बीमा पॉलिसी भी अब मिलेगी ऑनलाइन शॉपिंग की तरह, जानिए क्या है बीमा सुगम

Bima Sugam Portal: बीमा लोगों की जिंदगी का एक बेहद अहम पहलू है. अलग-अलग चीजों के लोग बीमा करवाते हैं. ताकि भविष्य में एकदम से किसी तरह का वित्तीय बोझ उनपर न आए. बीमा लेना एक बेहद जिम्मेदारी भरा फैसला होता है इसीलिए लोग काफी सोच समझकर यह फैसला लेते हैं. लेकिन कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो लोगों को समझ में नहीं आती. सोचिए बीमा खरीदना भी अगर ऑनलाइन शॉपिंग जैसा हो जाए तो फिर.

ऐसा ही कुछ अब वाकई होने जा रहा है. क्योंकि IRDAI ने बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा कर दी है. इसकी मदद से न सिर्फ लाइफ, हेल्थ या मोटर इंश्योरेंस खरीदा जा सकेगा बल्कि उनकी तुलना करना, क्लेम सेटलमेंट करना और पॉलिसी को रिन्यू करना भी बेहद आसान हो जाएगा. जान लीजिए पूरी खबर

क्या है बीमा सुगम पोर्टल?

फिलहाल लोगों को बीमा पॉलिसी के लिए अलग-अलग साइट्स पर जाकर अलग-अलग कंपनियों को कंपेयर करना पड़ता है. लेकिन बीमा सुगम को भारत का पहला ऐसा यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है. जहां आपको बीमा कंपनियां, एजेंट्स और इंटरमीडियरी सभी एक साथ जुड़े रहेंगे. यह एक तरह से वन-स्टॉप सॉल्यूशन होगा. जो पूरे इंश्योरेंस इकोसिस्टम को जोड़ देगा.

लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने इसे समर्थन दिया है. खास बात यह है कि बीमा सुगम का पहला फेज तो दिसंबर में शुरू होगा. लेकिन आने वाले महीनों में इसे चरणबद्ध तरीके से और भी सुविधाओं के साथ बढ़ाया जाएगा. बीमा इंडस्ट्री के बड़े नामों का मानना है कि यह प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं और कंपनियां दोनों के लिए फायदे का सौदा होगा.

इसमें क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?

इस प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहक सीधे पॉलिसी खरीद पाएंगे और कंपनियों के ऑफर की तुलना भी कर सकेंगे. किसी भी तरह की हेल्थ, लाइफ या मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी चुनने का विकल्प उपलब्ध रहेगा. इतना ही नहीं, पॉलिसी रिन्यूअल, क्लेम सेटलमेंट और ट्रैकिंग भी अब ऑनलाइन ही संभव होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से एजेंट्स और इंटरमीडियरी को भी ज्यादा पारदर्शिता के साथ काम करना होगा.

IRDAI का कहना है कि इससे न सिर्फ ग्राहकों का समय और पैसा बचेगा बल्कि बीमा इंडस्ट्री में भरोसा भी बढ़ेगा. आने वाले समय में इसे जीआईसी के रोडमैप के तहत और बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके.

