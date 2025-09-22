हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबीमा पॉलिसी भी अब मिलेगी ऑनलाइन शॉपिंग की तरह, जानिए क्या है बीमा सुगम

बीमा पॉलिसी भी अब मिलेगी ऑनलाइन शॉपिंग की तरह, जानिए क्या है बीमा सुगम

Bima Sugam Portal: सभी बीमा कंपनियों की बीमा पाॅलिसियों को एक जगह कंपेयर करने के लिए नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च होने जा रहा है. जान लीजिए यह कैसे काम करेगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: नीलेश ओझा | Updated at : 22 Sep 2025 10:01 AM (IST)

Bima Sugam Portal:  बीमा लोगों की जिंदगी का एक बेहद अहम पहलू है. अलग-अलग चीजों के लोग बीमा करवाते हैं. ताकि भविष्य में एकदम से किसी तरह का वित्तीय बोझ उनपर न आए. बीमा लेना एक बेहद जिम्मेदारी भरा फैसला होता है इसीलिए लोग काफी सोच समझकर यह फैसला लेते हैं. लेकिन कई बार कुछ बातें ऐसी होती है जो लोगों को समझ में नहीं आती. सोचिए बीमा खरीदना भी अगर ऑनलाइन शॉपिंग जैसा हो जाए तो फिर. 

ऐसा ही कुछ अब वाकई होने जा रहा है. क्योंकि IRDAI ने बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा कर दी है. इसकी मदद से न सिर्फ लाइफ, हेल्थ या मोटर इंश्योरेंस खरीदा जा सकेगा बल्कि उनकी तुलना करना, क्लेम सेटलमेंट करना और पॉलिसी को रिन्यू करना भी बेहद आसान हो जाएगा. जान लीजिए पूरी खबर 

क्या है बीमा सुगम पोर्टल?

फिलहाल लोगों को बीमा पॉलिसी के लिए  अलग-अलग साइट्स पर जाकर अलग-अलग कंपनियों को कंपेयर करना पड़ता है. लेकिन बीमा सुगम को भारत का पहला ऐसा यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म कहा जा रहा है. जहां आपको बीमा कंपनियां, एजेंट्स और इंटरमीडियरी सभी एक साथ जुड़े रहेंगे. यह एक तरह से वन-स्टॉप सॉल्यूशन होगा. जो पूरे इंश्योरेंस इकोसिस्टम को जोड़ देगा. 

यह भी पढ़ें: लोन लेने के बाद ये गलतियां न करें, वरना भविष्य में दोबारा लोन लेना मुश्किल हो जाएगा

लाइफ इंश्योरेंस काउंसिल और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल ने इसे समर्थन दिया है. खास बात यह है कि बीमा सुगम का पहला फेज तो दिसंबर में शुरू होगा. लेकिन आने वाले महीनों में इसे चरणबद्ध तरीके से और भी सुविधाओं के साथ बढ़ाया जाएगा. बीमा इंडस्ट्री के बड़े नामों का मानना है कि यह प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं और कंपनियां दोनों के लिए फायदे का सौदा होगा. 

इसमें क्या-क्या सुविधाएं मिलेंगी?

इस प्लेटफॉर्म के जरिए ग्राहक सीधे पॉलिसी खरीद पाएंगे और कंपनियों के ऑफर की तुलना भी कर सकेंगे. किसी भी तरह की हेल्थ, लाइफ या मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी चुनने का विकल्प उपलब्ध रहेगा. इतना ही नहीं, पॉलिसी रिन्यूअल, क्लेम सेटलमेंट और ट्रैकिंग भी अब ऑनलाइन ही संभव होगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से एजेंट्स और इंटरमीडियरी को भी ज्यादा पारदर्शिता के साथ काम करना होगा.

यह भी पढ़ें: तेजस एक्सप्रेस कितनी लेट होने पर मिलता है पैसा, इसके लिए कैसे करते हैं अप्लाई?

IRDAI का कहना है कि इससे न सिर्फ ग्राहकों का समय और पैसा बचेगा बल्कि बीमा इंडस्ट्री में भरोसा भी बढ़ेगा. आने वाले समय में इसे जीआईसी के रोडमैप के तहत और बड़े स्तर पर लागू किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके. 

यह भी पढ़ें: करीबी को छोड़ने गए स्टेशन और गेट बंद होने वंदे भारत में फंस गए, कितना लगेगा जुर्माना?

 

Published at : 22 Sep 2025 10:01 AM (IST)
Tags :
Utility News INSURANCE Bima Sugam Portal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन ने पाकिस्तान को क्यों दिया झटका? आखिर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-35 को देने से क्यों किया इनकार, सामने आई ये बड़ी वजह 
चीन ने PAK को क्यों दिया झटका? आखिर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-35 को देने से क्यों किया इनकार? सामने आई ये वजह 
बिहार
बिहार चुनाव में उम्मीदवार तय करने के लिए BJP ने बनाया प्लान, दशहरा से पहले होगा यह बड़ा काम
बिहार चुनाव में उम्मीदवार तय करने के लिए BJP ने बनाया प्लान, दशहरा से पहले होगा यह बड़ा काम
इंडिया
जब मांस नहीं खाता था अकबर तो उसके लिए परोसी जाती थी ये शाकाहारी डिश, जानें क्यों थी पसंद
जब मांस नहीं खाता था अकबर तो उसके लिए परोसी जाती थी ये शाकाहारी डिश, जानें क्यों थी पसंद
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन ने पाकिस्तान को क्यों दिया झटका? आखिर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-35 को देने से क्यों किया इनकार, सामने आई ये बड़ी वजह 
चीन ने PAK को क्यों दिया झटका? आखिर 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट J-35 को देने से क्यों किया इनकार? सामने आई ये वजह 
बिहार
बिहार चुनाव में उम्मीदवार तय करने के लिए BJP ने बनाया प्लान, दशहरा से पहले होगा यह बड़ा काम
बिहार चुनाव में उम्मीदवार तय करने के लिए BJP ने बनाया प्लान, दशहरा से पहले होगा यह बड़ा काम
इंडिया
जब मांस नहीं खाता था अकबर तो उसके लिए परोसी जाती थी ये शाकाहारी डिश, जानें क्यों थी पसंद
जब मांस नहीं खाता था अकबर तो उसके लिए परोसी जाती थी ये शाकाहारी डिश, जानें क्यों थी पसंद
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
बॉलीवुड
'रंग दे बसंती' की स्टार कास्ट ने क्यों लौटा दी थी अपनी फीस? सोहा अली खान ने बताई चौंकाने वाली वजह
'रंग दे बसंती' की स्टार कास्ट ने क्यों लौटा दी थी अपनी फीस? सोहा अली खान ने बताई चौंकाने वाली वजह
यूटिलिटी
New GST Rates: आज से सस्ती हो गईं खाने-पीने की इतनी सारी चीजें, रेट कम न हो तो कहां करें शिकायत?
आज से सस्ती हो गईं खाने-पीने की इतनी सारी चीजें, रेट कम न हो तो कहां करें शिकायत?
ट्रेंडिंग
शख्स ने आटा छलनी में रोक दिया पानी! यूजर्स ने खोली पोल, बोले बचपन में साइंस क्लास बंक की थी क्या- वीडिया वायरल
शख्स ने आटा छलनी में रोक दिया पानी! यूजर्स ने खोली पोल, बोले बचपन में साइंस क्लास बंक की थी क्या- वीडिया वायरल
लाइफस्टाइल
Gutkha Flavors and Health Risks: गुटखा में किस वजह से आता है फ्लेवर का स्वाद, यह सेहत के लिए कितना होता है खतरनाक?
गुटखा में किस वजह से आता है फ्लेवर का स्वाद, यह सेहत के लिए कितना होता है खतरनाक?
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget