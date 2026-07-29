मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में लगा दी आग- वीडियो वायरल
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्पताल के रिसेप्शन पर लोग हंगामा कर रहे हैं. इसी दौरान रिसेप्शन एरिया में आग भी लग जाती है. वहां मौजूद लोग इधर-उधर भागते नजर आते हैं.
तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. इसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और रिसेप्शन एरिया में आग लगा दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में अस्पताल के अंदर अफरा-तफरी का माहौल साफ दिखाई दे रहा है.
इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप
जानकारी के मुताबिक, 38 वर्षीय वेंकटरमणम्मा, जो दांतेलबोरु गांव की सरपंच थीं, कुछ दिन पहले बुखार और संक्रमण की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हुई थीं. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से महिला की जान गई. परिवार का यह भी कहना है कि महिला की मौत के बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें सरकारी अस्पताल भेजने की कोशिश की.
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वीडियो में दिखा हंगामा और आग
वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्पताल के रिसेप्शन पर लोग हंगामा कर रहे हैं. इसी दौरान रिसेप्शन एरिया में आग भी लग जाती है. वहां मौजूद लोग इधर-उधर भागते नजर आते हैं. घटना के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस के मुताबिक, महिला की मौत शुक्रवार रात हो गई थी, लेकिन परिजनों को इसकी जानकारी शनिवार सुबह मिली.
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सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा
पुलिस का कहना है कि अस्पताल की ओर से आगजनी को लेकर कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, इसलिए फिलहाल कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है. वहीं महिला की मौत और परिजनों के आरोपों की जांच की जा रही है. सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि कुछ लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ और आगजनी को गलत बताया है.
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