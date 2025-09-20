हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़यूटिलिटीउमंग एप से कैसे निकाल सकते हैं पीएफ क्लेम, जानिए स्टेप बाई स्टेप

उमंग एप से कैसे निकाल सकते हैं पीएफ क्लेम, जानिए स्टेप बाई स्टेप

ये ऐप ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो आपको 200 से ज्यादा सरकारी विभागों की 1200 से भी अधिक सेवाएं देता है.चाहे वो पेंशन, पासपोर्ट, एलपीजी गैस बुकिंग, या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो  सभी काम अब एक ही ऐप पर मुमकिन है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 20 Sep 2025 11:30 AM (IST)

भारत सरकार ने नागरिकों की सुविधा के लिए UMANG नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है. इस ऐप का मकसद सरकारी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पर आसान और डिजिटल तरीके से उपलब्ध कराना है. उमंग ऐप को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन के जरिए विकसित किया गया है. ये ऐप ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो आपको 200 से ज्यादा सरकारी विभागों की 1200 से भी ज्यादा सेवाएं देता है. चाहे वो पेंशन, पासपोर्ट, एलपीजी गैस बुकिंग, या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो  सभी काम अब एक ही ऐप पर मुमकिन है. लेकिन इस ऐप का एक और बहुत ही फायदेमंद फीचर है कि आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं, और वो भी बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के पूरी तरह से ऑनलाइन. तो चलिए जानते हैं कि उमंग एप से कैसे पीएफ क्लेम  निकाल सकते हैं. 

EPF क्या है और इसे क्यों निकालना पड़ता है?
EPF एक तरह की बचत योजना है जो नौकरी करने वालों के लिए बनाई गई है. इसमें हर महीने आपकी सैलरी से थोड़ा-सा पैसा जमा होता है, और उतना ही आपके ऑफिस की तरफ से भी जमा होता है. ये पैसा बाद में आपकी रिटायरमेंट या जरूरत के समय काम आता है. आप कुछ खास कारणों में अपना पीएफ निकाल सकते हैं. 

जैसे नौकरी छोड़ दी हो या छूट गई हो, रिटायरमेंट लेने वाले हों, मेडिकल इमरजेंसी हो, पढ़ाई या शादी के लिए फंड की जरूरत हो और घर खरीदने या बनाने के लिए फंड चाहिए हो.  हालांकि उमंग ऐप से पीएफ निकालने के लिए आपको कुछ जरूरी शर्तें पूरी करनी होंगी. जैसे आपका UAN आपके आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए.  आपका KYC डिटेल EPFO पोर्टल पर अपडेट और वेरीफाई होना चाहिए.  आपने नौकरी छोड़ी हो, आप बेरोजगार हों, मेडिकल या एजुकेशन की जरूरत हो, ऐसा कोई सही कारण होना चाहिए. 

उमंग एप से कैसे पीएफ क्लेम निकाल सकते हैं

1. उमंग ऐप से पीएफ क्लेम करने के लिए अपने फोन के Google Play Store  या Apple App Store पर जाएं. UMANG ऐप सर्च करें और इसे इंस्टॉल करें. 

2. ऐप खोलें और मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन करें, आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसे डालें और वेरीफाई करें. 

3. अब ऐप के होमपेज पर जाएं और यहां EPFO पर क्लिक करें. 

4. यहां आपको कई ऑप्शन मिलेंगे, उनमें से Employee Centric Services चुनें, अब Raise Claim का ऑप्शन चुनें. 

5. अब आपको अपना UAN नंबर डालना होगा फिर से मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसे डालकर वेरीफाई करें. 

6. अब एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि कितना पैसा निकालना है और पैसा निकालने की वजह क्या है. ऐसे में जो भी कारण है, वो सिलेक्ट करें. 

7. कुछ मामलों में आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत पड़ सकती है. जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट, एजुकेशन प्रूफ, घर खरीदने का एग्रीमेंट आदि. 

8. सारी जानकारी भरने के बाद Submit’बटन पर क्लिक करें

9. क्लेम जमा करने के बाद आप Track Claim सेक्शन में जाकर यह देख सकते हैं कि आपकी एप्लिकेशन किस स्टेज पर है. आपको SMS या UMANG ऐप में नोटिफिकेशन भी मिलेगा. 

Published at : 20 Sep 2025 11:30 AM (IST)
पर्सनल कार्नर

