिट्स
Advertisement

वीडियोज

Bhopal High Profile Suicide: IPS की बेटी का सुसाइड नोट, 'पापा-मम्मी, मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी'
Sansani | Patiala Drum Murder: नीले ड्रम में मिली नेहा की लाश! हाथों पर बने 'टैटू' ने खोला राज!
Bakrid Controversy | Janhit: दिल्ली से पटना तक फ्लैग मार्च, क्या कल थम जाएगा बकरे पर बवाल?
Bakrid Controversy | Bharat Ki Baat: बकरे पर बंटेंगे तो एकजुट कैसे रह सकेंगे? | Maharashtra News
Supreme Court on SIR | Sandeep Chaudhary: SIR पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दी 'क्लीन चिट'!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
जन सुराज के चीफ प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, 'नीतीश कुमार जब कमजोर पड़े तो...'
जन सुराज के चीफ प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, 'नीतीश कुमार जब कमजोर पड़े तो...'
इंडिया
सिद्धरमैया के इस्तीफ से पहले बढ़ा बवाल, समर्थकों की नारेबाजी, आलाकमान पर उतारा गुस्सा
सिद्धरमैया के इस्तीफ से पहले बढ़ा बवाल, समर्थकों की नारेबाजी, आलाकमान पर उतारा गुस्सा
टेलीविजन
नीट पेपर लीक विवाद पर कमेंट की वजह से विशाल ददलानी को इंडियन आइडल से निकाला गया? कंपोजर ने किया रिएक्ट
नीट पेपर लीक विवाद पर कमेंट की वजह से विशाल ददलानी को इंडियन आइडल से निकाला गया?
आईपीएल 2026
अब मार्च से मई के बीच नहीं खेला जाएगा IPL? BCCI इन महीनों में शिफ्ट करने का बना रही प्लान
अब मार्च से मई के बीच नहीं खेला जाएगा IPL? BCCI इन महीनों में शिफ्ट करने का बना रही प्लान
इंडिया
मोदी कैबिनेट का राशन को लेकर बड़ा फैसला, 80 करोड़ लोगों पर पड़ेगा सीधा असर  
मोदी कैबिनेट का राशन को लेकर बड़ा फैसला, 80 करोड़ लोगों पर पड़ेगा सीधा असर  
इंडिया
UCC पर हिमंत का कांग्रेस पर बड़ा हमला, ओवैसी बोले- मुसलमानों पर हिंदू कानून थोपने की कोशिश; असम विधानसभा से बिल पास
असम में UCC बिल पास: बहुविवाह पर रोक, लिव-इन का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, ओवैसी बोले मुसलमानों पर...
हेल्थ
Heatwave Health Risks: हीटवेव से ब्रेन और किडनी पर हो रहा असर, गर्मी के इन खतरनाक लक्षणों को कतई न करें इग्नोर
हीटवेव से ब्रेन और किडनी पर हो रहा असर, गर्मी के इन खतरनाक लक्षणों को कतई न करें इग्नोर
इंडिया
पीएम मोदी के साथ विजय की 20 मिनट बैठक, सीएम बनने के बाद पहली मुलाकात में की ये 2 अपील
पीएम मोदी के साथ विजय की 20 मिनट बैठक, सीएम बनने के बाद पहली मुलाकात में की ये 2 अपील
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
Embed widget