दीवाली का त्योहार आने ही वाला है और इस साल 8 नवंबर को दीवाली मनाई जाने वाली है. अब अगर दीवाली है तो जाहिर सी बात है कि घर में मिठाइयां तो जरूर आएंगी. वहीं लोग तो अपने रिश्तेदार और परिवार के लोगों के लिए भी मिठाइयां खरीदते हैं. ऐसे में आज के समय में लोग भीड़ से बचने के लिए बाजार न जाकर ऑनलाइन ही मिठाइयां मंगवा लेते हैं.

हां, ये जरूर है कि ऑनलाइन मिठाई मंगवाने से आपका समय तो बचेगा, लेकिन क्या आपने ऑनलाइन मिठाई मंगवाते समय कभी उसकी क्वालिटी पर ध्यान दिया है? ज्यादातर लोग मिठाई की क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है. अगर आप ऑनलाइन मिठाइयां मंगवाने वाले हैं तो आपको पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान देना चाहिए.

ऑनलाइन मिठाई खरीदने पर रखें ध्यान

सबसे पहले तो जब भी ऑनलाइन मिठाई मंगवाएं तो उस दुकान या ब्रांड के बारे में जानकारी रखें, जहां से आप मिठाई ऑर्डर करें. याद रखें, किसी ऐसी दुकान से मिठाई मंगवाएं जो फेमस हो और भरोसेमंद मिठाई हो. मिठाई मंगवाने के लिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप Zomato, Swiggy जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करें.

इसके अलावा ये भी जांच करें कि मिठाई बेचने वाला वेंडर खाद्य सुरक्षा विभाग में रजिस्टर्ड हो. इसके अलावा जब ऑर्डर करें तो दुकान की रेटिंग भी चेक करें और रिव्यू को पढ़ना भी जरूरी है. इससे आपको पता चलेगा कि जहां से आप मिठाई ऑर्डर कर रहे हैं, वहां सामान की क्वालिटी कैसी है.

ऑनलाइन हर मिठाई न मंगवाएं

ऑनलाइन हर मिठाई ऑर्डर करना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा. क्योंकि जो मिठाई, खोया, पनीर और मावा से बनाई जाती है वो जल्दी खराब हो सकती हैं. इसके अलावा काजू कतली, सोन पापड़ी, मैसूर पाक और ड्राई फ्रूट्स से बनी मिठाइयां आपके लिए ऑनलाइन मंगवाना बेहतर साबित हो सकता है.

साथ ही मिठाई जब डिलीवर हो तो सबसे पहले उसका डिब्बा खोलने से पहले ही मैन्युफैक्चरिंग डेट और बेस्ट बिफोर डेट भी जरूर चेक करें. मिठाई ऑनलाइन ऑर्डर करते समय इन जरूरी बातों का खास ध्यान दें.

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