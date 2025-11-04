महिलाओं के साथ इन लोगों का भी बनेगा पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड, फ्री में कर सकेंगे बस में सफर

दिल्ली का पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड पुराने चले आ रहे पिंक स्लिप को रिप्लेस करेगा. आपको बता दें साल 2019 में जब बसों में फ्री ट्रेवल के लिए स्कीम शुरू की तो पिंक स्लिप लेकर फ्री ट्रेवल करने का मौका मिलता था. लेकिन अब इसके लिए इस कार्ड की जरूरत होगी.