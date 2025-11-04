हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महिलाओं के साथ इन लोगों का भी बनेगा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, फ्री में कर सकेंगे बस में सफर

महिलाओं के साथ इन लोगों का भी बनेगा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, फ्री में कर सकेंगे बस में सफर

Delhi Pink Saheli Smart Card: दिल्ली सरकार पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड से अब बसों में फ्री सफर की सुविधा मिलेगी. महिलाओं के साथ-साथ इन लोगों को भी मिलेगी यह सुविधा.

By : एबीपी लाइव  | Updated at : 04 Nov 2025 02:15 PM (IST)
Delhi Pink Saheli Smart Card: दिल्ली सरकार पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड से अब बसों में फ्री सफर की सुविधा मिलेगी. महिलाओं के साथ-साथ इन लोगों को भी मिलेगी यह सुविधा.

दिल्ली सरकार की ओर से महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में और अधिक सुविधा देने के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च कर दिया गया है. इस कार्ड की मदद से महिलाएं अब डीटीसी और क्लस्टर बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी.

दिल्ली का पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड पुराने चले आ रहे पिंक स्लिप को रिप्लेस करेगा. आपको बता दें साल 2019 में जब बसों में फ्री ट्रेवल के लिए स्कीम शुरू की तो पिंक स्लिप लेकर फ्री ट्रेवल करने का मौका मिलता था. लेकिन अब इसके लिए इस कार्ड की जरूरत होगी.
दिल्ली का पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड पुराने चले आ रहे पिंक स्लिप को रिप्लेस करेगा. आपको बता दें साल 2019 में जब बसों में फ्री ट्रेवल के लिए स्कीम शुरू की तो पिंक स्लिप लेकर फ्री ट्रेवल करने का मौका मिलता था. लेकिन अब इसके लिए इस कार्ड की जरूरत होगी.
सरकार ने बताया कि इस योजना का मकसद दिल्ली की महिलाओं को बसों में फ्री और आसान सफर करने का मौका देना है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम शहर को वुमेन-फ्रेंडली बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव लाएगा.
सरकार ने बताया कि इस योजना का मकसद दिल्ली की महिलाओं को बसों में फ्री और आसान सफर करने का मौका देना है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि यह कदम शहर को वुमेन-फ्रेंडली बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव लाएगा.
दिल्ली में फ्री ट्रेवल के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर भी कर सकेंगे. उन्हें भी डीटीसी और क्लस्टर बसों में फ्री ट्रेवल की सुविधा मिलेगी. 2 नवंबर से यह कार्ड शुरू हो चुका है.
दिल्ली में फ्री ट्रेवल के लिए पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि ट्रांसजेंडर भी कर सकेंगे. उन्हें भी डीटीसी और क्लस्टर बसों में फ्री ट्रेवल की सुविधा मिलेगी. 2 नवंबर से यह कार्ड शुरू हो चुका है.
इस कार्ड पर धारक का नाम और फोटो होगा. जिससे यह एक पर्सनल स्मार्ट कार्ड की तरह काम करेगा. भविष्य में इस कार्ड को दिल्ली के बाकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे मेट्रो से भी जोड़ने का सोचा जा रहा है. जिससे एक ही कार्ड से पूरा सफर हो सके.
इस कार्ड पर धारक का नाम और फोटो होगा. जिससे यह एक पर्सनल स्मार्ट कार्ड की तरह काम करेगा. भविष्य में इस कार्ड को दिल्ली के बाकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे मेट्रो से भी जोड़ने का सोचा जा रहा है. जिससे एक ही कार्ड से पूरा सफर हो सके.
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. दिल्ली की रहने वाली महिलाएं और ट्रांसजेंडर दिल्ली सरकार की वेबसाइट या सहेली कार्ड पोर्टल के जरिए से आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आईडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना जरूरी होगा.
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन रखी गई है. दिल्ली की रहने वाली महिलाएं और ट्रांसजेंडर दिल्ली सरकार की वेबसाइट या सहेली कार्ड पोर्टल के जरिए से आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए आईडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ देना जरूरी होगा.
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड आवेदन के बाद कार्ड सीधे घर पर पहुंचाया जाएगा. पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड न सिर्फ फ्री सफर का साधन है. बल्कि यह महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के सशक्तिकरण की दिशा में भी जरूरी कदम है. अगर आप भी हैं पात्र तो जल्द करें आवेदन.
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड आवेदन के बाद कार्ड सीधे घर पर पहुंचाया जाएगा. पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड न सिर्फ फ्री सफर का साधन है. बल्कि यह महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के सशक्तिकरण की दिशा में भी जरूरी कदम है. अगर आप भी हैं पात्र तो जल्द करें आवेदन.
Published at : 04 Nov 2025 02:15 PM (IST)
DTC Utility News Free Travel

