Train Cancelled: छठ पर रेलवे ने रद्द की 38 ट्रेनें, किस रूट पर होगी परेशानी?

बिहार और उत्तर प्रदेश में छठ महापर्व मनाया जा रहा है. जिसके चलते कई अलग- अलग जगहों पर रहने वाली प्रवासी अपने घर इस पूजा के लिए पहुंचे हैं. इस पर्व में हर बार की तरह इस बार भी लोगों की भीड़ को देखते हुए केलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं. तो वहीं कई ट्रेनों के रूट्स बदले गए हैं. इसी बीच पश्चिम बंगाल में कई ट्रेनें इस पर्व की वजह से ही रद्द कर दी गई हैं.

दरअसल पूर्वी रेलवे (Eastern Railway) ने हावड़ा रेल मंडल में कईट्रेनों को कैंसिल किया गया है. 15 नवंबर को 38 ट्रेनों को रद्द कर दिया है. इसके अलावा 2 ट्रेनों को रास्ते में 25 मिनट तक रोका जाएगा. रेलवे के इस फैसले का असर हावड़ा, बंडेल, कटवा, बर्धमान, आजिमगंज और रामपुरहाट समेत कई रूटों पर पड़ेगा. रेलवे ने यात्रियों को स्टेशन जाने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक करने की सलाह दी है.

38 ट्रेनें की गई हैं रद्द

रेलवे के अनुसार, 15 नवंबर को 38 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिनकी लिस्ट इस प्रकार है:

स्टेशन रद्द ट्रेनों का नंबर हावड़ा (16) 37831, 37251, 37651, 37655, 37611, 37235, 37241, 37243, 37253, 37255, 37835, 37839, 37829, 37361, 37377, 37917 बंडेल (7) 37246, 37236, 37240, 37242, 37248, 37250, 37749 आरामबाग (1) 37362 गोगहाट (1) 37376 पुंडूआ (1) 37614 मेमारी (2) 37652, 37656 कटवा (4) 63007, 37748, 37920, 53009 आजिमगंज (1) 53012 बर्धमान (4) 37834, 37836, 37838, 37832 रामपुरहाट (1) 63008

2 ट्रेनों का रास्ता बदला

जहां एक तरफ रेलवे ने 38 ट्रेनों को रद्द किया है, तो वहीं दूसरी ओर 2 ट्रेनों के संचालन में भी बदलाव किया है. जो इस प्रकार हैं:

ट्रेन नंबर 37363: हावड़ा-आरामबाग लोकल को रास्ते में 25 मिनट रोका जाएगा.

ट्रेन नंबर 53053: कटवा-निमतिता पैसेंजर को भी रास्ते में 25 मिनट तक रोका जाएगा.

क्यों की गईं ट्रेनें रद्द?

बता दें कि पूर्वी रेलवे हावड़ा मंडल के 6 रेल सेक्शन में पटरियों की मरम्मत और जरूरी रखरखाव का काम किया जा रहा है. ये काम 15 नवंबर को सुबह 9:55 बजे से शाम 4:25 बजे तक अलग-अलग समय पर होगा. ऐसे में इस समय पर चलने वाली सभी ट्रेनों पर इसका प्रभाव पड़ेगा. ऐसे में रेलवे ने यात्रियों से भी अपील की है वो यदि ट्रेन से सफर करने वाले हों, तो इस समय में पहले ट्रेन का स्टेटस चेक करें उसके बाद ही घर से निकलें.

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