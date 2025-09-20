कैसे बनवा सकते हैं सहेली स्मार्ट कार्ड, किन महिलाओं को नहीं मिलेगा इसका फायदा

Saheli Smart Card: देश की राजधानी दिल्ली में रोजाना बड़ी संख्या में महिलाएं सफर करती हैं. जिनमें बहुत सी महिलाएं दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी डीटीसी की बसों में सफर करती हैं. दिल्ली में महिलाओं को डीटीसी की बसों में फ्री सफर करने की सुविधा मिलती है. दिल्ली सरकार की ओर से इसका पूरा बंदोबस्त किया जाता है. इसके लिए महिलाओं को पिंक स्लिप जारी की जाती है.

लेकिन अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर बनाने के लिए सहेली स्मार्ट कार्ड की शुरुआत कर रही है. इस कार्ड के इस्तेमाल से महिलाओं और ट्रांसजेंडरों को डीटीसी बसों में अलग से टिकट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. जिससे उनका टाइम भी बचेगा. जान लीजिए किन महिलाओं का बन सकता है सहेली स्मार्ट कार्ड और किन महिलाओं को नहीं मिलेगा.

किन महिलाओं को मिलेगा सहेली स्मार्ट कार्ड?

दिल्ली सरकार की ओर से अब बसों में फ्री सफर करने के लिए पिंक स्लिप की जगह सहेली स्मार्ट कार्ड जारी किया जाएगा. सहेली स्मार्ट कार्ड खासतौर पर दिल्ली की उन महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों के लिए बनाया गया है. जो रोजाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करते हैं. इन्हें डीटीसी बसों में बार-बार टिकट खरीदने की झंझट से छुटकारा मिलेगा. लेकिन आपको बता दें यह कार्ड हर किसी को नहीं मिलेगा.

यह कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी उम्र कम से कम 12 साल है और जो दिल्ली के परमानेंट रेसिडेंट हैं. अगर कोई महिला या ट्रांसजेंडर दिल्ली में किराये पर रह रहा है तो उन्हें एड्रेस प्रूफ जैसे बिजली बिल, राशन कार्ड या आधार पर दर्ज पते का सबूत देना जरूरी होगा.

इन महिलाओं को नहीं मिलेगा फायदा

सहेली स्मार्ट कार्ड सभी महिलाओं और ट्रांसजेंडर लोगों को नहीं मिलेगा. जिनकी उम्र 12 साल से कम है. वह इस योजना का हिस्सा नहीं बन पाएंगी. इसके अलावा जो महिलाएं या ट्रांसजेंडर दिल्ली की परमानेंट रेसिडेंट नहीं हैं. उन्हें भी यह कार्ड नहीं मिलेगा. किराये पर रह रहे लोगों को एड्रेस प्रूफ देना जरूरी होगा. वरना उनका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है. जिनके पास आधार, बिजली बिल या राशन कार्ड जैसे सही डॉक्युमेंट नहीं हैं, उन्हें भी इस कार्ड का फायदा नहीं मिलेगा.

कैसे होगा रजिस्ट्रेशन?

सहेली स्मार्ट कार्ड बनवाने के लिए के लिए सबसे पहले डीटीसी के ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा. इसके बाद उन्हें एक पार्टनर बैंक चुनना होगा जहां पूरी KYC प्रोसेस पूरी करनी होगी. इसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटो की जरूरत पड़ेगी. बैंक वेरिफिकेशन के बाद कार्ड रजिस्टर्ड एड्रेस पर भेज दिया जाएगा.

