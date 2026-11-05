पत्नी की LinkedIn देखकर पति बोला- कमाती है, कोर्ट ने कहा प्रूफ लाओ

आज के समय में सोशल मीडिया प्रोफाइल किसी व्यक्ति की पहचान और पेशेवर गतिविधियों के बारे में काफी कुछ बताती है. LinkedIn पर नौकरी, पद और काम से जुड़ी जानकारी देखकर किसी की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है.

क्या किसी महिला की LinkedIn प्रोफाइल यह साबित कर सकती है कि वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है? क्या सिर्फ इस आधार पर पति को पत्नी को गुजारा भत्ता देने से राहत मिल सकती है? इसी मुद्दे पर सामने आए एक कानूनी मामले ने मेंटेनेंस से जुड़े नियमों को लेकर अहम सवाल खड़े किए हैं.

कोर्ट ने क्यों नहीं मानी LinkedIn प्रोफाइल को कमाई का सबूत?

28 अक्टूबर 2026 को मामले की सुनवाई करते हुए बेंगलुरु के एडिशनल सिटी सिविल एंड सेशंस जज मोहन प्रभु ने कहा कि किसी महिला की शैक्षणिक योग्यता या नौकरी करने की क्षमता को उसकी पर्याप्त आय का प्रमाण नहीं माना जा सकता. सोशल मीडिया प्रोफाइल से यह साबित नहीं होता कि महिला वास्तव में कितना पैसा कमा रही है.

अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि महिला के पास बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी है. ऐसे में नौकरी करने की संभावना होने के बावजूद उसके लिए काम और बच्चे की परवरिश के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

पत्नी को हर महीने मिलेंगे 20 हजार रुपये

अदालत ने पति की ओर से बताई गई 3,37,845 रुपये मासिक सैलरी का भी संज्ञान लिया. हालांकि, पति ने अपनी वास्तविक आय स्पष्ट करने के लिए सैलरी सर्टिफिकेट पेश नहीं किया था. इसके बाद कोर्ट ने पत्नी को 20 हजार रुपये प्रतिमाह मेंटेनेंस देने का आदेश दिया. यह भुगतान दोबारा शादी होने या जीवनभर तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगा. इसके अलावा बच्चे के लिए 15 हजार रुपये मासिक मेंटेनेंस, सालाना 1.60 लाख रुपये शिक्षा खर्च और पत्नी को 8 लाख रुपये मुआवजा देने के पहले के आदेश भी बरकरार रखे गए. इस फैसले से स्पष्ट है कि मेंटेनेंस तय करते समय केवल डिग्री या सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं, बल्कि वास्तविक आय, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी महत्वपूर्ण हैं.

मामला क्या है और पति ने कोर्ट में क्या दलील दी?

यह मामला बेंगलुरु के एक दंपती से जुड़ा है, जिनकी शादी 2014 में हुई थी. शादी के बाद दोनों अमेरिका चले गए थे, जहां पति इंजीनियर के रूप में काम करता था. बाद में पत्नी अपने बेटे के साथ भारत लौट आई और उसने घरेलू हिंसा तथा आर्थिक परेशानी का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया.

पति ने पत्नी की इंजीनियरिंग डिग्री, अमेरिका में किए गए SAP कोर्स और LinkedIn व Facebook प्रोफाइल का हवाला दिया. उसका कहना था कि पत्नी के पास नौकरी करने की योग्यता है और वह खुद अपना खर्च उठा सकती है. हालांकि, वह अदालत में पत्नी की वास्तविक सैलरी या कमाई से जुड़ा कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं कर पाया.

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