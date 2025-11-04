एक्सप्लोरर
महिलाओं के साथ इन लोगों का भी बनेगा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, फ्री में कर सकेंगे बस में सफर
Delhi Pink Saheli Smart Card: दिल्ली सरकार पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड से अब बसों में फ्री सफर की सुविधा मिलेगी. महिलाओं के साथ-साथ इन लोगों को भी मिलेगी यह सुविधा.
दिल्ली सरकार की ओर से महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में और अधिक सुविधा देने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च कर दिया गया है. इस कार्ड की मदद से महिलाएं अब डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी.
Published at : 04 Nov 2025 02:15 PM (IST)
