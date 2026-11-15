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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीकन्फर्म ट्रेन टिकट किसी दूसरे के नाम कर सकते हैं ट्रांसफर, जानें रेलवे का नियम

कन्फर्म ट्रेन टिकट किसी दूसरे के नाम कर सकते हैं ट्रांसफर, जानें रेलवे का नियम

भारतीय रेलवे कन्फर्म टिकट परिवार के पात्र सदस्यों के नाम ट्रांसफर करने की सुविधा देता है. इसके लिए ट्रेन छूटने से कम से कम 24 घंटे पहले आवेदन करना जरूरी है.

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 15 Nov 2026 03:10 PM (IST)
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आमतौर पर कई बार ट्रेन से सफर की सारी तैयारियां हो जाती हैं और यात्री के पास टिकट भी कन्फर्म होता है, लेकिन आखिरी समय पर अचानक कोई जरूरी काम आ जाने पर उसे अपनी यात्रा टालनी पड़ती है. ऐसी स्थिति में अक्सर लोग टिकट कैंसिल कराने और रिफंड मिलने के बारे में सोचते हैं. लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते है कि भारतीय रेलवे कुछ खास परिस्थितियों में कन्फर्म टिकट पर यात्री का नाम बदलने की सुविधा भी देता है. यानी अगर टिकट बुक कराने वाला व्यक्ति सफर नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जगह कोई दूसरा पात्र व्यक्ति यात्रा कर सकता है.

लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि आप अपना टिकट किसी भी दोस्त या जान-पहचान वाले को दे सकते हैं. रेलवे ने टिकट ट्रांसफर के लिए कुछ खास शर्तें तय की हैं. इसके लिए निर्धारित समय से पहले आवेदन करना और जरूरी दस्तावेज जमा करना भी अनिवार्य है. आइए जानते हैं कि किन लोगों को यह सुविधा मिलती है और इसके लिए क्या करना होगा.

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परिवार के किन सदस्यों को दे सकते हैं टिकट?

रेलवे के नियमों के मुताबिक, आप अपने कन्फर्म टिकट पर अपना नाम बदलवाकर परिवार के इन सदस्यों के नाम ट्रांसफर करा सकते हैं. 

  • पिता और माता
  • भाई और बहन
  • बेटा और बेटी
  • पति और पत्नी

यानी अगर आप किसी वजह से यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, तो अपना टिकट माता-पिता, भाई-बहन, बेटे-बेटी या पति-पत्नी के नाम पर ट्रांसफर करा सकते हैं. लेकिन सामान्य तौर पर दोस्त, पड़ोसी, चाचा, मामा या किसी अन्य रिश्तेदार को इस सुविधा के तहत टिकट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता. ध्यान रखें कि इसके लिए आपको परिवार के किसी सदस्य के नाम पर टिकट ट्रांसफर कराने के लिए ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान समय से कम से कम 24 घंटे पहले आवेदन करना जरूरी है. 

छात्रों और बारातियों के लिए भी सुविधा

  • स्कूल-कॉलेज के छात्र: किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान के छात्र का टिकट उसी संस्थान के दूसरे छात्र के नाम किया जा सकता है. इसके लिए संस्थान के प्रमुख को ट्रेन छूटने से कम से कम 48 घंटे पहले लिखित आवेदन देना होगा.
  • शादी की बारात: इसी तरह बारात में शामिल होने वाले किसी यात्री की जगह दूसरे व्यक्ति का नाम टिकट पर दर्ज कराया जा सकता है. इसके लिए बारात के समूह का मुखिया कम से कम 48 घंटे पहले आवेदन कर सकता है.
  • NCC कैडेट्स: वहीं, NCC कैडेट्स के में एक कैडेट की जगह दूसरे कैडेट का नाम टिकट पर दर्ज कराया जा सकता है. इसके लिए समूह के प्रभारी अधिकारी को ट्रेन छूटने से कम से कम 24 घंटे पहले आवेदन देना होगा.
  • सरकारी कर्मचारी: अगर कोई सरकारी कर्मचारी आधिकारिक काम से यात्रा नहीं कर पा रहा है और उसकी जगह किसी दूसरे कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है, तो सक्षम अधिकारी के लिखित अनुरोध पर टिकट ट्रांसफर कराया जा सकता है. इसके लिए भी कम से कम 24 घंटे पहले आवेदन करना होगा.

टिकट ट्रांसफर के लिए कौन-से डॉक्युमेंट्स जरूरी?

टिकट पर नाम बदलवाने के लिए रिजर्वेशन ऑफिस जाते समय कुछ जरूरी दस्तावेज अपने साथ रखें.

  • टिकट की प्रिंटेड कॉपी या ई-टिकट की इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन स्लिप
  • मूल टिकटधारक का पहचान पत्र
  • जिस व्यक्ति के नाम टिकट ट्रांसफर कराना है, उसका पहचान पत्र
  • परिवार के सदस्य के मामले में रिश्ते का प्रमाण देने वाला दस्तावेज

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About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
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Published at : 15 Nov 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
Confirmed Ticket INDIAN RAILWAYS Ticket Transfer Rules
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