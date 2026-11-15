ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीTrain Cancelled: छठ पर रेलवे ने रद्द की 38 ट्रेनें, किस रूट पर होगी परेशानी?

Train Cancelled: छठ पर रेलवे ने रद्द की 38 ट्रेनें, किस रूट पर होगी परेशानी?

इन दिनों छठ उत्तर प्रदेश और बिहार में छठ महापर्व की धूम मची है. जिसके चलते भारतीय रेलवे ने कई नई ट्रेने चलाई हैं, तो वहीं एक ऐसी भी जगह है जहां से कई ट्रेनें कैंसिल हुई हैं. आइये दिखाते हैं पूरी लिस्ट

Written By : जेबा परवीन |  Updated at : 15 Nov 2026 03:27 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार और उत्तर प्रदेश में छठ महापर्व मनाया जा रहा है. जिसके चलते कई अलग- अलग जगहों पर रहने वाली प्रवासी अपने घर इस पूजा के लिए पहुंचे हैं. इस पर्व में हर बार की तरह इस बार भी लोगों की भीड़ को देखते हुए केलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं. तो वहीं कई ट्रेनों के रूट्स बदले गए हैं. इसी बीच पश्चिम बंगाल में कई ट्रेनें इस पर्व की वजह से ही रद्द कर दी गई हैं.

दरअसल पूर्वी रेलवे (Eastern Railway) ने हावड़ा रेल मंडल में कईट्रेनों को कैंसिल किया गया है. 15 नवंबर को 38 ट्रेनों को रद्द कर दिया है. इसके अलावा 2 ट्रेनों को रास्ते में 25 मिनट तक रोका जाएगा. रेलवे के इस फैसले का असर हावड़ा, बंडेल, कटवा, बर्धमान, आजिमगंज और रामपुरहाट समेत कई रूटों पर पड़ेगा. रेलवे ने यात्रियों को स्टेशन जाने से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस चेक करने की सलाह दी है.

रिलेटेड स्टोरी >>

यूटिलिटी
कन्फर्म ट्रेन टिकट किसी दूसरे के नाम कर सकते हैं ट्रांसफर, जानें रेलवे का नियम
कन्फर्म ट्रेन टिकट किसी दूसरे के नाम कर सकते हैं ट्रांसफर, जानें रेलवे का नियम
यूटिलिटी
LPG: इस राज्य में 642 रुपये में मिल रहा गैस सिलेंडर, सीधे 300 का फायदा
LPG: इस राज्य में 642 रुपये में मिल रहा गैस सिलेंडर, सीधे 300 का फायदा
यूटिलिटी
Aadhaar नहीं है तो भी मिलेगा योजनाओं का लाभ, वोटर ID-लाइसेंस भी चलेगा
Aadhaar नहीं है तो भी मिलेगा योजनाओं का लाभ, वोटर ID-लाइसेंस भी चलेगा
यूटिलिटी
MRP से ज्यादा पैसे लेना दुकानदार को पड़ा भारी, ग्राहक को मिले 20 हजार रुपए
MRP से ज्यादा पैसे लेना दुकानदार को पड़ा भारी, ग्राहक को मिले 20 हजार रुपए

38 ट्रेनें की गई हैं रद्द
रेलवे के अनुसार, 15 नवंबर को 38 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जिनकी लिस्ट इस प्रकार है:

स्टेशन रद्द ट्रेनों का नंबर
हावड़ा (16) 37831, 37251, 37651, 37655, 37611, 37235, 37241, 37243, 37253, 37255, 37835, 37839, 37829, 37361, 37377, 37917
बंडेल (7) 37246, 37236, 37240, 37242, 37248, 37250, 37749
आरामबाग (1) 37362
गोगहाट (1) 37376
पुंडूआ (1) 37614
मेमारी (2) 37652, 37656
कटवा (4) 63007, 37748, 37920, 53009
आजिमगंज (1) 53012
बर्धमान (4) 37834, 37836, 37838, 37832
रामपुरहाट (1) 63008

2 ट्रेनों का रास्ता बदला
जहां एक तरफ रेलवे ने 38 ट्रेनों को रद्द किया है, तो वहीं दूसरी ओर 2 ट्रेनों के संचालन में भी बदलाव किया है. जो इस प्रकार हैं:

  • ट्रेन नंबर 37363: हावड़ा-आरामबाग लोकल को रास्ते में 25 मिनट रोका जाएगा.
  • ट्रेन नंबर 53053: कटवा-निमतिता पैसेंजर को भी रास्ते में 25 मिनट तक रोका जाएगा.

क्यों की गईं ट्रेनें रद्द?
बता दें कि पूर्वी रेलवे हावड़ा मंडल के 6 रेल सेक्शन में पटरियों की मरम्मत और जरूरी रखरखाव का काम किया जा रहा है. ये काम 15 नवंबर को सुबह 9:55 बजे से शाम 4:25 बजे तक अलग-अलग समय पर होगा. ऐसे में इस समय पर चलने वाली सभी ट्रेनों पर इसका प्रभाव पड़ेगा. ऐसे में रेलवे ने यात्रियों से भी अपील की है वो यदि ट्रेन से सफर करने वाले हों, तो इस समय में पहले ट्रेन का स्टेटस चेक करें उसके बाद ही घर से निकलें.

ये भी पढ़ें: LPG: इस राज्य में 642 रुपये में मिल रहा गैस सिलेंडर, सीधे 300 का फायदा

About the author जेबा परवीन

जेबा परवीन पिछले करीब दो साल से ABP न्यूज़ के डिजिटल विंग में बतौर कंसल्टेंट काम कर रही हैं. इन्होंने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत इसी चैनल में एक इंटर्न के रूप में की थी. उनके बेहतरीन काम को देखते हुए चैनल ने उन्हें कंसल्टेंट की ज़िम्मेदारी सौंपी. इन्होंने लंगट सिंह कॉलेज (मुजफ्फरपुर)  से बैचलर ऑफ मास कम्यूनिकेशन (BMC) किया है. जेबा यूटिलिटी की खबरों की एक्सपर्ट हैं
Read More
Published at : 15 Nov 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
Railway News Train Cancelled
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
कन्फर्म ट्रेन टिकट किसी दूसरे के नाम कर सकते हैं ट्रांसफर, जानें रेलवे का नियम
कन्फर्म ट्रेन टिकट किसी दूसरे के नाम कर सकते हैं ट्रांसफर, जानें रेलवे का नियम
यूटिलिटी
LPG: इस राज्य में 642 रुपये में मिल रहा गैस सिलेंडर, सीधे 300 का फायदा
LPG: इस राज्य में 642 रुपये में मिल रहा गैस सिलेंडर, सीधे 300 का फायदा
यूटिलिटी
Aadhaar नहीं है तो भी मिलेगा योजनाओं का लाभ, वोटर ID-लाइसेंस भी चलेगा
Aadhaar नहीं है तो भी मिलेगा योजनाओं का लाभ, वोटर ID-लाइसेंस भी चलेगा
यूटिलिटी
MRP से ज्यादा पैसे लेना दुकानदार को पड़ा भारी, ग्राहक को मिले 20 हजार रुपए
MRP से ज्यादा पैसे लेना दुकानदार को पड़ा भारी, ग्राहक को मिले 20 हजार रुपए
Advertisement

वीडियोज

Sansani : किश्तवाड़ में BJP विधायक शगुन परिहार का बड़ा आरोप, मचा विवाद!
Congress MLA Harish Dhami का मंच पर हाईवोल्टेज हंगामा! | Video Viral | Uttarakhand News | News@10
UP Elections 2027: यूपी में वोट कटे? क्या है BJP का 'वोट जोड़ो अभियान'? | Chitra Tripathi | CM Yogi
Ghanti Bajao : सीट छीनने वाला सिस्टम.. घंटी बजाओ | Festival Crowds Trains-Buses | ABP News
UP Election 2027 : CM Yogi के दावे पर बवाल, 1.27 करोड़ वोट का रहस्य क्या ? समझिए | UP Politics | SIR
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत से न्यूयॉर्क का सफर हुआ आसान, सिर्फ 17 घंटे में पहुंचेंगे यात्री, चार रूटों पर सीधी उड़ानें बहाल
भारत से न्यूयॉर्क का सफर हुआ आसान, सिर्फ 17 घंटे में पहुंचेंगे यात्री, चार रूटों पर सीधी उड़ानें बहाल
महाराष्ट्र
छठ गीत Vs नमाज विवाद: वारिस पठान को माजिद मेमन का जवाब, 'खुद AIMIM भी नहीं चाहेगी कि...'
छठ गीत Vs नमाज विवाद: वारिस पठान को माजिद मेमन का जवाब, 'खुद AIMIM भी नहीं चाहेगी कि...'
बॉलीवुड
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
शरद कपूर की मदद के लिए आगे आए सलमान खान और सोनू सूद, जाना एक्टर का हाल
क्रिकेट
डेब्यू मैच में जीरो, सचिन-धोनी वाली लिस्ट में यश ठाकुर भी शामिल
डेब्यू मैच में जीरो, सचिन-धोनी वाली लिस्ट में यश ठाकुर भी शामिल
इंडिया
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
BHU से 'हिंदू' शब्द हटाने की कोशिश कर रही थी कांग्रेस? निशिकांत दुबे ने लगाया गंभीर आरोप
इंडिया
जब मेट्रो में बोले डीके शिवकुमार- मेरे पास पैसे नहीं, PM मोदी ने स्वाइप किया कार्ड
जब मेट्रो में बोले डीके शिवकुमार- 'मेरे पास पैसे नहीं', PM मोदी ने स्वाइप किया कार्ड
ट्रेंडिंग
'ले जा बेटा, दो उठा ले!' महिला की दरियादिली ने जीता दिल, रुला देगा यह वीडियो
'ले जा बेटा, दो उठा ले!' महिला की दरियादिली ने जीता दिल, रुला देगा यह वीडियो
एग्रीकल्चर
Fish Farming: कौन सी मछली देती है सबसे ज्यादा मुनाफा, जानें पालने की लागत
कौन सी मछली देती है सबसे ज्यादा मुनाफा, जानें पालने की लागत
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget