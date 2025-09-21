हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
लोन लेने के बाद ये गलतियां न करें, वरना भविष्य में दोबारा लोन लेना मुश्किल हो जाएगा

लोन लेने के बाद ये गलतियां न करें, वरना भविष्य में दोबारा लोन लेना मुश्किल हो जाएगा

Loan Tips: लोन लेने के बाद छोटी गलतियां आपके लिए आगे चलकर बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है. इसलिए इन गलतियों से बचें. जान लीजिए जरूरी बातें रहेंगे फायदे में.

21 Sep 2025 03:23 PM (IST)
Loan Tips: लोन लेने के बाद छोटी गलतियां आपके लिए आगे चलकर बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकती है. इसलिए इन गलतियों से बचें. जान लीजिए जरूरी बातें रहेंगे फायदे में.

आजकल जब किसी काम के लिए पैसे की कमी होती है. तो लोग लोन ले लेते हैं. यह अब रोजमर्रा की बात बन गई है. लेकिन कई लोग लोन लेने के बाद छोटी-छोटी गलतियों की वजह से भविष्य में दोबारा लोन लेने में फंस जाते हैं.

लोन लेने के बाद अक्सर लोग क्रेडिट स्कोर पर असर डालने वाली चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं. एक बार क्रेडिट स्कोर खराब हो गया. तो अगली बार बैंक या फाइनेंशियल इंस्टिट्यूशन से लोन लेना मुश्किल हो जाता है. इसलिए लोन लेने के बाद हर कदम सोच-समझकर उठाना जरूरी है.F
सबसे बड़ी गलती होती है EMI समय पर न भरना. कई लोग भूल जाते हैं या पैसों की कमी के कारण चूक कर देते हैं. देर से भुगतान करने से आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाता है और भविष्य में लोन लेना कठिन हो जाता है. इसलिए हमेशा समय पर EMI भरें.
लोन लेने के बाद बिना प्लानिंग नया लोन लेना भी नुकसानदेह है. अगर पहले से लोन चल रहे हैं और आप नया लोन ले लेते हैं. तो आपकी फाइनेंशियल स्थिति कमजोर हो सकती है. इससे क्रेडिट स्कोर पर भी असर पड़ता है और भविष्य में लोन लेना मुश्किल हो जाता है.
कई बार लोग लोन मिलने के बाद खर्च बढ़ा देते हैं और बजट पर ध्यान नहीं देते. इससे EMI और बाकी जिम्मेदारियों में दिक्कतें आती हैं. सही बजटिंग और खर्च पर कंट्रोल रखना जरूरी है. ताकि भविष्य में किसी भी लोन के लिए आपको प्राॅब्लम न हो.
क्रेडिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट का गलत इस्तेमाल भी बड़ी गलती है. लोन लेने के बाद इनका सही इस्तेमाल करना जरूरी है. लिमिट के भीतर रहकर ही ट्रांजैक्शन करें और समय पर पेमेंट करें. ताकि क्रेडिट स्कोर सही रहे. जिससे आगे चलकर दिक्कत न आए.
लोन लेने से पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का आंकलन करें और पूरी जानकारी लेकर ही लोन लें. सही प्लानिंग के साथ लोन का इस्तेमाल करने से आप भविष्य में परेशानियों से बच सकते हैं. जरूरत पड़ने पर आसानी से दोबारा लोन भी ले सकते हैं.
लोन लेने से पहले अपनी फाइनेंशियल कंडीशन का आंकलन करें और पूरी जानकारी लेकर ही लोन लें. सही प्लानिंग के साथ लोन का इस्तेमाल करने से आप भविष्य में परेशानियों से बच सकते हैं. जरूरत पड़ने पर आसानी से दोबारा लोन भी ले सकते हैं.
21 Sep 2025 03:23 PM (IST)
Embed widget