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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में लगा दी आग- वीडियो वायरल

मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में लगा दी आग- वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्पताल के रिसेप्शन पर लोग हंगामा कर रहे हैं. इसी दौरान रिसेप्शन एरिया में आग भी लग जाती है. वहां मौजूद लोग इधर-उधर भागते नजर आते हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 29 Jul 2026 10:03 AM (IST)
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तेलंगाना के भद्राद्री कोठागुडेम जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई. इसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया और रिसेप्शन एरिया में आग लगा दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में अस्पताल के अंदर अफरा-तफरी का माहौल साफ दिखाई दे रहा है.

इलाज के दौरान महिला की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप

जानकारी के मुताबिक, 38 वर्षीय वेंकटरमणम्मा, जो दांतेलबोरु गांव की सरपंच थीं, कुछ दिन पहले बुखार और संक्रमण की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती हुई थीं. इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही की वजह से महिला की जान गई. परिवार का यह भी कहना है कि महिला की मौत के बाद अस्पताल के कर्मचारियों ने उन्हें सरकारी अस्पताल भेजने की कोशिश की.

 
 
 
 
 
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वीडियो में दिखा हंगामा और आग

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि अस्पताल के रिसेप्शन पर लोग हंगामा कर रहे हैं. इसी दौरान रिसेप्शन एरिया में आग भी लग जाती है. वहां मौजूद लोग इधर-उधर भागते नजर आते हैं. घटना के बाद अस्पताल में अफरा-तफरी मच गई. पुलिस के मुताबिक, महिला की मौत शुक्रवार रात हो गई थी, लेकिन परिजनों को इसकी जानकारी शनिवार सुबह मिली.

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सोशल मीडिया पर फूटा लोगों का गुस्सा

पुलिस का कहना है कि अस्पताल की ओर से आगजनी को लेकर कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, इसलिए फिलहाल कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है. वहीं महिला की मौत और परिजनों के आरोपों की जांच की जा रही है. सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर लोग अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कई यूजर्स ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की मांग की है, जबकि कुछ लोगों ने अस्पताल में तोड़फोड़ और आगजनी को गलत बताया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 10:03 AM (IST)
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