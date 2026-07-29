#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीहर बार ट्रेन टिकट बुक करते समय करें ये काम, बच जाएंगे आपके पैसे

हर बार ट्रेन टिकट बुक करते समय करें ये काम, बच जाएंगे आपके पैसे

Train Ticket Booking: ट्रेन की टिकट बुकिंग के दौरान अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके पैसे बच सकते हैं. जानिए टिकट बुकिंग के ऐसे तरीके, जो आपके पैसे बचाने में मदद कर सकते हैं.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 29 Jul 2026 10:52 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • लंबी दूरी पर स्लीपर क्लास चुनें, वैकल्पिक ट्रेनें जांचें।

Train Ticket Booking: अक्सर लोग ट्रेन की टिकट बुक करते समय सिर्फ यही सोचते हैं कि किसी भी तरह उन्हें कन्फर्म टिकट मिल जाए, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें, तो आपके काफी पैसे बच सकते हैं. ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते और जल्दबाजी में टिकट बुक कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ जाता है. हालांकि, अगर थोड़ा-सा ध्यान दिया जाए तो आपका ट्रेन का सफर सस्ता हो सकता है. आइए जानते हैं टिकट बुकिंग के ऐसे तरीके, जो आपके पैसे बचाने में मदद कर सकते हैं. 

प्रीमियम ट्रेनों की टिकट बुक करते समय करें ये काम

वंदे भारत और राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों से सफर करने वाले हैं तो जान लें, टिकट बुकिंग के दौरान अगर आप एक जरूरी काम कर लें तो आपके पैसे बच सकते हैं. अगर आपको सफर के दौरान ट्रेन में मिलने वाले खाने की जरूरत नहीं है तो आप टिकट बुक करते समय ही Optional Catering का ऑप्शन को हटा सकते हैं. ऐसा करने से आपके 300 से 500 रुपये तक बच सकते हैं.

रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, इस रूट की कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, देखें लिस्ट

सही पेमेंट ऑप्शन से भी बचेंगे पैसे

  • आप टिकट बुक करते समय सही पेमेंट ऑप्शन को चुनकर एक्स्ट्रा चार्ज देने से बच सकते हैं.
  • टिकट का भुगतान करने के लिए UPI या IRCTC iPay का उपयोग करना आपके लिए अच्छा रहेगा.
  • अगर आप इनसे पेमेंट करते हैं तो कई बार एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन या कन्वीनियंस चार्ज देने नहीं पड़ते.  

इन एप्स की मदद से टिकट बुक करें

  • अगर आपको ट्रेन की टिकट बुक करनी है तो हमेशा IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट से ही बुक करें.
  • इसके अलावा आप Rail Connect ऐप से भी टिकट बुक कर सकते हैं.
  • ध्यान दें, किसी थार्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से टिकट बुक करने पर आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज देना पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपको टिकट के ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं.

क्या अगस्त 2026 में बंद हो जाएगा इंस्टाग्राम? जानें सरकार ने क्या कहा

जरूरत और बजट के हिसाब से टिकट बुक करें

  • अगर आपको लंबी दूरी की यात्रा किफायती दाम पर करनी है तो आप 3AC की जगह स्लीपर क्लास में टिकट बुक करें. इससे आपका किराया काफी कम हो जाएगा.
  • इसके साथ ही आप एक ही रूट पर चलने वाली दूसरी ट्रेनों की टिकट भी चेक कर सकते हैं.
  • अगर किसी दूसरी ट्रेन में कम किराए में टिकट मिल जाता है तो आपके पैसे बच सकते हैं.

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
Read More
Published at : 29 Jul 2026 10:52 AM (IST)
Tags :
Train Ticket Booking Railway Rules Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

यूटिलिटी
हर बार ट्रेन टिकट बुक करते समय करें ये काम, बच जाएंगे आपके पैसे
हर बार ट्रेन टिकट बुक करते समय करें ये काम, बच जाएंगे आपके पैसे
यूटिलिटी
रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, इस रूट की कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, देखें लिस्ट
रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, इस रूट की कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, देखें लिस्ट
यूटिलिटी
आधार कार्ड से कैसे झटपट मिलेगा नया बिजली कनेक्शन? जानें पूरा प्रोसेस
आधार कार्ड से कैसे झटपट मिलेगा नया बिजली कनेक्शन? जानें पूरा प्रोसेस
यूटिलिटी
Instagram Bann: क्या अगस्त 2026 में बंद हो जाएगा इंस्टाग्राम? जानें सरकार ने क्या कहा
क्या अगस्त 2026 में बंद हो जाएगा इंस्टाग्राम? जानें सरकार ने क्या कहा
Advertisement

वीडियोज

सड़क पर गर्लफ्रेंड के साथ दरिंदगी!
Ram Kapoor का दर्दनाक खुलासा: Father ने पूछा
USA IRAN : कभी युद्ध शुरू करते, कभी बंद करते! ट्रंप क्या चाहते? |ABPLIVE
Bollywood News: 'फौजी' ने पकड़ी रफ्तार! 3 अगस्त से प्रभास की वापसी, दिसंबर रिलीज पर नजर (27.07.26)
Mannat: Mannat का मंडप में धमाकेदार हंगामा! धुएं के बीच रुकी Manyata-Vikrant की शादी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में मचा बवाल, अखिलेश-रिजिजू भिड़े, कौन पड़ा भारी?
एंटी पेपर लीक बिल पर संसद में मचा बवाल, अखिलेश-रिजिजू भिड़े, कौन पड़ा भारी?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी नहीं यादव होते तो..', OP राजभर ने अखिलेश से पूछा सवाल
'धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी नहीं यादव होते तो..', OP राजभर ने अखिलेश से पूछा सवाल
इंडिया
'सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं, ', CJP भड़की, सरकार को अल्टीमेटम
'सुप्रीम कोर्ट की शर्तें मंजूर नहीं, ', CJP भड़की, सरकार को अल्टीमेटम
क्रिकेट
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6 ओपनर, पहले नंबर पर कौन
टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 6 ओपनर, पहले नंबर पर कौन
टेलीविजन
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर बोले राजा चौधरी, बेटी के इब्राहिम अली संग अफेयर के रूमर्स पर कही ये बात
'वो मुझे पिता नहीं मानती', पलक को लेकर छलका राजा चौधरी का दर्द
इंडिया
Xप्लेन: अपराधियों से लेकर गालियां! CJP आंदोलन को दागदार करने की कोशिश क्यों?
अपराधियों से लेकर गालियां! CJP आंदोलन को दागदार करने की कोशिश क्यों?
विश्व
लहरों से लड़ गया 16 साल का लड़का, बचाई जान, ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाया
लहरों से लड़ गया 16 साल का लड़का, बचाई जान, ट्रंप ने व्हाइट हाउस बुलाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अनोखी कांवड़! दांतों से कार खींचकर गंगाजल ला रहा शिव भक्त
अनोखी कांवड़! दांतों से कार खींचकर गंगाजल ला रहा शिव भक्त
ENT LIVE
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
Badshah और Isha Rikhi के रिश्ते में आई दरार? Emotional Post से बढ़ीं चर्चाएं
ENT LIVE
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
Ram Kapoor ने बताई अपने पिता की आखिरी इच्छा, Lock Upp 2 में भावुक हुआ हर कोई
ABP NEWS
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
नहर से निकले मगरमच्छ ने एक ज़िंदा कुत्ते को दबोच लिया।
ABP NEWS
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
कुछ मिनटों की देरी भी भारी पड़ सकती थी, SDRF समय पर पहुँच गई।
ABP NEWS
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
शादी की बात करना गर्लफ्रेंड को महंगा पड़ा, बॉयफ्रेंड ने उसे 100 मीटर तक घसीटा।
Embed widget