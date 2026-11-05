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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीपत्नी की LinkedIn देखकर पति बोला- कमाती है, कोर्ट ने कहा प्रूफ लाओ

पत्नी की LinkedIn देखकर पति बोला- कमाती है, कोर्ट ने कहा प्रूफ लाओ

बेंगलुरु के कोर्ट ने स्पष्ट कर यह कहा कि पत्नी की LinkedIn प्रोफाइल या शैक्षणिक डिग्री उसकी कमाई का प्रमाण साबित नहीं करता है. पति को पत्नी को हर महीने करीब 20 हजार रुपये मेंटेनेंस देना होगा.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 05 Nov 2026 08:02 PM (IST)
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आज के समय में सोशल मीडिया प्रोफाइल किसी व्यक्ति की पहचान और पेशेवर गतिविधियों के बारे में काफी कुछ बताती है. LinkedIn पर नौकरी, पद और काम से जुड़ी जानकारी देखकर किसी की आर्थिक स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है.

क्या किसी महिला की LinkedIn प्रोफाइल यह साबित कर सकती है कि वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है? क्या सिर्फ इस आधार पर पति को पत्नी को गुजारा भत्ता देने से राहत मिल सकती है? इसी मुद्दे पर सामने आए एक कानूनी मामले ने मेंटेनेंस से जुड़े नियमों को लेकर अहम सवाल खड़े किए हैं.

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कोर्ट ने क्यों नहीं मानी LinkedIn प्रोफाइल को कमाई का सबूत?

28 अक्टूबर 2026 को मामले की सुनवाई करते हुए बेंगलुरु के एडिशनल सिटी सिविल एंड सेशंस जज मोहन प्रभु ने कहा कि किसी महिला की शैक्षणिक योग्यता या नौकरी करने की क्षमता को उसकी पर्याप्त आय का प्रमाण नहीं माना जा सकता. सोशल मीडिया प्रोफाइल से यह साबित नहीं होता कि महिला वास्तव में कितना पैसा कमा रही है.

अदालत ने यह भी ध्यान दिया कि महिला के पास बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी है. ऐसे में नौकरी करने की संभावना होने के बावजूद उसके लिए काम और बच्चे की परवरिश के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है.

पत्नी को हर महीने मिलेंगे 20 हजार रुपये

अदालत ने पति की ओर से बताई गई 3,37,845 रुपये मासिक सैलरी का भी संज्ञान लिया. हालांकि, पति ने अपनी वास्तविक आय स्पष्ट करने के लिए सैलरी सर्टिफिकेट पेश नहीं किया था. इसके बाद कोर्ट ने पत्नी को 20 हजार रुपये प्रतिमाह मेंटेनेंस देने का आदेश दिया. यह भुगतान दोबारा शादी होने या जीवनभर तक, जो भी पहले हो, जारी रहेगा. इसके अलावा बच्चे के लिए 15 हजार रुपये मासिक मेंटेनेंस, सालाना 1.60 लाख रुपये शिक्षा खर्च और पत्नी को 8 लाख रुपये मुआवजा देने के पहले के आदेश भी बरकरार रखे गए. इस फैसले से स्पष्ट है कि मेंटेनेंस तय करते समय केवल डिग्री या सोशल मीडिया प्रोफाइल नहीं, बल्कि वास्तविक आय, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक जिम्मेदारियां भी महत्वपूर्ण हैं.

मामला क्या है और पति ने कोर्ट में क्या दलील दी?

यह मामला बेंगलुरु के एक दंपती से जुड़ा है, जिनकी शादी 2014 में हुई थी. शादी के बाद दोनों अमेरिका चले गए थे, जहां पति इंजीनियर के रूप में काम करता था. बाद में पत्नी अपने बेटे के साथ भारत लौट आई और उसने घरेलू हिंसा तथा आर्थिक परेशानी का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया.

पति ने पत्नी की इंजीनियरिंग डिग्री, अमेरिका में किए गए SAP कोर्स और LinkedIn व Facebook प्रोफाइल का हवाला दिया. उसका कहना था कि पत्नी के पास नौकरी करने की योग्यता है और वह खुद अपना खर्च उठा सकती है. हालांकि, वह अदालत में पत्नी की वास्तविक सैलरी या कमाई से जुड़ा कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं कर पाया.

यह भी पढ़ें- Diwali 2026: कहीं मिलावटी मिठाई तो नहीं खा रहे? दीवाली पर ऑनलाइन ऑर्डर करते समय बरतें ये सतर्कता

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 05 Nov 2026 08:02 PM (IST)
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