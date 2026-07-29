दिल्ली में सबसे सस्ती चूड़ियां कहां मिलती हैं? हैरान कर देंगे ये 5 पुराने चूड़ी बाजार

अगर आपके घर शादी, पार्टी, तीज या त्योहार है और आप सुंदर- सुंदर चूड़ियां खरीदना चाहती हैं तो ये खबर आपके काम की है. दिल्ली में कई ऐसे पुराने बाजार हैं जहां कम से कम कीमत पर शानदार वैरायटी की चूड़ियां मिल जाती हैं. यहां आपको कांच, लाख, मेटल, ऑक्सीडाइज्ड, ब्राइडल और डिजाइनर चूड़ियों के हजारों ऑप्शन मिल जाएंगे. आइए यहां से जानते हैं दिल्ली के 5 सबसे मशहूर और खूबसूरत चूड़ी बाजारों के बारे में.

1.चांदनी चौक

पुरानी दिल्ली का चांदनी चौक चूड़ियों की खरीदारी के लिए सबसे मशहूर जगहों में से एक है. यहां की पतली- पतली गलियों में कई पुरानी दुकानें हैं, जहां ब्राइडल चूड़ा, कांच की चूड़ियां और लेटेस्ट डिजाइन आसानी से मिल जाते हैं. शादी के सीजन में तो यहां बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने पहुंचते हैं.

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2.बल्लीमारान

चांदनी चौक के पास स्थित बल्लीमारान की गलियां भी चूड़ियों के लिए काफी मशहूर हैं. यहां कई पुरानी दुकानें हैं, जहां थोक और रिटेल दोनों में खरीदारी की जा सकती है. यहां की कीमतें भी काफी किफायती मानी जाती हैं. बाबू चूड़ीवाला चांदनी चौक और आजाद बैंगल स्टोर जैसी दुकानें काफी लोकप्रिय हैं.

3.सदर बाजार

अगर आपको बड़ी संख्या में चूड़ियां खरीदनी हैं या सबसे सस्ते दाम चाहिए तो सदर बाजार अच्छा ऑप्शन है. असल में ये तो थोक बाजार है हीं और यहां कई दुकानें होलसेल रेट पर चूड़ियां बेचती हैं. शादी-ब्याह के सामान के साथ चूड़ियों की भी अच्छी रेंज मिल जाती है. लवली बैंगल स्टोर और दुल्हन बैंगल्स काफी पसंद की जाती हैं.

4.कनॉट प्लेस

कनॉट प्लेस के पास हनुमान मंदिर परिसर में भी चूड़ियों का छोटा लेकिन काफी फेमस बाजार लगता है. यहां फैशन चूड़ियों से लेकर ब्राइडल सेट तक कई ऑप्शन मिल जाते हैं और कीमतें भी जेब पर भारी नहीं पड़तीं.

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5.लाजपत नगर मार्केट

अगर आप दक्षिण दिल्ली में रहते हैं, तो लाजपत नगर भी अच्छी जगह है. यहां पारंपरिक और ट्रेंडी दोनों तरह की चूड़ियां मिलती हैं. शादी और त्योहारों के समय बाजार में नई-नई डिजाइनों की भरमार रहती है.

खरीदारी करते समय इन बातों का रखें ध्यान

चूड़ियां खरीदते समय एक से ज्यादा दुकानों पर कीमत जरूर पूछें. अगर होलसेल में खरीदारी कर रहे हैं तो मोलभाव करने से अच्छे दाम मिल सकते हैं. शादी के सीजन में भीड़ ज्यादा रहती है, इसलिए सुबह या दोपहर के समय जाना बेहतर रहता है. दिल्ली के ये पुराने बाजार आज भी कम कीमत में शानदार वैरायटी के लिए जाने जाते हैं. अगर आप बजट में अच्छी चूड़ियां खरीदना चाहते हैं, तो इन बाजारों का रुख जरूर कर सकते हैं.