हर बार ट्रेन टिकट बुक करते समय करें ये काम, बच जाएंगे आपके पैसे

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Train Ticket Booking: अक्सर लोग ट्रेन की टिकट बुक करते समय सिर्फ यही सोचते हैं कि किसी भी तरह उन्हें कन्फर्म टिकट मिल जाए, लेकिन क्या आप जानते हैं अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखें, तो आपके काफी पैसे बच सकते हैं. ज्यादातर लोग इस बारे में नहीं जानते और जल्दबाजी में टिकट बुक कर देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ जाता है. हालांकि, अगर थोड़ा-सा ध्यान दिया जाए तो आपका ट्रेन का सफर सस्ता हो सकता है. आइए जानते हैं टिकट बुकिंग के ऐसे तरीके, जो आपके पैसे बचाने में मदद कर सकते हैं.

प्रीमियम ट्रेनों की टिकट बुक करते समय करें ये काम

वंदे भारत और राजधानी जैसी प्रीमियम ट्रेनों से सफर करने वाले हैं तो जान लें, टिकट बुकिंग के दौरान अगर आप एक जरूरी काम कर लें तो आपके पैसे बच सकते हैं. अगर आपको सफर के दौरान ट्रेन में मिलने वाले खाने की जरूरत नहीं है तो आप टिकट बुक करते समय ही Optional Catering का ऑप्शन को हटा सकते हैं. ऐसा करने से आपके 300 से 500 रुपये तक बच सकते हैं.

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सही पेमेंट ऑप्शन से भी बचेंगे पैसे

आप टिकट बुक करते समय सही पेमेंट ऑप्शन को चुनकर एक्स्ट्रा चार्ज देने से बच सकते हैं.

टिकट का भुगतान करने के लिए UPI या IRCTC iPay का उपयोग करना आपके लिए अच्छा रहेगा.

अगर आप इनसे पेमेंट करते हैं तो कई बार एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन या कन्वीनियंस चार्ज देने नहीं पड़ते.

इन एप्स की मदद से टिकट बुक करें

अगर आपको ट्रेन की टिकट बुक करनी है तो हमेशा IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट से ही बुक करें.

इसके अलावा आप Rail Connect ऐप से भी टिकट बुक कर सकते हैं.

ध्यान दें, किसी थार्ड पार्टी प्लेटफॉर्म से टिकट बुक करने पर आपको कुछ एक्स्ट्रा सर्विस चार्ज देना पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपको टिकट के ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं.

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जरूरत और बजट के हिसाब से टिकट बुक करें