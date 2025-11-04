Bilaspur Train Accident: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मंगलवार शाम बड़ा ट्रेन हादसा हो गया. जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. जयराम नगर स्टेशन के पास गेवरा रोड-बिलासपुर मेमू लोकल ट्रेन और एक मालगाड़ी की आमने-सामने की टक्कर में कई लोगों की जान चली गई और कुछ घायल हो गए. हादसा शाम करीब 4 बजे गटोरा और बिलासपुर स्टेशन के बीच अप लाइन पर हुआ. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कई डिब्बे क्षतिग्रस्त हो गए.

घटना की सूचना मिलते ही रेलवे प्रशासन ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया. वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया जा चुका है. फिलहाल दुर्घटना की जांच जारी है और रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर यात्रियों के परिजनों के लिए मदद का इंतजाम किया है. चेक कर लें हेल्पलाइन नंबर.

रेलवे ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

रेलवे ने बिलासपुर ट्रेन हादसे के बाद यात्रियों और उनके परिजनों की सहायता के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. हादसे से जुड़ी सही जानकारी और घायलों की स्थिति जानने के लिए लोग इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं. चंपा जंक्शन के लिए 808595652, रायगढ़ के लिए 975248560 और पेंड्रा रोड के लिए 8294730162 नंबर जारी किए गए हैं. इसके अलावा सीधे दुर्घटना स्थल पर भी दो हेल्पलाइन नंबर उपलब्ध कराए गए हैं.

जिन पर संपर्क करके तुरंत जानकारी ली जा सकती है. 9752485499 और 8602007202. रेलवे ने बताया कि सभी हेल्पलाइन चौबीसों घंटे सक्रिय रहेंगे ताकि यात्रियों के परिजन तुरंत जरूरी जानकारी प्राप्त कर सकें और किसी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें. इसके अलावा रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर भी काॅल कर सकते हैं. जिसमें रेलवे की ओर से सहायता दी जाएगी.

इतने लोगों की गई जान

इस दर्दनाक हादसे में अब तक कम से कम 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है. जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हैं. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए और यात्रियों को बाहर निकालने के लिए बोगियों को काटना पड़ा. घायल यात्रियों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. जहां उनका इलाज जारी है. बताया जा रहा है कि कुछ घायलों की हालत बेहद नाजुक है और डॉक्टरों की एक विशेष टीम उनकी निगरानी में लगी हुई है.

