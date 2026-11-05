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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीDiwali 2026: कहीं मिलावटी मिठाई तो नहीं खा रहे? दीवाली पर ऑनलाइन ऑर्डर करते समय बरतें ये सतर्कता

Diwali 2026: कहीं मिलावटी मिठाई तो नहीं खा रहे? दीवाली पर ऑनलाइन ऑर्डर करते समय बरतें ये सतर्कता

Diwali 2026 Shopping: दीवाली आने वाली है और मिठाइयों की मांग बढ़ने वाली है. ऐसे में अगर आप ऑनलाइन मिठाई ऑर्डर करने की सोच रहे हैं तो पहले जान लें कि ऑनलाइन मिठाई मंगवाने से पहले किन जरूरी बातों का ध्यान देना चाहिए.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 05 Nov 2026 10:00 AM (IST)
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दीवाली का त्योहार आने ही वाला है और इस साल 8 नवंबर को दीवाली मनाई जाने वाली है. अब अगर दीवाली है तो जाहिर सी बात है कि घर में मिठाइयां तो जरूर आएंगी. वहीं लोग तो अपने रिश्तेदार और परिवार के लोगों के लिए भी मिठाइयां खरीदते हैं. ऐसे में आज के समय में लोग भीड़ से बचने के लिए बाजार न जाकर ऑनलाइन ही मिठाइयां मंगवा लेते हैं.  

हां, ये जरूर है कि ऑनलाइन मिठाई मंगवाने से आपका समय तो बचेगा, लेकिन क्या आपने ऑनलाइन मिठाई मंगवाते समय कभी उसकी क्वालिटी पर ध्यान दिया है? ज्यादातर लोग मिठाई की क्वालिटी पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है.  अगर आप ऑनलाइन मिठाइयां मंगवाने वाले हैं तो आपको पहले कुछ जरूरी बातों का ध्यान देना चाहिए.

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ऑनलाइन मिठाई खरीदने पर रखें ध्यान

सबसे पहले तो जब भी ऑनलाइन मिठाई मंगवाएं तो उस दुकान या ब्रांड के बारे में जानकारी रखें, जहां से आप मिठाई ऑर्डर करें. याद रखें, किसी ऐसी दुकान से मिठाई मंगवाएं जो फेमस हो और भरोसेमंद मिठाई हो. मिठाई मंगवाने के लिए ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप Zomato, Swiggy जैसे ऐप्स का इस्तेमाल करें.

इसके अलावा ये भी जांच करें कि मिठाई बेचने वाला वेंडर खाद्य सुरक्षा विभाग में रजिस्टर्ड हो. इसके अलावा जब ऑर्डर करें तो दुकान की रेटिंग भी चेक करें और रिव्यू को पढ़ना भी जरूरी है. इससे आपको पता चलेगा कि जहां से आप मिठाई ऑर्डर कर रहे हैं, वहां सामान की क्वालिटी कैसी है.

ऑनलाइन हर मिठाई न मंगवाएं

ऑनलाइन हर मिठाई ऑर्डर करना आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा. क्योंकि जो मिठाई, खोया, पनीर और मावा से बनाई जाती है वो जल्दी खराब हो सकती हैं. इसके अलावा काजू कतली, सोन पापड़ी, मैसूर पाक और ड्राई फ्रूट्स से बनी मिठाइयां आपके लिए ऑनलाइन मंगवाना बेहतर साबित हो सकता है.  

साथ ही मिठाई जब डिलीवर हो तो सबसे पहले उसका डिब्बा खोलने से पहले ही मैन्युफैक्चरिंग डेट और बेस्ट बिफोर डेट भी जरूर चेक करें. मिठाई ऑनलाइन ऑर्डर करते समय इन जरूरी बातों का खास ध्यान दें.

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 05 Nov 2026 09:53 AM (IST)
Tags :
Diwali Online Sweets Utility News Diwali 2026
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