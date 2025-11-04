IRCTC खुद से कैंसल करे आपका टिकट, क्या तब भी वसूलता है कैंसिलेशन चार्ज? जान लीजिए नियम

IRCTC Cancellation Charges: देश में रोजाना करोड़ों लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं. इनमें से बहुत से लोग टिकट बुक करवाकर सफर करना पसंद करते हैं. लेकिन कई बार लोग ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं. और टिकट कंफर्म नहीं होता है. ऐसे में लोगों रिफंड मिल जाता है. लेकिन इन दिनों सोशल मीडिया पर एक अलग मामला चर्चा में है. एक महिला यूजर ने सोशल मीडिया पर शिकायत की कि उसका टिकट अपने आप कैंसिल हो गया.

जबकि उसने खुद कैंसिल नहीं किया था. फिर भी उनसे कैंसिलेशन चार्ज वसूला गया. इस मामले के बाद लोगों के मन में यह सवाल उठने लगा कि अगर IRCTC खुद से आपकी टिकट कैंसिल करता है यानी जब आपकी टिकट ऑटो कैंसिल होती है. तब भी क्या आपको चार्ज चुकाना होता है. जान लीजिए नियम.

IRCTC करें टिकट कैंसिल तो लगेगा कैंसिलेशन चार्ज?

अगर आपने IRCTC के जरिए टिकट बुक किया है और वह कन्फर्म नहीं हो पाया यानी वेटिंग लिस्ट में रह गया. तो ऐसे टिकट अपने आप ऑटोमैटिक कैंसिल हो जाते हैं. इसमें किसी तरह का कैंसिलेशन चार्ज नहीं लिया जाता. इस स्थिति में पूरा रिफंड यात्रियों के खाते में वापस आ जाता है.

यह भी पढ़ें: PPF Withdrawal Rules: PPF अकाउंट से कब निकाल सकते हैं पैसे, जानें समय से पहले कैसे कर सकते हैं विदड्रॉल

अगर आपने ई-टिकट बुक किया और चार्ट बनने के बाद भी वह वेटिंग में रह गया. तो सिस्टम उसे ऑटो कैंसिल कर देता है. ऐसे टिकटों पर न तो यात्री को कुछ करने की जरूरत होती है और न ही कोई कटौती होती है. हालांकि तत्काल टिकटों के लिए अलग नियम हैं. जिनमें सीट न मिलने पर भी कुछ क्लर्केज चार्ज कट सकता है.

कब देना पड़ता है कैंसिलेशन चार्ज?

अगर आप खुद से टिकट कैंसिल करते हैं. तो रेलवे के तय नियमों के अनुसार चार्ज देना पड़ता है. कन्फर्म टिकट कैंसिल करने पर चार्ज ट्रेन के समय के हिसाब से तय होता है. स्लीपर क्लास के लिए नार्मली 120 रुपये, सेकंड एसी के लिए 200 रुपये और फर्स्ट एसी के लिए 240 रुपये तक चार्ज लग सकता है.

यह भी पढ़ें: 48 घंटों के अंदर फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर नहीं लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज! DGCA ने रखा प्रस्ताव

अगर टिकट सफर के 48 घंटे पहले कैंसिल किया जाए तो पूरा चार्ज लागू होता है. फिर उसके बाद धीरे-धीरे रिफंड की रकम कम होने लगती है. तो वहीं आप वेटिंग टिकट को चार्ट बनने से पहले कैंसिल करते हैं तो पैसे कम कटते है. लेकिन चार्ट बनने के बाद कोई रिफंड नहीं मिलता.

यह भी पढ़ें: घर बैठे ऐसे बनवा सकते हैं पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, जानें अप्लाई करने का तरीका