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रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर, इस रूट की कई ट्रेनें रहेंगी रद्द, देखें लिस्ट

Train Cancelled: क्या आप भी सितंबर के महीने में ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए है. आसनसोल रेल मंडल के मुगमा स्टेशन पर होने वाले निर्माण कार्य के चलते कई ट्रेनों को रद्द किया गया है.

Written By : शैलजा पांडे |  Updated at : 29 Jul 2026 09:45 AM (IST)
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  • यात्री यात्रा से पहले अपनी ट्रेन का स्टेटस अवश्य जांचें।

Train Cancelled: ट्रेन से सफर करने वाला लगभग हर यात्री जानता है कि लंबी दूरी के लिए ट्रेन एक किफायती साधनों में से एक है, लेकिन इसका कन्फर्म टिकट मिलना हमेशा आसान नहीं होता. ट्रेन से सफर करने वाले ज्यादातर लोग 1-2 महीने पहले ही टिकट बुक कर लेते हैं, ताकि उन्हें कन्फर्म टिकट मिल सके. ऐसे में अगर आप भी सितंबर के महीने में ट्रेन से सफर करने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. आसनसोल रेल मंडल के मुगमा स्टेशन पर होने वाले निर्माण कार्य के चलते कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया गया है.  इसलिए बेहतर होगा कि सफर पर निकलने से पहले ही रद्द रहने वाली ट्रेनों की जानकारी देख लें.

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23 से 27 सितंबर तक रेलवे ने कौन-कौन सी ट्रेनों को किया रद्द?

  • ट्रेन नंबर 18603 रांची-गोड्डा एक्सप्रेस 24 और 26 सितंबर को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 18120 जयनगर-टाटानगर एक्सप्रेस 26 सितंबर को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 18630 गोरखपुर-रांची साप्ताहिक एक्सप्रेस 26 सितंबर को नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 18622 हटिया-पटना पाटलिपुत्र एक्सप्रेस 23,24,25 और 26 सितंबर को नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 18621 पटना-हटिया पाटनलिपुत्र एक्सप्रेस 24,25,26 और 27 सितंबर को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 18105 राउरकेला-जयनगर एक्सप्रेस 24 और 26 सितंबर को नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 18629 रांची-गोरखपुर साप्ताहिक एक्सप्रेस 25 सितंबर को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 18106 जयनगर-राउरकेला एक्सप्रेस 25 और 27 सितंबर को रद्द रहेगी.
  • ट्रेन नंबर 18604 गोड्डा-रांची एक्सप्रेस 25 और 27 सितंबर को नहीं चलेगी.
  • ट्रेन नंबर 18119 टाटानगर-जयनगर एक्सप्रेस 25 सितंबर को नहीं चलेगी.

यात्रियों के लिए जरूरी सलाह

अगर आप भी इस रूट पर चलने वाली इन ट्रेनों से सफर करने वाले हैं तो घर से बिना ट्रेन का ताजा स्टेटस चेक करें न निकले. ऐसे में आपको दूसरी वैकल्पिक ट्रेनों का सहारा लेना पड़ सकता है. अगर आप अपनी ट्रेन का मौजूदा स्टेटस जानना चाहते हैं तो रेलवे के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पता कर सकते हैं. 

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About the author शैलजा पांडे

शैलजा पांडे वर्तमान में ABP न्यूज़ में कंसल्टेंट के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां चैनल के डिजिटल विंग में काम कर रही हैं. इन्होंने अपनी पत्रकारिता की शुरूआत एबीपी न्यूज़ चैनल से बतौर इंटर्न की थी. इनके काम को देखते हुए एबीपी ने इन्हें कंसल्टेंट की जिम्मेदारी से नवाजा. यह बीते करीब दो साल से एबीपी न्यूज़ को अपनी सेवाएं दे रही हैं. शैलजा यहां बिजनेस और यूटिलिटी सेक्शन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. वह एआई और स्टेट टीम को भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. शैलजा ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से की है. यहां इन्होंने  रेडियो और टेलीविजन प्रोडक्शन में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है.
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Published at : 29 Jul 2026 09:45 AM (IST)
Tags :
Utility News IRCTC INDIAN RAILWAYS Train Cancel Asansol Railway Division
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