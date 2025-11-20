किराएदार ने नकली तो नहीं दे दिया आधार कार्ड, इस सरकारी एप से कर सकते हैं पहचान

आजकल शहरों में किराए पर घर देना तो आसान है, लेकिन किराएदार की पहचान को लेकर सतर्क रहना बेहद जरूरी हो गया है. कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति अपनी पहचान छिपाने या धोखा देने के लिए नकली आधार कार्ड दिखा देता है. मकान मालिक भी अक्सर जल्दबाजी में बिना जांच किए उसके डॉक्यूमेंट्स पर भरोसा कर लेते हैं. बाद में अगर कोई गलत हरकत हो जाए तो परेशानी मकान मालिक को ही उठानी पड़ती है.

ऐसे धोखे से बचाने के लिए अब UIDAI की तरफ से एक बेहद उपयोगी कदम उठाया गया है. सरकार नकली आधार कार्ड की पहचान करने के लिए एक नई एप लेकर आई है. यह ऐप न सिर्फ आधार कार्ड की असलियत की जांच करता है, बल्कि आपको यह भी सुविधा देता है कि आप किसी भी व्यक्ति के आधार को तुरंत अपने मोबाइल पर वेरीफाई कर सके तो चलिए जानते हैं किस सरकारी एप से नकली आधार की पहचान कर सकते हैं और आप इसे किस तरह से यूज कर असली और नकली आधार कार्ड की पहचान कर सकते है.

किस सरकारी एप से नकली आधार की पहचान कर सकते हैं

UIDAI ने एक नया और एडवांस ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम Aadhaar App है. यह पुराने mAadhaar ऐप से बिल्कुल अलग है और इसमें कई नए सुरक्षा और प्राइवेसी फीचर्स जोड़े गए हैं. इस ऐप की मदद से आप किसी भी व्यक्ति के आधार कार्ड को तुरंत ऑथेंटिकेट कर सकते हैं, आधार कार्ड की डिटेल्स को जरूरत के अनुसार हाइड कर सकते हैं, अपनी खुद की आधार सुरक्षा बढ़ा सकते हैं, आधार का QR कोड स्कैन करके उसकी असलियत चेक कर सकते हैं और बायोमेट्रिक लॉक या अनलॉक कर सकते हैं. यह ऐप Android और iOS दोनों पर अवेलेबल है.

किसी किराएदार का आधार कार्ड असली है या नकली कैसे करें पहचान

1. QR कोड स्कैन करना – Aadhaar App को खोलते ही नीचे की ओर Scan QR का ऑप्शन मिलता है. अगर आपके सामने किसी किराएदार का आधार कार्ड है तो उसके प्रिंटेड QR कोड को ऐप से स्कैन करें. स्कैन करते ही ऐप आपको तुरंत असली फोटो, पूरा नाम, जन्मतिथि और आधार से जुड़ी मूल जानकारी दिखा देगा. अगर QR कोड स्कैन होने के बाद कोई जानकारी न दिखे, दिखी हुई जानकारी गलत हो, या ऐप Invalid बताए तो समझ जाए कि आधार कार्ड असली नहीं है.

2. कार्ड की क्वालिटी देखकर पहचान - असल आधार PVC कार्ड पर कई खास सुरक्षा फीचर्स होते हैं, जैसे घोस्ट इमेज, माइक्रो टेक्स्ट, सिक्योरिटी पैटर्न, होलोग्राम, साफ और स्पष्ट प्रिंट. अगर कार्ड का प्रिंट धुंधला है, होलोग्राम ठीक नहीं है या डिजाइन में कोई गड़बड़ी दिख रही है, तो वह कार्ड नकली भी हो सकता है.

3. UIDAI वेबसाइट पर Verify Aadhaar Number - UIDAI की वेबसाइट पर जाकर आप सीधे आधार नंबर की वैधता जांच सकते हैं. वेबसाइट के Verify Aadhaar Number फीचर में 12 अंकों का आधार नंबर डालें, ओटीपी या कैप्चा पूरा करें. अगर वेबसाइट बताती है कि नंबर Invalid है, तो वह आधार कार्ड नकली है.

