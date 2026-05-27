हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीPDS Yojana: किस राज्य में कितने लोगों को फ्री राशन देती है सरकार, कहां सबसे कम है लाभार्थियों की संख्या?

PDS Yojana: किस राज्य में कितने लोगों को फ्री राशन देती है सरकार, कहां सबसे कम है लाभार्थियों की संख्या?

PDS Yojana: केंद्र सरकार की हालिया हुई कैबिनेट बैठक में PDS (पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम) को लेकर अहम फैसला लिया गया है. इस नए फैसले से करीब 80 करोड़ लोगों को फायदा होगा.

By : प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 27 May 2026 07:40 PM (IST)
Preferred Sources

PDS Yojana: हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में PDS (पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम) को लेकर अहम फैसला लिया गया है. इस फैसले का सीधा लाभ भारत के राज्यों की जनता को होने वाला है. ये योजना तो हमेशा से ही चलती आ रही है, लेकिन इस बैठक के दौरान योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद इसे 'सार्थक पीडीएस' योजना नाम दे दिया गया है. इससे करीब 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिलेगा.

कितना होता है PDS वितरण

हर राज्य की अपनी वितरण प्रणाली होती है, ऐसे में हर राज्य में इसके लाभार्थियों की संख्या भी अलग होती है. तो यहां पर एक नजर इस लिस्ट पर डालते हैं. जिसमें हम आपको बता रहे हैं कि राज्यवर कितने लोगों को इसका लाभ मिलता है.

ये भी पढ़ें: Cooler Tips: 50 रुपये का ये छोटा जुगाड़ बना देगा कूलर को AC जैसा, तेज गर्मी में देगा बर्फ जैसी ठंडी हवा

सबसे ज्यादा लाभ पाने वाले राज्य से लेकर सबसे कम लाभ पाने वाले राज्य की लिस्ट क्रमशः इस प्रकार है:

राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लाभांवित लोगों की कुल संख्या
उत्तर प्रदेश 14 करोड़ 97 लाख 77 हजार
बिहार 8 करोड़ 71 लाख 16 हजार
महाराष्ट्र 7 करोड़ 17 हजार
वेस्ट बंगाल 6 करोड़ 1 लाख 84 हजार
मध्य प्रदेश 5 करोड़ 11 लाख
राजस्थान 4 करोड़ 40 लाख 1 हजार
कर्नाटक 4 करोड़ 1 लाख 93 हजार
गुजरात 3 करोड़ 44 लाख
तमिल नाडु 3 करोड़ 64 लाख 69 हजार
ओडिशा 3  करोड़ 25 लाख 3 हजार
आंध प्रदेश 2 करोड़ 68 लाख 22 हजार
झारखंड 2 करोड़ 64 लख 12 हजार
असम 2 करोड़ 51 लाख 17 हजार
छत्तीसगढ़ 2 करोड़ 17 हजार
केरल 1 करोड़ 54 लख 32 हजार
पंजाब 1 करोड़ 41 लाख 51 हजार
तेलंगाना 1 करोड़ 91 लाख 62 हजार
हरियाणा 1 करोड़ 26 लाख 49 हजार
दिल्ली 72 लाख 78 हजार
जम्मू एंड कश्मीर 72 लाख 41 हजार
उत्तराखंड 61 लाख 94 हजार
हिमाचल प्रदेश 28 लाख 64 हजार
त्रिपुरा 24 लाख 32 हजार
मेघालय 21 लाख 46 हजार
मणिपुर 20 लाख 8 हजार
नागालैंड 14 लाख 5 हजार
अरुणाचल प्रदेश 8 लाख 40 हजार
मिजोरम 6 लाख 68 हजार
पुडुचेरी 6 लाख 34 हजार
गोआ 5 लाख 32 हजार
सिक्किम 3 लाख 81 हजार
चंडीगढ़ 2 लाख 99 हजार
दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव 2 लाख 69 हजार
लद्दाख 1 लाख 44 हजार
अंडमान निकोबार 61 हजार
लक्षद्वीप 22 हजार

ये भी पढ़ें: Train Washroom Rule: ट्रेन में कब नहीं करना चाहिए टॉयलेट का इस्तेमाल? भारतीय रेलवे ने बताए जरूरी नियम

ये लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट से ली गई है. लिस्ट हर राज्य की जनसंख्या के हिसाब से बनाई गई है. देशभर के कुल लोगों को मिलने वाले लाभ के बारे में बात करें तो 80 करोड़ 10 लाख 96 हजार लोगों को इस योजना के तहत राशन वितरण किया जाएगा.

बता दें कि हालिया हुई कैबिनेट की बैठक में सरकार के द्वारा PDS स्कीमों में तीन प्रमुख बदलाव किए गए हैं. जिसमें राज्य सरकार की मदद करने, टेक्नोलॉजी की मदद लेने और AI के तहत PDS लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. जिससे ये प्रणाली पूरी तरह से पारदर्शी बन जाएगी और हर लाभार्थी को समान लाभ प्राप्त होगा.

और पढ़ें

About the author प्रतीक्षा राणावत

प्रतीक्षा राणावत एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में करीब 12 वर्षों का अनुभव है. इन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से मल्टीमीडिया (B.Sc - Multimedia) में ग्रेजुएशन किया है और इसके बाद जन संचार (Mass Communication) में पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया है. अपने करियर की शुरुआत इन्होंने न्यूज़ एंकर के रूप में की, लेकिन समय के साथ लेखन में भी अपनी मजबूत पहचान बनाई. वर्तमान में प्रतीक्षा बिजनेस और यूटिलिटी विषयों के लिए लेखन करती हैं. इसके अलावा इन्होंने लंबे समय तक एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल जैसे विषयों पर भी लिखा है. लिखने के साथ- साथ ही इन्हें ट्रैवलिंग, नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना और किताबें पढ़ने का भी शौक है
Read More
Published at : 27 May 2026 07:40 PM (IST)
Tags :
Govt Scheme PDS Yojana Cabinet Baithak
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
PDS Yojana: किस राज्य में कितने लोगों को फ्री राशन देती है सरकार, कहां सबसे कम है लाभार्थियों की संख्या?
PDS: किस राज्य में कितने लोगों को फ्री राशन देती है सरकार, कहां सबसे कम है लाभार्थियों की संख्या?
यूटिलिटी
EPFO News: UAN एक्टिव नहीं तो फंस जाएगा पैसा! UPI का लाभ उठाने के लिए तुरंत करें ये काम
EPFO News: UAN एक्टिव नहीं तो फंस जाएगा पैसा! UPI का लाभ उठाने के लिए तुरंत करें ये काम
यूटिलिटी
Train News: कब और कहां से चलेगी देश की पहली 'हाइड्रोजन ट्रेन', कितने होंगे कोच, सभी सवालों के जवाब जानें
कब और कहां से चलेगी देश की पहली 'हाइड्रोजन ट्रेन', कितने होंगे कोच, सभी सवालों के जवाब जानें
यूटिलिटी
PDS News: सरकार से राशन चाहिए तो पहले योजना में हुए ये 3 बड़े बदलाव जान लें, वरना होगा पछतावा
PDS News: सरकार से राशन चाहिए तो पहले योजना में हुए ये 3 बड़े बदलाव जान लें, वरना होगा पछतावा
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: रामचरण की ‘पेड्डी’ के प्रमोशन में बवाल, भोपाल से बेंगलुरु तक हाई वोल्टेज ड्रामा (27.05.26)
Jackie Shroff ने बताया ‘Bhidu’ का असली मतलब, पर्यावरण और पेड़ लगाने को लेकर की खास अपील
Bakrid 2026: Varanasi में नगर निगम का बड़ा एक्शन, बंद कराई बकरा मंडी | Qurbani Controversy |Breaking
Honda City facelift 2026 HEV hybrid first look | #honda #hondacity #autolive
The Most Affordable Chetak | #chetak #bajajchetak #affordable #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
2035 तक तैयार होगा स्वदेशी 5th जेनरेशन स्टील्थ फाइटर? AMCA प्रोजेक्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड टाटा, भारत फॉर्ज और L&T
2035 तक तैयार होगा स्वदेशी 5th जेनरेशन स्टील्थ फाइटर? AMCA प्रोजेक्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड टाटा, भारत फॉर्ज और L&T
बिहार
कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में कांग्रेस? राहुल गांधी के करीबी नेता के बयान से मची हलचल
कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में कांग्रेस? राहुल गांधी के करीबी नेता के बयान से मची हलचल
टेलीविजन
नीट पेपर लीक विवाद पर कमेंट की वजह से विशाल ददलानी को इंडियन आइडल से निकाला गया? कंपोजर ने किया रिएक्ट
नीट पेपर लीक विवाद पर कमेंट की वजह से विशाल ददलानी को इंडियन आइडल से निकाला गया?
इंडिया
केरलम के पूर्व सीएम पी. विजयन के घर ईडी रेड का विरोध, CPM वर्कर्स ने गाड़ियों पर किया हमला, देखें Video
पूर्व सीएम पी. विजयन के घर ईडी रेड का विरोध, CPM वर्कर्स ने गाड़ियों पर किया हमला, देखें Video
इंडिया
Explained: बकरीद से पहले तनाव क्यों? मुंबई में चाकूबाजी, जयपुर में जुबान काटने की धमकी और UP में सख्त पाबंदियों समेत कहां क्या बवाल
बकरीद से पहले तनाव क्यों? मुंबई में चाकूबाजी और UP में सख्त पाबंदियों समेत कहां क्या
आईपीएल 2026
IPL 2027 में चेन्नई के कोच बनकर लौटेंगे एमएस धोनी! CSK ने दिया बड़ा हिंट; रिटायरमेंट कंफर्म?
IPL 2027 में चेन्नई के कोच बनकर लौटेंगे एमएस धोनी! CSK ने दिया बड़ा हिंट; रिटायरमेंट कंफर्म?
इंडिया
ममता बनर्जी की करीबी काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी के सभी पदों से दिया इस्तीफा, शुभेंदु अधिकारी से भेंट के बाद लिया फैसला
ममता की करीबी काकोली घोष का पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा, शुभेंदु से मुलाकात के बाद लिया फैसला
विश्व
Explained: US-ईरान जंग के तीन महीने पूरे! कैसे होर्मुज से दुनिया की नसों में घुला जहर, भारत पर चौतरफा मार और IMF की चौंकाने वाली रिपोर्ट
ईरान जंग के तीन महीनों में कैसे होर्मुज से दुनिया में घुला जहर? भारत पर चौतरफा मार, IMF की...
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget