बैंक में रखे लॉकर की खो गई चाबी तो सबसे पहले करें ये काम, नहीं तो हो जाएगा बड़ा नुकसान

आज के समय में लगभग हर व्यक्ति अपनी कीमती चीजें, जैसे सोना, जेवरात, प्रॉपर्टी के कागज या अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट्स सुरक्षित रखने के लिए बैंक के लॉकर का इस्तेमाल करता है. बैंक लॉकर को सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है क्योंकि वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम होते हैं. लेकिन अगर उसी लॉकर की चाबी कहीं खो जाए तो यह स्थिति किसी के लिए भी तनाव और चिंता का कारण बन सकती है.

ऐसे में घबराने की जगह यह समझना जरूरी है कि बैंक ने ऐसी स्थिति के लिए पहले से ही तय नियम बनाए हुए हैं. तो आइए जानते हैं कि अगर आपकी बैंक लॉकर की चाबी खो जाती है तो सबसे पहले क्या काम करें और किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए.

सबसे पहले क्या करें?

अगर आपको पता चले कि आपकी लॉकर की चाबी खो गई है तो सबसे पहला कदम तुरंत बैंक को इसकी जानकारी देना है. आप चाहें तो बैंक ब्रांच में जाकर या फोन के माध्यम से भी सूचना दे सकते हैं. ऐसा इसलिए जरूरी है ताकि अगर किसी के हाथ चाबी लग भी जाए तो वह उसका गलत इस्तेमाल न कर सके. बैंक आमतौर पर इस सूचना को लिखित रूप में लेना सही मानते हैं. इसलिए आपको एक लिखित शिकायत (written complaint) देनी होगी, जिसमें आपका नाम और खाता नंबर, लॉकर नंबर, बैंक ब्रांच का नाम, लॉकर चाबी खोने की तारीख और समय जानकारी शामिल हो. साथ ही, बैंक आपसे एफआईआर रिपोर्ट की कॉपी भी मांगेगा, जिसे आपको नजदीकी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराना होगा.

बैंक क्या करता है आगे?

जब आप बैंक को सूचना दे देते हैं तो बैंक तुरंत आपके लॉकर को ऑपरेशन स्टॉप मोड में डाल देता है. इसका मतलब है कि उस लॉकर को तब तक कोई नहीं खोल सकता, जब तक नया ताला नहीं लगाया जाता है. इसके बाद बैंक लॉकर को खोलने के लिए लॉकर बनाने वाली कंपनी की मदद लेता है. यह कंपनी के विशेषज्ञ बैंक कर्मचारियों की मौजूदगी में लॉकर को खोलते हैं. लॉकर को तोड़ने की यह पूरी प्रक्रिया आपके सामने होती है. लॉकर खुलने के बाद उसमें नया ताला लगाया जाता है और आपको नई चाबी दी जाती है.

लॉकर चाबी से जुड़ी जरूरी सावधानियां

1. चाबी को हमेशा सुरक्षित जगह पर रखें, उसे ऐसी जगह न रखें जहां बच्चे या अन्य लोग आसानी से पहुंच सकें.

2. डुप्लीकेट चाबी न बनवाएं, ये बैंक की सुरक्षा नीति के अनुसार यह नियमों के खिलाफ है.

3. किसी को भी लॉकर की जानकारी शेयर न करें, लॉकर नंबर, शाखा या चाबी से जुड़ी कोई भी जानकारी किसी तीसरे व्यक्ति को न बताएं.

4. की-रिंग या टैग का यूज करें ताकि चाबी आसानी से पहचानी जा सके और गुम होने की संभावना कम रहे.

5. अगर चाबी मिल जाए, तो तुरंत बैंक को बताएं ताकि वे आपके लॉकर की स्थिति फिर से अपडेट कर सकें.

