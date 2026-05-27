PDS Yojana: किस राज्य में कितने लोगों को फ्री राशन देती है सरकार, कहां सबसे कम है लाभार्थियों की संख्या?
PDS Yojana: केंद्र सरकार की हालिया हुई कैबिनेट बैठक में PDS (पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम) को लेकर अहम फैसला लिया गया है. इस नए फैसले से करीब 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा.
PDS Yojana: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में PDS (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) को लेकर अहम फैसला लिया गया है. इस फैसले का सीधा लाभ भारत के राज्यों की जनता को होने वाला है. ये योजना तो हमेशा से ही चलती आ रही है, लेकिन इस बैठक के दौरान योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद इसे 'सार्थक पीडीएस' योजना नाम दे दिया गया है. इससे करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलेगा.
कितना होता है PDS वितरण
हर राज्य की अपनी वितरण प्रणाली होती है, ऐसे में हर राज्य में इसके लाभार्थियों की संख्या भी अलग होती है. तो यहां पर एक नजर इस लिस्ट पर डालते हैं. जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि राज्यवर कितने लोगों को इसका लाभ मिलता है.
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सबसे ज्यादा लाभ पाने वाले राज्य से लेकर सबसे कम लाभ पाने वाले राज्य की लिस्ट क्रमशः इस प्रकार है:
|राज्य और केंद्र शासित प्रदेश
|लाभांवित लोगों की कुल संख्या
|उत्तर प्रदेश
|14 करोड़ 97 लाख 77 हजार
|बिहार
|8 करोड़ 71 लाख 16 हजार
|महाराष्ट्र
|7 करोड़ 17 हजार
|वेस्ट बंगाल
|6 करोड़ 1 लाख 84 हजार
|मध्य प्रदेश
|5 करोड़ 11 लाख
|राजस्थान
|4 करोड़ 40 लाख 1 हजार
|कर्नाटक
|4 करोड़ 1 लाख 93 हजार
|गुजरात
|3 करोड़ 44 लाख
|तमिल नाडु
|3 करोड़ 64 लाख 69 हजार
|ओडिशा
|3 करोड़ 25 लाख 3 हजार
|आंध प्रदेश
|2 करोड़ 68 लाख 22 हजार
|झारखंड
|2 करोड़ 64 लख 12 हजार
|असम
|2 करोड़ 51 लाख 17 हजार
|छत्तीसगढ़
|2 करोड़ 17 हजार
|केरल
|1 करोड़ 54 लख 32 हजार
|पंजाब
|1 करोड़ 41 लाख 51 हजार
|तेलंगाना
|1 करोड़ 91 लाख 62 हजार
|हरियाणा
|1 करोड़ 26 लाख 49 हजार
|दिल्ली
|72 लाख 78 हजार
|जम्मू एंड कश्मीर
|72 लाख 41 हजार
|उत्तराखंड
|61 लाख 94 हजार
|हिमाचल प्रदेश
|28 लाख 64 हजार
|त्रिपुरा
|24 लाख 32 हजार
|मेघालय
|21 लाख 46 हजार
|मणिपुर
|20 लाख 8 हजार
|नागालैंड
|14 लाख 5 हजार
|अरुणाचल प्रदेश
|8 लाख 40 हजार
|मिजोरम
|6 लाख 68 हजार
|पुडुचेरी
|6 लाख 34 हजार
|गोआ
|5 लाख 32 हजार
|सिक्किम
|3 लाख 81 हजार
|चंडीगढ़
|2 लाख 99 हजार
|दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव
|2 लाख 69 हजार
|लद्दाख
|1 लाख 44 हजार
|अंडमान निकोबार
|61 हजार
|लक्षद्वीप
|22 हजार
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ये लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट से ली गई है. लिस्ट हर राज्य की जनसंख्या के हिसाब से बनाई गई है. देशभर के कुल लोगों को मिलने वाले लाभ के बारे में बात करें तो 80 करोड़ 10 लाख 96 हजार लोगों को इस योजना के तहत राशन वितरण किया जाएगा.
बता दें कि हालिया हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार के द्वारा PDS स्कीमों में तीन प्रमुख बदलाव किए गए हैं. जिसमें राज्य सरकार की मदद करने, टेक्नोलॉजी की मदद लेने और AI के तहत PDS लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. जिससे ये प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी बन जाएगी और हर लाभार्थी को समान लाभ प्राप्त होगा.
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Source: IOCL