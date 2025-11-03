UPI से धड़ाधड़ करते हैं पेमेंट तो पढ़ें ये स्मार्ट टिप्स, आपका पैसा रहेगा 100% सेफ

आज के डिजिटल जमाने में हम सब कुछ अपने मोबाइल से ही कर लेते हैं, चाहे सब्जी वाले को पैसे देने हों, दोस्तों के साथ बिल शेयर करना हो या ऑनलाइन शॉपिंग करनी हो. अब नकद पैसे रखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि UPI ने पेमेंट को आसान, तेज और सेफ बना दिया है. लेकिन जितनी आसानी से हम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, उतनी ही तेजी से UPI फ्रॉड के मामले भी बढ़ रहे हैं.

कई बार लोग जल्दबाजी में ऐसे लिंक पर क्लिक कर देते हैं या QR कोड स्कैन कर लेते हैं, जिससे उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है. साइबर फ्रॉडर्स इतने चालाक हो गए हैं कि वो खुद को बैंक अधिकारी, ऐप सपोर्ट टीम या सरकारी एजेंट बताकर लोगों से OTP या UPI PIN निकलवा लेते हैं. इसी खतरे को देखते हुए RBI ने हाल ही में नई गाइडलाइन्स जारी की हैं, ताकि यूजर ऐसे फ्रॉड से सेफ रह सकें.अगर आप भी रोज UPI का यूज करते हैं तो ये स्मार्ट टिप्स आपको जरूर पता होने चाहिए. इन्हें अपनाने से आप 100% सेफ रह सकते हैं.

1. अनजान लिंक या QR कोड से दूर रहें - सबसे ज्यादा फ्रॉड फिशिंग लिंक और नकली QR कोड के जरिए हो रहे हैं. स्कैमर्स आपको किसी रिफंड, इनाम या कैशबैक के नाम पर लिंक भेजते हैं. जैसे ही आप उस पर क्लिक करते हैं या QR कोड स्कैन करते हैं, आपके बैंक की जानकारी उनके पास पहुंच जाती है. RBI ने साफ कहा है कि अगर आपको पैसे मिलने हैं, तो आपको कुछ स्कैन या क्लिक करने की जरूरत नहीं होती है. कोई भी असली कंपनी या बैंक पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करने को नहीं कहेगा.

2. कभी किसी को अपना UPI PIN या OTP न बताएं - ये सबसे आम और खतरनाक गलती होती है. प्रॉडर्स फोन करके कहते हैं कि वे बैंक या Paytm, PhonePe से बोल रहे हैं और आपका अकाउंट वेरीफाई करना है, बस OTP या PIN बताइए. ऐसे में ध्यान रखें UPI PIN सिर्फ पैसे भेजने के लिए होता है, पैसे मिलने के लिए नहीं, कोई बैंक, ऐप या कंपनी कभी OTP, PIN या पासवर्ड नहीं मांगती. अगर कोई कहे PIN डालिए ताकि पैसा आए तो समझ जाइए, सामने वाला फ्रॉड कर रहा है.

3. सिर्फ ऑफिशियल UPI ऐप ही यूज करें - आजकल फेक UPI ऐप्स भी प्ले स्टोर और वेबसाइट्स पर मिल जाते हैं, जो दिखने में असली जैसे लगते हैं. ऐसे ऐप्स आपके लॉगिन डिटेल्स और बैंक डेटा चोरी कर सकते हैं. इसलिए ऐप डाउनलोड करने से पहले डेवलपर का नाम जरूर देखें सिर्फ Google Play Store या Apple App Store से ही ऐप इंस्टॉल करें. इंस्टॉल करते समय ऐप जो परमिशन मांग रहा है, उसे ध्यान से पढ़ें. अगर कोई ऐप Instant Cashback या Double Money Offer दे रहा है, तो ये लगभग तय है वो फ्रॉड है.

4. पैसे भेजने से पहले रिसीवर का नाम दो बार चेक करें - कई बार फ्रॉडर्स ऐसा नाम रखते हैं जो किसी दोस्त या ब्रांड जैसा लगता है. जैसे ही आप गलत ID पर पैसा भेजते हैं, वो तुरंत गायब हो जाते हैं. इसलिए हर बार ट्रांजैक्शन करने से पहले रिसीवर का नाम और UPI ID दो बार चेक करें. अगर GPay, Paytm या PhonePe पर नाम अजीब दिखे या पहचान में न आए, तो तुरंत ट्रांजैक्शन कैंसल कर दें.

5. फ्रॉड होने पर तुरंत रिपोर्ट करें - अगर गलती से आपके साथ UPI फ्रॉड हो जाए, तो घबराने की जगह फौरन कार्रवाई करें. RBI की नई गाइडलाइन के मुताबिक, बैंक को अब ऐसे मामलों की रिपोर्ट 24 घंटे के अंदर लेनी होगी. आप अपने बैंक के कस्टमर केयर पर कॉल करें. 1930, National Cyber Helpline नंबर पर तुरंत संपर्क करें. इसके अलावा https://cybercrime.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें.

