खुशखबरी! ITR फाइल की बढ़ी डेडलाइन, अब इस दिन तक भर सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न

ITR Filing Last Date: अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है, तो कुछ टैक्सपेयर्स के लिए राहत की खबर है. सरकार ने इस साल कुछ कैटेगेरी के टैक्स पेयर्स के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त 2026 कर दी है. जी हां, कुछ लोगों को अब एक महीना और मिलने वाला है. ये राहत सभी टैक्सपेयर्स को नहीं मिलने वाली है.

किन लोगों को मिला समय?

नई व्यवस्था के तहत बिजनेस या प्रोफेशन से आय वाले ऐसे करदाता, जिनका टैक्स ऑडिट जरूरी नहीं है, वे अब 31 अगस्त 2026 तक ITR दाखिल कर सकते हैं. इसमें मुख्य रूप से ITR-3 और ITR-4 फाइल करने वाले योग्य करदाता शामिल हैं. इसके अलावा कुछ ट्रस्ट्स को भी इस बढ़ी हुई समय-सीमा का फायदा मिलेगा.

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सैलरीड लोगों के लिए क्या है लास्ट डेट?

अगर आप नौकरीपेशा हैं और ITR-1 या ITR-2 भरते हैं, तो आपके लिए कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऐसे टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2026 तक ही अपना रिटर्न दाखिल करना होगा. इसके बाद रिटर्न दाखिल करने पर लेट फीस और अन्य नियम लागू हो सकते हैं.

क्यों किया गया बदलाव?

सरकार का कहना है कि नॉन-ऑडिट बिजनेस मामलों और ट्रस्ट्स को अपने खातों और जरूरी दस्तावेजों को तैयार करने के लिए ज्यादा समय देने के मकसद से यह बदलाव किया गया है. इससे रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया आसान होगी और अंतिम समय की भागदौड़ भी कम होगी.

लेट होने पर क्या होगा?

अगर आपकी श्रेणी के लिए तय समय-सीमा निकल जाती है और उसके बाद ITR दाखिल करते हैं, तो आपको लेट फीस, ब्याज और कुछ टैक्स बेनिफिट्स के नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए अपनी श्रेणी के अनुसार तय तारीख से पहले रिटर्न दाखिल करना बेहतर रहेगा.

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