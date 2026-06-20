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हिंदी न्यूज़यूटिलिटीLPG Update: क्या बंद हो सकती है LPG सप्लाई? e-KYC को लेकर नया अपडेट जारी, अभी जान लें पूरा नियम

LPG Update: क्या बंद हो सकती है LPG सप्लाई? e-KYC को लेकर नया अपडेट जारी, अभी जान लें पूरा नियम

LPG Update: हाल ही में LPG सिलेंडर को लेकर चर्चा तेज हो गई है. इस बीच LPG यूजर्स के बीच एक गलतफहमियां देखने को मिल रही है. उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि ई-केवाईसी करवानी है या नहीं?

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 20 Jun 2026 02:51 PM (IST)
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  • पेट्रोलियम मंत्रालय ने एलपीजी ई-केवाईसी पर स्थिति स्पष्ट की।
  • ई-केवाईसी सिर्फ बाकी बचे उपभोक्ताओं को करानी होगी।
  • इसका उद्देश्य डेटा सटीकता और पारदर्शिता लाना है।
  • मोबाइल ऐप या एजेंसी जाकर ई-केवाईसी पूरी करें।

LPG Update: कुछ समय से LPG सिलेंडर को लेकर चर्चा तेज हो रखी है. इस बीच ई-केवाईसी को लेकर भी लोगों के बीच काफी गलतफहमियां देखने को मिल रही है. क्योंकि कई यूजर्स को अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि उन्हें ई-केवाईसी करवानी है या नहीं. लेकिन सरकार ने इस मामले पर पूरी स्थिति साफ कर दी है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रायल की ओर से स्पष्ट किया गया है कि ई-केवाईसी पहले से चल रही प्रक्रिया का ही हिस्सा है, यह कोई नया नियम नहीं है. इसके पीछे का मकसद सिर्फ LPG यूजर्स के डेटा को ज्यादा सटीक बनाना है.

किन यूजर्स को करानी है ई-केवाईसी?

सरकारी जानकारी के मुताबिक, ई-केवासी सभी LPG यूजर्स को करवाना कंपलसरी नहीं है. सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जरूरी है, जिन्होंने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है. मतलब साफ है कि अगर आपने पहले ई-केवाईसी करवा ली है तो आपको दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है.

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 ऐसे करें ई-केवाईसी

अगर आपने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई  है तो इसे जल्द से जल्द करवा लें. इसके लिए  LPG कंपनियां मोबाइल ऐप की मदद से सुविधा देती हैं. जैसे भारत गैस उपभोक्ता Hello BPCL ऐप के जरिए से यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. वहीं आप अपने पास की गैस एजेंसी पर जाकर भी ई-केवाईसी करवा सकते हैं.

ई-केवाईसी क्यों जरूरी है?

  • ई-केवाईसी के पीछे का मकसद LPG सिस्टम में पारदर्शिता लाना है.
  • इससे फर्जी और डुप्लीकेट कनेक्शनों पर रोक लगेगी.
  • साथ ही सरकार पात्र लाभार्थियों तक सब्सिडी पहुंचा पाएगी.

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ध्यान दें जरूरी बात

मतलब यह है कि सरकार की तरफ से यह साफ हो गया है कि जिन लोगों ने पहले ई-केवाईसी करवा ली है उन्हें दोबारा करवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिन्होंने नहीं करवाई है वह जल्द से जल्द करवा लें. इसलिए ई-केवाईसी को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है. 

About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 20 Jun 2026 02:51 PM (IST)
Tags :
Utility News LPG Cylinder E-KYC Update
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