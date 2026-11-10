देश को मिली 2 नई वंदे भारत की सौगात, किस रूट पर कब से चलेंगी?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नई ट्रेनें कनेक्टिविटी, पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देंगी।

दक्षिण भारत में रेल कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में रेलवे दो नई वंदे भारत एक्सप्रेस सेवाओं की शुरुआत करने जा रहा है. रेलवे बोर्ड की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक, बेंगलुरु-मडगांव और मंगलुरु-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम 13 नवंबर 2026 को आयोजित किए जाएंगे. इन दोनों सेवाओं से कर्नाटक के प्रमुख शहरों के साथ गोवा तक रेल संपर्क को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.

बेंगलुरु और गोवा के बीच प्रस्तावित वंदे भारत एक्सप्रेस यशवंतपुर से मडगांव तक चलेगी. यह ट्रेन मंगलुरु जंक्शन के रास्ते संचालित होगी. रेलवे बोर्ड ने इस सेवा को ट्रेन संख्या 26655/26656 के रूप में मंजूरी दी है. इस ट्रेन का रूट काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह बेंगलुरु को कर्नाटक के तटीय इलाकों से जोड़ते हुए गोवा तक सीधी रेल सुविधा उपलब्ध कराएगा.

ट्रेन के रास्ते में श्रवणबेलगोला, हासन, सकलेशपुर, सुब्रह्मण्य रोड, कबाका पुत्तूर, मंगलुरु जंक्शन, उडुपी, कुंडापुरा, मूकांबिका रोड बायंदूर, मुरुदेश्वर, गोकर्ण रोड और कारवार प्रमुख ठहराव होंगे.

प्रस्तावित समय-सारणी के अनुसार, यशवंतपुर से ट्रेन सुबह 7:35 बजे रवाना होकर रात 8:55 बजे मडगांव पहुंचेगी. वापसी में मडगांव से सुबह 8:20 बजे रवाना होकर रात 9:15 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी. यह सेवा सप्ताह में छह दिन संचालित होगी.

पश्चिमी घाट के खूबसूरत रास्तों से गुजरेगी ट्रेन

इस वंदे भारत का एक खास आकर्षण सकलेशपुर से सुब्रह्मण्य रोड के बीच पश्चिमी घाट का रेल मार्ग होगा. इस क्षेत्र में पहाड़, हरियाली और प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है. इस रूट पर विद्युतीकरण का काम पूरा होने के बाद तेज और आधुनिक इलेक्ट्रिक ट्रेनों के संचालन का रास्ता भी खुला है. नई सेवा से बेंगलुरु से मंगलुरु, उडुपी, गोकर्ण, कारवार और गोवा जाने वाले यात्रियों को बेहतर रेल विकल्प मिलने की उम्मीद है.

मंगलुरु-बेंगलुरु वंदे भारत भी होगी शुरू

दूसरी सेवा मंगलुरु-बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से शामिल है. इसका फ्लैग ऑफ भी 13 नवंबर को होना प्रस्तावित है. हालांकि, इस दूसरी सेवा के अलग ट्रेन नंबर, विस्तृत रूट, ठहराव और समय-सारणी की आधिकारिक जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है.

दोनों सेवाओं की शुरुआत से कर्नाटक के तटीय क्षेत्र और राज्य की राजधानी बेंगलुरु के बीच रेल संपर्क को मजबूती मिलने की उम्मीद है. खासतौर पर पर्यटन, व्यापार और कामकाज के सिलसिले में यात्रा करने वाले लोगों को इसका फायदा मिल सकता है.

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