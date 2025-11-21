पीएम आवास योजना में रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आ रही नजदीक, जान लें आवेदन का पूरा प्रोसेस

PM Awas Yojana Registration Process: खुद का घर होना हर किसी का एक सपना होता है. लेकिन बहुत से लोगों के पास घर बनाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं होते. ऐसे में भारत सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना उनके लिए मदद का जरिया बनती है. यह योजना शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए उपलब्ध है और परिवारों को किफायती दर पर घर मुहैया कराती है.

लेकिन इस योजना में आवेदन की समय सीमा सीमित है. इसलिए इच्छुक लोगों को तुरंत कदम उठाना जरूरी है. आवेदन की प्रोसेस आसान है. मगर इसके लिए सही दस्तावेज क्या है और क्या आप पात्र हैं या नहीं यह जानना भी जरूरी है. चलिए बताते हैं कैसे कर सकते हैं योजना में रजिस्ट्रेशन

आवेदन के लिए इतने दिन बचे हैं

प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन की विंडो केवल 42 दिन के लिए खुली है. यानी कि जो लोग योजना के लिए पात्र हैं और आवदेन करना चाहते हैं उन आवेदकों को जल्द से जल्द फॉर्म सबमिट करना चाहिए. अक्सर इन विंडो या कैम्पेन-बेस्ड डेडलाइन में बदलाव आते रहते हैं.

लेकिन सलाह यही है कि पोर्टल या CSC पर जाकर तुरंत आवेदन करें और स्टेटस ट्रैक करें. पिछली बार डेडलाइन बढ़ाने की खबरें आईं थी. लेकिन देर न करने पर ही फायदा है. नहीं तो फिर एक अच्छा मौका आपके हाथ से निकल सकता है.

कौन लोग कर सकते हैं आवेदन?

प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने वाले आवेदक के परिवार के पास भारत में कहीं भी पक्का घर नहीं होना चाहिए. इसमें इनकम के आधार पर पात्रता तय होती है: शहरी क्षेत्रों में EWS/LIG/MIG आय-बैंड और ग्रामीण में SECC को प्राथमिकता है. एक ही परिवार पहले किसी सरकारी आवास लाभ का फायदा न ले चुका हो.

ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे मकान या छोटे घर वालों को प्राथमिकता दी जाती है. जरूरी दस्तावेजों में आधार और आधार-लिंक्ड मोबाइल नंबर, बैंक खाता डिटेल्स, आय प्रमाण-पत्र, पहचान और एड्रेस के दस्तावेज शामिल हैं. ग्रामीण में MGNREGA जॉब कार्ड या SBM नंबर जैसी डिटेल्स भी मांगी जा सकती हैं.

आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन आवेदन के लिए PMAY-U पोर्टल पर जाएं. वहां होम पेज पर आपको एक क्यूआर कोड दिया गया होगा. उसे अपने फोन से स्कैन करें. इसके बाद एक नया पेज ओपन होगा. उसमें राइट साइड के ऑप्सन में से Apply for PMAY-U 2.0 पर क्लिक करें. फिर नया पेज ओपन होगा जिसमें कुछ टर्म्स-कंडीशन होंगी वह पढ़ने के बाद नीचे Click to Process पर क्लिक करें.

इसके बाद आपको आगे की पूरी प्रोसेस करनी होगी और मांगे गए दस्तावेज अपलोड करने होंगे. आपका आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा. ऑफलाइन आवेदन के लिए नज़दीकी CSC या PMAY-लिस्टेड बैंक शाखा में जाकर नाममात्र शुल्क देकर आवेदन किया जा सकता है.

