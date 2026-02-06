हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीबैंक में अकाउंट खुलवाते ही हो जाता है बीमा, बहुत से लोग नहीं जानते ये बात

बैंक में अकाउंट खुलवाते ही हो जाता है बीमा, बहुत से लोग नहीं जानते ये बात

डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के तहत देश के लगभग सभी बैंक कवर होते हैं. इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक और ज्यादातर कोऑपरेटिव बैंक शामिल है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 06 Feb 2026 02:05 PM (IST)
बैंक में पैसा जमा करते समय ज्यादातर लोगों के मन में यही सवाल होता है कि अगर बैंक पर कोई संकट आ गया या वह बंद हो जाए तो उनकी जमा पूंजी का क्या होगा. खास बात यह है कि बहुत से खाताधारक को यह जानकारी ही नहीं होती है कि बैंक में अकाउंट खुलवाते ही उनकी जमा राशि अपने आप बीमित हो जाती है. यह सुरक्षा डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के जरिए मिलती है, जो भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि बैंक में अकाउंट खुलवाते ही बीमा कैसे हो जाता है जिसके बारे में बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं. 

कौन-कौन से बैंक होते हैं DICGC के तहत कवर?

डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के तहत देश के लगभग सभी बैंक कवर होते हैं. इसमें पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, रीजनल रूरल बैंक, लोकल एरिया बैंक और ज्यादातर कोऑपरेटिव बैंक शामिल है. यानी अगर आपका खाता किसी आरबीआई लाइसेंस प्राप्त बैंक में है, तो वह आमतौर पर DICGC बीमा के दायरे में आता है. 

किन जमाओं पर मिलता है बीमा?

डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लगभग सभी आम तरह की जमाओं पर बीमा देता है. इसमें सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट और इसी तरह की दूसरी जमा शामिल है. हालांकि केंद्र और राज्य सरकारों की जमा, विदेशी सरकारों की जमा, इंटर बैंक डिपॉजिट और कुछ खास कैटेगरी की जमा इसके दायरे में नहीं आती है. वहीं DICGC के नियमों के अनुसार हर खाताधारक को प्रति बैंक अधिकतम 5 लाख रुपये तक का बीमा कवर मिलता है. यह राशि मूलधन और उस पर मिलने वाले ब्याज दोनों को मिलाकर होती है. यानी अगर किसी बैंक में आपके सभी खाते की कुल रकम 5 लाख या उससे कम है, तो वह पूरी तरह सुरक्षित मानी जाती है. 

एक बैंक में कई खाते हो तो क्या होगा?

अगर किसी व्यक्ति के एक ही बैंक में सेविंग अकाउंट, एफडी और आरडी जैसे कई खाते तो सभी खातों की रकम जोड़कर बीमा कवर तय किया जाता है. ऐसे में कुल मिलाकर अधिकतम 5 लाख रुपये तक का ही बीमा मिलेगा. चाहे खाते कितने भी क्यों न हो. वहीं अगर किसी व्यक्ति के खाते दो अलग-अलग बैंक में है तो हर बैंक के लिए 5 लाख रुपये का बीमा कवर अलग-अलग लागू होता है. यानी एक बैंक में 5 लाख और दूसरे बैंक में भी 5 लाख तक की राशि सुरक्षित मानी जाती है. 

बैंक पर संकट आने पर कैसे मिलता है पैसा?

अगर किसी बैंक पर आरबीआई की ओर से मोराटोरियम लगाया जाता है या बैंक बंद होता है, तो DICGC बीमा प्रक्रिया शुरू करता है. ऐसे मामलों में पात्र खाताधारकों को उनकी बीमित राशि तय समय के अंदर मिल जाती है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 06 Feb 2026 02:05 PM (IST)
Bank Account Insurance DICGC Insurance India Deposit Insurance Scheme
