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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीBank Locker Alert: क्या आप भी लेने जा रहे हैं बैंक लॉकर? पहले जान लें ये जरूरी नियम, वरना पछताना पड़ेगा

Bank Locker Alert: क्या आप भी लेने जा रहे हैं बैंक लॉकर? पहले जान लें ये जरूरी नियम, वरना पछताना पड़ेगा

Bank Locker Alert: कई लोग सोने-चांदी से लेकर जरूरी दस्तावेजों तक बैंक लॉकर में रखना पसंद करते हैं. लेकिन लॉकर लेने से पहले RBI के नियमों और बैंक की शर्तों के बारे में पता होना जरूरी है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 20 Jun 2026 04:02 PM (IST)
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  • लॉकर एग्रीमेंट से पहले बैंक नियम, किराए की शर्तें समझें।
  • बैंक अतिरिक्त FD, बीमा या निवेश के लिए बाध्य नहीं कर सकता।
  • लॉकर में सोना, दस्तावेज रखें; नकद, अवैध सामग्री वर्जित।
  • हमेशा नॉमिनी का नाम दर्ज करें, कानूनी अड़चनें टालें।

Bank Locker Alert: आज के समय में हर कोई कीमती सामान से लेकर जरूरी डॉक्यूमेंट तक बैंक लॉकर में रखना पसंद करता है. लोग यह सोचकर लॉकर में सामान रखवाते हैं कि उनका सामान यहां सुरक्षित रहेगा. लेकिन एक गलती है जो अक्सर ग्राहक कर जाते हैं और वह है बिना पूरी जानकारी के लॉकर एग्रीमेंट पर साइन करना और यहीं उनकी सबसे बड़ी गलती होती है. अगर आप भी नया बैंक लोकर लेने की सोच रहे हैं तो पहले भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के नियमों और बैंक की शर्तों को जान लें. 

जान लें लॉकर का किराया और शर्तें

  • बैंक लॉकर का किराया उसके साइज और लोकेशन के मुताबिक अलग हो सकता है.
  • अक्सर देखा गया है कि बैंक लॉकर आवंटन के समय ग्राहकों से FD कराने की शर्त रखी जाती है.
  • इसके अलावा बैंक आपको अतिरिक्त निवेश, बीमा या अन्य किसी चीज के लिए मजबूर नहीं कर सकता है. 
  • RBI के मुताबिक, बैंक आपसे सिर्फ उतनी ही एफडी मांग सकता है, जो तीन साल के लॉकर किराए और लॉकर तोड़ने के समय में आने वाले खर्च को पूरा कर सके.

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लॉकर में क्या रखने की है परमिशन

  • बैंक लॉकर का इस्तेमाल सोना-चांदी, कीमती चीजों और जरूरी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है.
  • लेकिन लॉकर में कुछ सामान रखना सख्त मना होता है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए.
  • लॉकर में ज्यादा नकदी, नशीले पदार्थ, अवैध चीजें, ज्वलनशील सामग्री नहीं रख सकते हैं.
  • अगर बैंक को इसके बारे में शक होता है तो लॉकर की जांच की जा सकती है. 

नॉमिनी रखना है जरूरी

  • जब भी लॉकर लें तो हमेशा नॉमिनी का नाम जरूर दर्ज करवाएं.
  • इससे अगर कभी कोई अनहोनी हो जाती है तो लॉकर में रखा सामान कानूनी नॉमिनी तक पहुंचाया जा सकता है.
  • अगर लॉकर लेते समय नॉमिनी का नाम दर्ज नहीं होता है तो आगे दिक्कत आ सकती है.
  • जैसे बैंक लॉकर में रखा सामान लेने के लिए परिवार को कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है.
  • इसमें काफी समय जा सकता है इसलिए पहले ही नॉमिनी का नाम दर्ज करवाना चाहिए.
  • अगर लॉकर काफी समय से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है या किराया जमा नहीं हो रहा है तो बैंक को नियमों के तहत लॉकर बंद या खोलने की परमिशन होती है.

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ध्यान दें, बैंक लॉकर जरूरी और कीमती चीजों को रखने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इससे जुड़े नियमों की जानकारी होना भी जरूरी है, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरह की दिक्कत न हो.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 20 Jun 2026 03:59 PM (IST)
Tags :
Utility News RBI Rule Bank Locker Benefits
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