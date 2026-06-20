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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीघर में किसी का निधन हो जाए तो न भूलें ये 5 काम, अटक सकता है आपका पैसा, आज ही जान लें

घर में किसी का निधन हो जाए तो न भूलें ये 5 काम, अटक सकता है आपका पैसा, आज ही जान लें

Finance Rules: अगर घर में किसी का निधन हो जाए तो अक्सर लोग कुछ जरूरी काम करने भूल जाते हैं, लेकिन अगर समय रहते वह काम नहीं किए गए तो भविष्य में दिक्कत हो सकती है. जानिए क्या हैं वह जरूरी काम?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 20 Jun 2026 12:11 PM (IST)
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  • पैन, ईमेल और मोबाइल नंबर जैसी जानकारी अपडेट करें।

Finance Rules: अगर परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए तो जाहिर सी बात है कि यह पल काफी मुश्किल होता है, लेकिन इसी दौरान कुछ जरूरी कागजी और वित्तीय काम होते हैं जो हम करना भूल जाते हैं. लेकिन अगर इन्हें समय रहते नहीं किया गया तो फ्यूचर में दिक्कत हो सकती है जैसे डॉक्यूमेंट का गलत इस्तेमाल हो सकता है और किसी तरह की धोखाधड़ी हो सकती है, इसलिए आज हम आपको बताएंगे उन जरूरी कामों के बारे में, जिन्हें परिवार के किसी सदस्य के निधन के बाद जल्दी कर लेने चाहिए. 

1. पहले बनवाएं डेथ सर्टिफिकेट

बैंक या फिर कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत डेथ सर्टिफिकेट से होती है. यह डॉक्यूमेंट बैंक, सरकारी विभाग, बीमा कंपनी में दावों या अपडेट के लिए कंपलसरी माना जाता है. इसलिए जितनी जल्दी हो सके इसे जरूर बनवाएं. 

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2. इन्वेस्टमेंट और बीमा से जुड़े रिकॉर्ड करें अपडेट

अगर मृत व्यक्ति ने नाम पर जीवन बीमा, म्यूचुअल फंड , PPF या अन्य इन्वेस्टमेंट मौजूद हैं तो संबंधित संस्थानों से संपर्क करना चाहिए. समय रहते क्लेम और ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करने से आपको बाद में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी.

3. बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी लें 

मृत व्यक्ति के नाम पर मौजूद बैंक अकाउंट, RD, FD की जानकारी लें. उसके बाद नॉमिनी जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करके अकाउंट में मौजूद राशि को अपने नाम ट्रांसफर करवा सकता है.

4. प्रॉपर्टी और घरेलू कनेक्शन का करें ट्रांसफर

अगर मृत व्यक्ति के नाम पर घर, जमीन, गाड़ी, गैस कनेक्शन या अन्य चीजें हैं तो इन्हें नॉमिनी के नाम पर ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया शुरू करें. इससे आगे चलकर कोई दिक्कत नहीं होगी.

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5. इन चीजों को अपडेट करना है जरूरी

ईमेल, मोबाइल नंबर से लेकर पैन कार्ड तक यह सारी चीजें आज लगभग हर वित्तीय सेवा से जुड़ी होती हैं. इसलिए इससे संबंधित रिकॉर्ड को टाइम पर अपडेट कर दें या फिर आप इसे बंद भी कर सकते हैं. इससे किसी भी तरह की साइबर ठगी के जोखिम को कम किया जा सकता है.

यह सभी वह जरूरी चीजें हैं, जिन्हें किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद जरूर करवाना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत न आए. समय रहते इन जरूरी डॉक्यूमेंट्स और अकाउंट्स को अपडेट करने से आगे चलकर कई परेशानियों से बचा जा सकता है. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 20 Jun 2026 12:11 PM (IST)
Tags :
Investments Death Certificate Utility News
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