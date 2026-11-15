10 दिन में कटे 13000 चालान, दिल्ली में 68 लाख का जुर्माना भरेंगे लोग

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नगर निगम ने सख्ती बढ़ा दी है. दिल्ली नगर निगम (MCD) की टीमों ने पिछले 10 दिनों में नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 13 हजार से ज्यादा चालान काटे हैं. इनमें खुले में कचरा जलाने और प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों से जुड़े शामिल हैं. इसके अलावा, निर्माण स्थलों पर नियमों की अनदेखी करने वालों पर 68 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है.

MCD की रिपोर्ट के मुताबिक, इस अभियान में 164 रात में गश्त करने वाली टीमें और 134 दिन में गश्त करने वाली टीमें लगाई गई थीं. दिवाली से ठीक एक दिन पहले और उसके अगले दिन भी कार्रवाई की गई. इन दो दिनों में करीब 1,800 चालान काटे गए. इस काम में करीब 1,486 निगम कर्मचारियों और सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने मदद की. निगम का कहना है कि प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों पर नजर रखने और नियमों का पालन कराने के लिए लगातार जांच की जा रही है.

1,559 निर्माण स्थलों की हुई जांच

MCD के बिल्डिंग विभाग ने अभियान के दौरान 1,559 निर्माणाधीन जगहों की जांच की. इनमें से 449 जगहों पर नियमों का उल्लंघन पाया गया. इसके बाद इन साइट्स पर 68 लाख रुपये से ज्यादा का पर्यावरण मुआवजा लगाया गया. निगम की टीमें खुले में कचरा जलाने, धूल फैलाने और प्रदूषण से जुड़े दूसरे उल्लंघनों पर भी कार्रवाई कर रही हैं.

प्रदूषण वाले इलाकों में मिली गड़बड़ी

पिछले सप्ताह दिल्ली सरकार की ओर से नियुक्त नोडल अधिकारियों ने अलग-अलग एजेंसियों के साथ मिलकर प्रदूषण प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया. इस दौरान कॉमनवेल्थ गेम्स AQI मॉनिटरिंग स्टेशन के आसपास धूल हटाने और कचरे के प्रबंधन में कुछ कमियां मिलीं. निरीक्षण में PWD, MCD, ट्रैफिक पुलिस, DMRC, NHAI और रेलवे समेत कई विभागों के अधिकारी शामिल हुए.

MCD ने लगाए 167 वॉटर स्प्रिंकलर

प्रदूषण कम करने के लिए MCD ने 167 वॉटर स्प्रिंकलर और 40 एंटी-स्मॉग गन लगाए हैं. निगम की दिन और रात की टीमें खुले में कचरा जलाने, सड़क पर धूल और गड्ढों जैसी समस्याओं पर नजर रख रही हैं. इसके अलावा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) की टीमें भी प्रदूषण के स्रोतों का निरीक्षण कर रही हैं. अधिकारियों ने सभी संबंधित विभागों को मिलकर काम करने और प्रदूषण रोकने के उपायों की नियमित निगरानी करने को कहा है.

दशकों पुराना RAC सिस्टम खत्म क्यों करना चाहता है रेलवे, यात्रियों को क्या फायदा मिलेगा?