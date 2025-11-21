हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीक्या शादीशुदा औरतें भी बनवा सकती हैं वसीयतनामा, उनकी मौत के बाद किसे मिलता है प्रॉपर्टी में अधिकार?

क्या शादीशुदा औरतें भी बनवा सकती हैं वसीयतनामा, उनकी मौत के बाद किसे मिलता है प्रॉपर्टी में अधिकार?

Property Rules: शादीशुदा महिला क्या अपनी वसीयत बनवा सकती हैं. जान लीजिए महिला की मौत के बाद मायका वाले या ससुराल वालों में से महिला की संपत्ति का हक किसे मिलेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 21 Nov 2025 12:36 PM (IST)
Preferred Sources

Property Rules: खुद की मेहनत से बनाई गई चीजों पर पूरा हक होना चाहिए और यही बात संपत्ति पर भी लागू होती है. कई बार शादी के बाद महिलाएं यह मान लेती हैं कि वसीयत उनकी जिम्मेदारी नहीं है या उनकी गैर मौजूदगी में सब कुछ अपने आप तय हो जाएगा. लेकिन ऐसा नहीं होता. उनकी मृत्यु के बाद माता पिता और ससुराल पक्ष के बीच विवाद खड़ा हो जाता है. 

कई मामलों में देखा गया है कि बिना वसीयत के मौत होने पर दोनों पक्ष संपत्ति को लेकर अदालत तक पहुंच जाते हैं. खासकर उन महिलाओं के मामले में यह ज्यादा देखा गया है जिन्होंने खुद की कमाई से मकान, जमीन या कोई और संपत्ति खरीदी है. चलिए आपको बताते हैं क्या शादीशुदा औरतें वसीयत बनवा सकती हैं. उनकी मौत के बाद उनकी संपत्ति पर किसका हक होता है.

क्या शादीशुदा औरतें भी बनवा सकती हैं वसीयत?

कई महिलाओं के मन में यह सवाल अक्सर उठता है क्या वह वसीयतनामा बनवा सकती हैं या नहीं. तो आपको बता दें शादीशुदा महिलाएं पूरी तरह से वसीयत बना सकती हैं, चाहे उनकी संपत्ति स्वयं अर्जित हो या उन्हें विरासत में मिली हो. सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में इसे लेकर टिप्पणी की है. अगर कोई हिंदू महिला बिना वसीयत के मर जाती है और उसके पति, बेटे या बेटी नहीं हैं. 

यह भी पढ़ें: पीएम आवास योजना में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आ रही नजदीक, जान लें आवेदन का पूरा प्रोसेस

तो वह वसीयत बनाकर साफ कर दें कि उनकी संपत्ति किसे मिलेगी. अदालत ने यह भी कहा कि अगर किसी महिला की मृत्यु के बाद उसके माता पिता और ससुराल पक्ष के बीच विवाद होता है. तो पहले प्री लिटिगेशन मध्यस्थता ज़रूरी होगी. इस प्रक्रिया से कई मामलों में लंबी कानूनी लड़ाई टल सकती है. 

किसे मिलता है प्रॉपर्टी में अधिकार?

जब कोई महिला बिना वसीयत के मरती है. तो उसकी संपत्ति का बंटवारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 15 के तहत होता है. फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि उसके पति, बच्चे या उनके बच्चे जीवित हैं या नहीं. अगर यह लोग मौजूद हों. तो वह पहले हकदार माने जाते हैं. अगर पति या बच्चे नहीं हैं. तो संपत्ति पति के परिवार में जाती है. मायके वालों को अधिकार तभी मिलता है. 

यह भी पढ़ें: राशन कार्ड से काट दिए गए करोड़ों नाम, कहीं आपका नाम भी लिस्ट में तो नहीं? ऐसे करें चेक

जब पति के परिवार में कोई वारिस न हो. कुछ मामलों में पति की बहन, माता या अन्य रिश्तेदार मृत महिला की संपत्ति पर दावा करते हैं, जबकि महिला के माता पिता भी इसे अपना हक बताते हैं. यही वजह है कि वसीयत बनाना ही सबसे सही तरीका है जिससे महिला की संपत्ति किसे मिलनी चाहिए वह खुद ही तय कर सके. 

यह भी पढ़ें: किराएदार ने नकली तो नहीं दे दिया आधार कार्ड, इस सरकारी एप से कर सकते हैं पहचान

Published at : 21 Nov 2025 12:31 PM (IST)
Tags :
Property Utility News Property Rule
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घर छोड़कर भागे लोग
Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घर छोड़कर भागे लोग
बिहार
Bihar Crime News: बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
इंडिया
उदयपुर में दिग्गज अमेरिकी कारोबारी की बेटी की शाही शादी, ट्रंप के बेटे, जस्टिन बीबर और जेनिफर लोपेज होंगे शामिल, जानें गेस्ट लिस्ट
उदयपुर में दिग्गज अमेरिकी कारोबारी की बेटी की शाही शादी, ट्रंप के बेटे, जस्टिन बीबर और जेनिफर लोपेज होंगे शामिल, जानें गेस्ट लिस्ट
क्रिकेट
Mitchell Starc Career Best Figures: मिचेल स्टार्क ने बरपाया कहर, लिए 7 विकेट, बनाया ये खास रिकॉर्ड
मिचेल स्टार्क ने बरपाया कहर, लिए 7 विकेट, बनाया ये खास रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

RJD Attack on NDA: आरजेडी ने किया NDA का घेराव, परिवारवाद पर उठाए सवाल | Nitish Kumar | ABP News
PM Modi South Africa Visit LIVE: जी-20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे पीएम मोदी | ABP News Today
Ludhiana में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम , ISI के इशारे पर हमले की तैयारी में थे दहशतगर्द
Brazil Fire Update News: COP30 क्लाइमेट समिट के वेन्यू में आग, जान बचाकर भागे लोग | COP30
'जबरिया जीजा' पर शैतान की नजर | Sansani
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घर छोड़कर भागे लोग
Kolkata Earthquake: कोलकाता में भूकंप के तेज झटके, घर छोड़कर भागे लोग
बिहार
Bihar Crime News: बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
बिहार के मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या, सिर और कनपटी में मारी गोली
इंडिया
उदयपुर में दिग्गज अमेरिकी कारोबारी की बेटी की शाही शादी, ट्रंप के बेटे, जस्टिन बीबर और जेनिफर लोपेज होंगे शामिल, जानें गेस्ट लिस्ट
उदयपुर में दिग्गज अमेरिकी कारोबारी की बेटी की शाही शादी, ट्रंप के बेटे, जस्टिन बीबर और जेनिफर लोपेज होंगे शामिल, जानें गेस्ट लिस्ट
क्रिकेट
Mitchell Starc Career Best Figures: मिचेल स्टार्क ने बरपाया कहर, लिए 7 विकेट, बनाया ये खास रिकॉर्ड
मिचेल स्टार्क ने बरपाया कहर, लिए 7 विकेट, बनाया ये खास रिकॉर्ड
बॉलीवुड
पहले केक काटा फिर 'दम मारो दम' पर झूमी जीनत अमान, अर्चना पूरन सिंह ने शेयर की दिग्गज अभिनेत्री के 74वें बर्थडे बैश की इनसाइड Video
पहले केक काटा फिर 'दम मारो दम' पर झूमी जीनत अमान, देखें अभिनेत्री के 74वें बर्थडे बैश की इनसाइड वीडियो
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है... पेट्रोल पंप पर स्कूटी लेकर घुसी पापा की परी, वीडियो देख फोड़ लेंगे माथा
वो स्त्री है कुछ भी कर सकती है... पेट्रोल पंप पर स्कूटी लेकर घुसी पापा की परी, वीडियो देख फोड़ लेंगे माथा
यूटिलिटी
पीएम आवास योजना में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आ रही नजदीक, जान लें आवेदन का पूरा प्रोसेस
पीएम आवास योजना में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आ रही नजदीक, जान लें आवेदन का पूरा प्रोसेस
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
ENT LIVE
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
साथ निभाना साथिया: रूपल पटेल ने कोकिला की प्रतिष्ठित भूमिका के बारे में खुलकर बात की और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
अविहितम रिव्यू: अवैध अफेयर की कहानी, कॉमेडी, रोमांच और ट्विस्ट का डोज है मलयालम फिल्म
Embed widget